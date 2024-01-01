替代项 - Publift
beehiiv
beehiiv.com
访问电子邮件中可用的最佳工具，帮助您的新闻通讯以前所未有的方式扩大规模并实现盈利。
EX.CO
ex.co
EX.CO 是一个屡获殊荣、发行商优先的视频技术平台，使发行商能够拥有自己的视频内容和货币化策略，以实现最大收益。
MaxBounty
maxbounty.com
MaxBounty - 业界领先的绩效营销网络。
Flashtalking
flashtalking.com
Flashtalking 是面向成熟广告商的领先独立广告服务器。我们使用数据实时个性化广告，独立分析其有效性并进行优化，以提高全球品牌的参与度和支出回报。
Foundry
foundryco.com
Foundry 的基于帐户的营销 (ABM) 平台在购买过程的每个阶段协调营销和销售活动。在单一平台中，Foundry ABM 结合了基于帐户的广告、网络个性化和销售激活功能，以跨多个渠道协调营销活动。这些活动工具和分析在专有的人工智能驱动的购买意向引擎上运行，该引擎可在购买过程中评估帐户兴趣。 Foundry ABM 可以精心策划 ABM 活动，以提高目标客户的认知度、参与度和渠道。要了解更多信息，请访问 https://foundryco.com/our-solutions/software/。注意：许多评论都是针对 Triblio 平台，即现在的 Foundry ABM。
Performcb
performcb.com
Perform[cb] 使品牌能够通过增量数字渠道以按结果付费的模式获取新客户。我们的专有技术和精心策划的合作伙伴市场使“成本单位”定价与客户终身价值保持一致。无论您是寻求增加流量的企业家，还是需要全面绩效营销策略的财富 500 强品牌，Perform[cb] 都是在线绩效营销领域公认的领导者，拥有全球排名第一的市场。我们专注于垂直特定的绩效营销策略，以便您吸引您想要的客户 - 并且只需为您获得的客户付费。
Adapex
adapex.io
我们与世界顶级发行商合作，在保护用户体验的同时最大限度地提高他们的收入。我们的统一专有工具和服务平台可帮助发布商增加广告收入。
ClickAdilla
clickadilla.com
ClickAdilla 是一个高科技自助广告网络平台，通过反欺诈和反垃圾邮件系统提供优质流量。该网络向广告商和出版商提供服务。创建广告活动只需点击几下 - 用户友好的界面非常直观，活动审核最多需要 10 分钟，支持团队 24/7 全天候工作以解决任何问题。 ClickAdilla 每天为其用户带来超过 4.5 BLN 的展示次数，覆盖 240 多个地理区域（包括第 1 级）。我们每天为超过 15,000 名客户提供流量。 Traffic DSP是一项允许广告商集成第三方流量源并通过ClickAdilla的界面管理其广告帐户的服务。 ClickAdilla 的用户友好界面使您能够查看透明的统计数...
AdPushup
adpushup.com
AdPushup 是一个收入优化平台，通过结合尖端技术、优质需求合作伙伴关系和经过验证的广告运营专业知识，帮助网络发布商可持续增加广告收入。 AdPushup 是 Google 认证的发布合作伙伴和 IAB 成员。
Viztrade
viztrade.com
Viztrade 让复杂的数字广告变得简单。我们完全可定制的白标自助广告平台使销售广告库存变得容易。我们与世界各地的媒体所有者合作，简化广告销售流程。我们在媒体所有者的广告服务器中自动创建广告订单，使广告商能够构建自己的创意资产，为每个活动提供详细的分析，并减少广告运营所需的资源量。 Viztrade 消除了与创建数字营销活动相关的所有繁琐任务，因此媒体所有者可以专注于创造收入。
ADxAD.COM
adxad.com
ADxAD 是亚洲和全球流量排名第一的广告网络。 Pops、Native、Display、Push 正在通过灵活的定位提供高度转化的流量。大规模的性能和精度。现在就开始享受免费的全方位服务：做广告以获取利润。 ADxAD 致力于提高您的在线成功率。通过易于使用的直观平台即时启动。由行业顶级专家提供的免费全方位服务和 24/7 支持将帮助您从每一美元投资中获得最大收益。广泛的广告格式涵盖流行广告、原生广告、展示广告等，使您能够尝试并丰富您的在线形象。灵活的定位为您的企业提供最大规模的精确度：在正确的时间、正确的地点接触您的客户。当涉及到业务需求时，快速扩展至关重要。通过多种定位来促进您的营销活动...
PubScale
pubscale.com
PubScale 是一个统一的仪表板，专为移动发行商扩展其应用程序或游戏而设计。它可以帮助移动发布商为其应用或游戏获取用户，并通过这些用户获利以增加广告收入。 PubScale 包含五种功能强大的产品： 1. PubScale 沉浸式广告：将原生广告无缝集成到手机游戏中，打造引人入胜的非侵入式广告。 2. PubScale Offerwall：通过完成任务获取应用内货币来使应用货币化，从而提高收入和用户参与度。 3. PubScale AdX：通过 Google AdMob 或 AdSense 获利，并由 PubScale 作为 Google 认证发布合作伙伴的专业知识提供支持。 4.PubS...