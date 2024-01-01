替代项 - PubExchange
Pictory
pictory.ai
Pictory 强大的人工智能使您能够使用文本创建和编辑专业品质的视频，无需技术技能或下载软件。
vidIQ
vidiq.com
vidIQ 可帮助您获取在 YouTube 及其他平台上更快增加受众群体所需的工具和知识。
Minea
app.minea.com
Minea 是终极电子商务产品搜索工具。 Minea 跟踪所有网络上的所有广告。 Facebook 广告、影响者产品植入、Snapspy、所有网络都被跟踪。停止为一个网络支付 149 欧元的 adspy 费用，并发现 Minea。
Ripl
ripl.com
Ripl 使小型企业能够在几分钟内创建具有专业外观的动画视频、拼贴画、幻灯片和分层静态图像帖子，以及立即安排或发布到 Facebook、Instagram、LinkedIn、Twitter 和 YouTube。全部通过简单易用的移动和桌面浏览器应用程序实现。
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai！ 人工智能以您的品牌语言生成和共享视频、轮播、单个图像帖子。
Bio Link
bio.link
生物链接可让您链接到所有页面（网站、商店、博客、社交帖子、视频等），使您的受众更容易发现您的所有内容。 Instagram、Twitter 和 TikTok 等平台仅允许简介中存在一个链接。通过 Bio Link，您可以使用单个链接将所有页面添加到您喜欢的平台。它的速度也非常快，非常优雅，并且针对点击进行了优化，您还可以永远免费享受分析、主题、嵌入等功能。
Social Champ
socialchamp.io
统治数字空间的社交媒体管理工具。 使用 Social Champ 管理多个社交帐户、创建带有图像或视频的帖子、组织收到的消息、提高投资回报率、跟踪分析、生成报告、简化和自动化内容创建过程。
Submagic
submagic.co
使用 AI 支持的字幕提升您的视频 🚀 轻松的字幕、完美的表情符号和智能突出显示的关键字，全部由人工智能生成。
Smash Balloon
smashballoon.com
完全可定制的 WordPress 社交媒体源插件。显示您的 Facebook、Instagram、Twitter 和 YouTube 源 - 受到 130 万用户的信任。
Blog2Social
blog2social.com
WordPress 网站和博客的社交媒体自动化。 在 Twitter、Facebook、LinkedIn、Instagram、Pinterest 等多个社交平台上自动发布、转发、交叉发布和自动安排您的内容。自动将您的 WordPress 内容和博客文章或任何其他来源的文本、图像、链接和视频共享为社交媒体帖子。 Blog2Social 为您提供了许多选项，使您的社交媒体管理更快、更轻松。
HeyLink.me
heylink.me
最好的企业和影响者使用的免费生物链接工具。最大限度地发挥每项数字计划的影响。专为移动设备设计。结果是神奇的。
Inflact
inflact.com
Instagram 营销工具包 使用智能工具调整您的 Instagram 帐户以适应业务 – 建立目标受众、与客户互动并规划内容。只需 3 个步骤即可帮助潜在客户发现您的产品并建立品牌忠诚度。
Collabstr
collabstr.com
在几秒钟内找到并雇用有影响力的人。 寻找 Instagram、TikTok 和 YouTube 影响者，为您的品牌创建独特的内容。
Inksprout
inksprout.co
使用人工智能驱动的字幕，在几秒钟内从您的博客制作引人入胜的小型社交视频。
Connectio
useconnectio.com
自动化并优化您的 Facebook 广告。
Dubb
dubb.com
全球以销售为中心的视频交流平台 - Video Your Self
Trend Watchers
trendwatchers.co
