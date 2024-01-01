替代项 - PubNub
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一个云平台，可将人和物与空间连接起来，将建筑物转变为智能空间。该平台利用思科设备作为传感器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生态系统的强大功能，旨在使建筑物安全、智能、可持续和无缝。 Cisco Spaces 利用思科硬件和传感器（Catalyst、Meraki、Webex）的强大功能，使建筑物安全、智能且可持续，并提供无缝的人员体验。
Progress
progress.com
Progress（纳斯达克股票代码：PRGS）提供的软件使组织能够开发和部署其关键任务应用程序和体验，以及有效管理其数据平台、云和 IT 基础设施。作为经验丰富、值得信赖的提供商，我们让技术专业人员的生活变得更加轻松。数十万家企业超过 400 万开发人员和技术人员依赖 Progress。 如需了解更多信息，请访问 www.progress.com，并在 LinkedIn、YouTube、Twitter、Facebook 和 Instagram 上关注我们。
Apptimized
apptimized.com
Workspace 是一款应用程序打包工具，使您能够在浏览器中发现（创建安装文档）、打包和测试应用程序，无论 VPN 或特定技能如何。该工具将您的工作流程与打包环境以及适用于 MSI、MSIX、App-V 和 Intunewin 格式的工具集集成。您只需单击按钮即可编辑、部署和重新打包它们。我们的解决方案允许您同时使用多个应用程序，并使用一个打包工作区，无需数千个设置，也无需用户友好的界面。 Apptimized 提供对干净虚拟机的访问，您可以在其中跨不同操作系统打包和测试应用程序包，并确保其符合您的软件环境。包括来自应用程序打包专家的免费 24/5 支持聊天。
Ably
ably.com
Ably 解决了实时工程中最复杂和要求最高的方面，使开发人员可以轻松支持和扩展实时应用程序，例如聊天、多人游戏、实时 GPS 位置更新、物联网设备控制等。为此，我们提供云基础设施和 API，帮助开发人员在设备之间实时传输数据。 Ably 的 API 通过标准化编程接口公开整个 Ably 基础设施，并包括可扩展的 Pub/Sub 通道。我们的 API 包括内置的用户状态和消息历史记录，以及通过 WebSockets、MQTT 和 SSE 等开放协议进行流传输。此外，我们的 API 将数据推送到 Ably 网络外部的云或环境，以便您可以触发现有的业务逻辑和事件，并使用 APNS 和 GCM 提供本...