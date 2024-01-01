替代项 - Pusher

Cyclr

cyclr.com

Cyclr 是一个嵌入式集成工具包 (iPaaS)，使 SaaS 应用程序能够快速扩展其应用内集成功能。使用我们的低代码工具包创建强大的集成工作流程和自动化，包括用于在您的平台和数百个第三方应用程序之间构建集成的拖放界面。 - 从您的平台内部为您的用户提供自助服务集成。 - 根据需要在任意数量的云应用程序（或本地）之间创建集成。 - 白标集成平台。 - 使用高级脚本功能在传输过程中编排数据。 - 为您的用户创建和部署自定义集成。 - 快速创建您自己的集成市场并将其嵌入到您的 SaaS 应用程序中。 Cyclr 是完全白标的，允许您立即启动自己的集成服务和商店。