趋势观察者向内容创作者通报 30 多个类别的互联网趋势，并向他们展示如何使用我们的病毒视频制作工具从中获利。我们的趋势还可以用于商业创意、直销、搜索引擎优化、社交媒体和许多其他事物。
TweetFull
tweetfull.com
Tweetfull 是一款成立于 2013 年的 Twitter 增长自动化软件。十多年来，它一直帮助用户扩大 Twitter 上的受众，使许多人成为各自领域内的影响者。该平台提供了一系列旨在优化和提高参与度的工具，从而实现粉丝的有机增长并提高在线知名度。
Hypage
hypage.com
Hy.page 允许您在您的个人简介链接中进行销售。通过与 Stripe 和 Paypal 集成，您可以收集粉丝捐款、付费请求、销售产品和独家内容的会员资格。
PowerIn
powerin.io
PowerIn 是通过 ChatGPT 自动生成评论来提高您在 LinkedIn 上的活动的最佳工具。让您的在线状态处于自动驾驶状态
Zlappo
zlappo.com
使用最智能的 Twitter 自动化应用程序快速增加您的受众。其他人安排推文。我们提供结果。
LiveReacting
livereacting.com
运行交互式直播。 LiveReacting 通过向您的直播添加预先录制的视频、游戏、倒计时和民意调查，帮助您获得更多关注者和参与度。
Trendsmap
trendsmap.com
Twitter 见解可帮助您的业务 - 详细分析全球或按地区的任何主题。创建基于地图的独特可视化效果，显示整个国家、地区或世界的推文活动。我们强大的查询和过滤工具使您能够专注于您感兴趣的特定领域。
SocialEpoch
socialepoch.io
SocialEpoch 是一家 B2B 社交销售解决方案提供商，致力于帮助企业利用社交媒体的力量来推动销售并提高品牌知名度。我们的专家团队深入了解 B2B 公司在数字时代面临的独特挑战和机遇。 我们与客户密切合作，制定适合其特定业务目标和目标受众的定制社交销售策略。我们相信，社交媒体是希望与客户建立联系、建立有意义的关系并推动业务增长的 B2B 公司的重要工具。 SocialEpoch 为现代数字营销平台和渠道以及 SalesTech 软件提供完整的端到端解决方案，使企业能够保持领先地位。 Facebook 营销自动化工具和 WhatsApp SCRM 是我们的两款主要产品，具有自动主动...
SocialAll
socialall.dev
SocialAll 是一项将当前世界上所有流行的社交网络 API 整合为一个统一 API 的服务，以方便程序员使用。 SocialAll支持所有社交网络功能（身份识别、好友、消息、发布、照片/视频）。我们不仅为开发者节省了大量学习API的时间，而且在API变更时也可以进行升级和维护。使用REST API协议（HTTP）与系统/应用程序通信，以便在任何系统/语言上轻松开发。 当 API 发生变化时，错误修复并快速更新。 所有社交功能都有小部件。 SocialAll还有关于一段时间内的用户数量和请求数量的统计系统。
ShopMyInfluence
shopmyinfluence.com
您的活动必不可少的影响者营销工具。
Social Sensei
socialsensei.co
Social Sensei 是一家数字营销机构，专门从事 Instagram 影响者营销、社交媒体策略、SEO 优化和广告活动管理，帮助我们的客户获得更多关注者、提高参与度并推动更多销售。
SellitPics
getselli.in
SellitPics 是一款在线软件，可创建自动化的超个性化图像消息，以便您在 Facebook、LinkedIn、电子邮件以及登陆页面上获得更多客户和销售。 SellitPics 的主要特点： * 在社交媒体上向您的潜在客户发送个性化图像消息。 * 发送带有个性化图像的电子邮件并提高您的点击率。 * 使用个性化图像和文本创建超级个性化的登陆页面。 * 让您的潜在客户感到高兴和惊喜并被记住。 * 您的邮件从令人讨厌的垃圾邮件中脱颖而出。永远不会再被封锁。 * 易于使用的界面。您将在几分钟内创建自定义图像。 * 支持大规模个性化。随心所欲地使用。 * 数十个现成的模板。立即开始。 * 访问由...
Pushbio
pushbio.io
Pushbio 是社交媒体营销人员生物创建工具中的链接 借助 Pushbio，您可以在一处展示您的产品、最新促销、博客文章、视频和社交媒体资料，让您的受众轻松发现并参与您的内容。
Promolta
promolta.com
Promolta.com 是一个自助视频分发平台。 Promolta 的专有技术可将您的视频分发到目标博客、网站、游戏、应用程序和社交网络上。
ViewerApps
viewerapps.com
ViewerApps 提供了促进 Twitch 频道发展的最有效方法。通过消除与传统观众机器人相关的复杂性，它有助于频道的有机扩展。 以下简要概述了 ViewerApps 如何改变您的 Twitch 形象： * 稳定成长服务 * 易于使用的仪表板 * 集成 Twitch 聊天机器人 * 可调节观众计数器 * 波动 * 无程序，无病毒 * 真实统计 * 24/7 实时支持
VideoSeeder
videoseeder.in
VideoSeeder是最强大的视频营销和发布自动化软件，可以为您带来来自多个平台的免费流量。视频联合是一种强大的策略，VideoSeeder 是唯一具有所有优点且没有缺点的联合平台。使用 VideoSeeder 从视频、社交媒体和 SEO 中获得最大流量
UniLink
unilink.us
UniLink 是一款适用于 Instagram 企业和个人帐户的解决方案，允许编写更具吸引力的标题、添加多个链接并重定向目标受众。 UniLink 可帮助您创建可购物的登陆页面并通过 Google 电子表格接收订单。
TikBuddy
tikbuddy.com
TikBuddy 是一款一体化 TikTok 分析工具包。它帮助创作者发现趋势、分析、优化和建立他们的TikTok和短视频账号。
Social King
socialking.in
Social King 成立的原则是，以实惠的价格向小型企业和网站所有者提供专业的社交媒体营销。自 2013 年以来，我们的服务遍及全球。客户满意度是我们最大的优势。在 Social King，我们确保您的所有信息均按照最严格的保密标准保存。
Other Perspectives IO
otherperspectives.io
我们创建该产品是为了满足我们从竞争对手那里寻找病毒式内容的需求。通过对竞争对手在社交媒体上的行为进行基准测试和分析，我们成功找到了在 Facebook 和 Instagram 上病毒式传播并快速增长的秘诀。使用我们的工具，我们能够在不到一年的时间内将主页的社交媒体关注度从 400 万粉丝增加到 1100 万粉丝，而无需在广告上投入任何资金。此外，多年来我们还帮助记者和励志演讲者为他们的社交媒体渠道创作病毒式故事。
LinkedElf.io
linkedelf.io
借助 LinkedElf.io 的算法，您可以快速发展您的网络，为您的业务提供 5 倍的机会。
Socinator
socinator.com
Instagram、Facebook、Twitter、Quora、LinkedIn、YouTube、Pinterest、Reddit、Tumblr 自动化： 社交媒体绝对有能力接触到全球数百万人。作为一名社交媒体营销人员，您难道不希望每天有几个额外的时间吗？我们肯定知道答案是肯定的。您可能是世界上众多营销人员中的一员，他们每天都在努力完成所有社交媒体任务，并且厌倦了执行重复性任务。 我们每天都要处理很多事情，无法与家人和朋友共度时光，特别是我们的工作不再是朝九晚五，任务清单不断增加，清单越来越长，我们的工作量也不断增加。压力水平。 我们都在寻找一种对社交媒体产生更大影响的方法，特别是在更短...
InstaPlug
instaplug.app
使用 InstaPlug 立即成为众人瞩目的焦点！创建免费、引人注目的 Instagram 小部件，像魔术一样过滤您的动态，并将其转变为引人注目的内容。快速、简单、可靠！
Hackisitor
hackisitor.com
Hackisitor 提供提高 Twitter 受众参与度的解决方案。
GigRev
shop.gigrev.com
借助 GigRev 直接面向粉丝的应用程序，您可以向粉丝进行直播、上传照片、独家视频和音乐、销售商品、列出演出和活动，并允许独家访问预售门票。所有这一切都是在了解你的粉丝到底是谁的情况下进行的。因此，如果您想要的不仅仅是观看、聆听或想要衡量您的成功，我们可以让您重新掌握主动权。直接粉丝营销有效！
Yarr TV
yarr.tv
通过我们的解决方案扩大您的社交媒体的覆盖范围：社交电视、社交媒体墙、小部件、聊天、竞赛和民意调查，这将提高您的社交媒体参与度并发展您的业务。
FollowerAudit
followeraudit.com
Followeraudit 可帮助您从您的或任何其他公共 Twitter 帐户中找到虚假的 Twitter 关注者。您可以使用我们的仪表板直接从您的帐户中删除这些虚假关注者。除此之外，您还可以在付费版本中获得各种其他功能，例如 - 比较多个用户的 Twitter 审核报告，获取详细的关注者分析，跟踪关注者的增长率，并在每次有人取消关注您时获取实时警报。
elv.ai
elv.ai
我们结合人工智能和训练有素的人类主持人的力量，在社交媒体资料和网站上促进安全和文明的在线讨论。人工智能会自动检测并隐藏有害评论，而人类版主则通过防止误报来保障言论自由。我们带来了一个复杂的社区管理工具，它不仅可以自动调节在线讨论，还可以提供有关您的受众及其情绪的见解。它将所有社交媒体资料和网站的社区管理整合到一处，提供社区的全面概览。
Dropispy
dropispy.com
Dropispy 是 Dropispy (SaaS) 软件的所有者或被许可人。它是一种产品搜索工具，可为用户提供在社交网络（包括 Facebook）上收集的数百万条广告。 Dropispy 凭借其非常先进的搜索工具，使电商能够找到获胜的产品。
Digital A.I Bot
digital-ai-bot.com
您是否厌倦了整天回答客户同样的重复问题？您是否厌倦了熬夜查看客户的私信？成千上万的数据让你时刻头脑风暴？嗯，不用担心了！我们已创建并从 Facebook 获得了高级权限，因此您无需这样做。当我们的应用程序已经这样做时，为什么要创建自己的应用程序还要经历 Facebook 的拒绝流程或批准。我们简单的拖放编辑器将让您的机器人在几分钟内启动并运行。 chatgpt 准备就绪，您只需提供 Open AI 帐户中的 API 密钥即可。我们提供最完整的 Facebook 和 Instagram 营销工具服务。
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink 是一种链接管理解决方案，允许用户将内容/材料合并到单个链接中。用户可以列出社交媒体链接、创建媒体工具包或在自定义页面上包含任何重要信息。用户还可以添加社交图标、缩略图、视频预览等，并为每个帐户保留多个可以相互链接的页面。
Cretorial
cretorial.ai
克里托尔媒体服务列兵。 Ltd. 是一家科技媒体初创公司，专注于品牌建设、社交媒体管理和影响者管理。 Cretorial 还拥有专有的人工智能技术，该技术将颠覆流行语、标语、标题、主题标签和其他类型微内容的创建方式。 Cretorial 的承诺是为每个人（从文案撰稿人到研究人员、从广告代理商到商业领袖、从技术作家到营销人员、从教育工作者到演示者、从创始人到初级员工）提供设计和提供卓越内容所需的文本。
Convosight
convosight.com
Convosight 的使命是让社区创建者从其社区中获得可持续的收入。 为希望建立、发展、参与和货币化在线社区的社区建设者构建首个此类社区管理平台。 Convosight 最初是为 Facebook 群组推出的，如今已有超过 100,000 个 Facebook 群组信任 Convosight 来管理超过 7 亿名会员。 Convosight 的解决方案包括： 1. 与全球领先品牌合作，创建、设计和执行创新的社区营销活动，帮助品牌联系、吸引和激活社区中的目标受众。 2. 在Facebook上建立品牌社区，与目标消费者建立共同拥有的共享空间。该群组是您品牌的在线聚会场所，您可以在这里了...
Buzzoid
buzzoid.com
Buzzoid 是全球领先的高质量 Instagram 关注者、点赞和观看次数提供商。该公司于 2012 年由一群社交媒体专家创立，他们希望帮助其他人发展 Instagram 个人资料，从那时起就成为了行业内的巨头。
Brolly
brolly.com.au
Brolly 是澳大利亚第一个社交媒体存档工具，在构建时考虑到了政府合规性。 Brolly 在墨尔本创建，旨在提供简单、创新的存档解决方案，满足合规标准，包括在澳大利亚存储数据，因此您的记录受到澳大利亚数据隐私法的保护。 良好的社交媒体参与意味着进行大量对话。如果您的组织通过其社交渠道提供重要信息，您应该记录它们。 一旦您连接上，布罗利就会开始收集历史和实时内容，因此您无需这样做。通过 24/7 社交记录管理在一处查看所有内容。 Brolly 使其易于导出、受本地支持并且使用起来很愉快。
Brandle
brandle.net
Brandle 致力于为公司提供全面的系统，以管理其品牌属性、身份以及整个网络和所有主要社交网络（包括 Facebook、Twitter、YouTube、Instagram、LinkedIn、VK 等）上的关系。 Brandle 的使命是成为社交媒体治理和网络形象管理的值得信赖的来源，并提供帮助每个企业管理、保护其品牌的功能。
BotRemoval
bot-removal.com
借助 BotRemoval，您有一个绝佳的机会来分析、清理和保护您的 Instagram 帐户。利用 BotRemoval 的扫描功能来检测不需要的关注者，例如机器人和商业帐户。 有效清除关注者列表中阻碍参与率增长的垃圾帐户。激活保护功能，您的关注者中将不再有机器人！
BitSignal
mybitsignal.com
数字名片专业人士对此赞不绝口。分享您的联系信息、应用程序、网站和社交关系。立即创建您的免费个人资料 - 无需应用程序。
WebPurify
webpurify.com
WebPurify 为世界领先品牌提供可扩展的混合人工智能和人工内容审核解决方案，使社区能够发挥最佳水平。通过无缝过滤符合任何品牌规格的多媒体内容，确保从市场到虚拟世界的数百万客户获得积极的用户体验。 WebPurify 使用人类内容审核团队和人工智能解决方案提供内容审核和审核服务。通过将 WebPurify 的 AI 工具与现场团队相结合，WebPurify 能够为品牌提供最准确的内容审核：每周 7 天、每天 24 小时。无论您的业务需要什么，我们都能为您提供解决方案。 WebPurify 的可扩展混合人工智能和人工内容审核服务包括： * 脏话过滤和文本审核 * 图像审核 * 视频审查和...
Twtpoll
twtpoll.com
Twtpoll 提供多平台社交媒体调查和测验。
Tweet AI
tweetai.com
提高社交媒体参与度并在 Twitter / X 上发展您的业务 TweetAI.com 可以帮助您： * 单条推文：在几秒钟内激发您的下一条推文。 * 主题：激发您的主题。 * 回复：使用我们的免费 Chrome 扩展程序，只需单击一下即可激发您的回复。 * 重写器：重写您的流行且常青的推文，以添加一点新意。 * 语气：使用自定义语气来匹配您或您的品牌的声音。 从今天开始使用 Tweet AI，永远不会想不出接下来要发什么推文。
Trooya
trooya.com
Trooya 是一个基于云的社交媒体联络中心，使您能够响应客户、解决他们的问题并赢得他们的善意。
Spikerz
spikerz.com
Spikerz 为内容创作者、企业和企业提供社交媒体保护。 Spikerz 相信，保护社交媒体帐户已成为当今的关键任务。不幸的是，黑客攻击、封禁和帐户丢失的数量不断增加，而没有人为完全依赖这些渠道的企业提供帮助。 我们在以下领域提供全面保护： * 黑客和网络攻击 * 平台禁令和暂停 * 身份盗窃和冒充 * 机器人和假粉丝攻击 * 影子禁令和平台条款违规 * 网络钓鱼攻击和诈骗
Somiibo
somiibo.com
Somiibo 是一项优质的社交媒体营销和增长服务，可自动执行您的社交媒体活动，以提升您的在线形象。 Somiibo 在互惠关系的基础上工作，它与其他用户交互以从这些用户那里获取社交信号。 Somiibo 充当您的个人营销机构，推广您的在线品牌，协助您进行互联网营销过程。 Somiibo 由 Ian W. 于 2017 年创立，目前拥有 3 名出色的员工来维持其运营！