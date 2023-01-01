替代项 - Ptengine
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
清晰地了解用户的需求。 Clarity 是一款免费且易于使用的工具，可以捕捉真实的人们如何实际使用您的网站。设置很简单，您将在几分钟内开始获取数据。
ClickFunnels
clickfunnels.com
使您能够产生潜在客户、销售您的产品并向世界传达您的信息！您与我们仅差一个漏斗！
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款经济实惠的一体化营销、销售、支持和免费 CRM 软件，可供成长中的公司吸引网络访问者并转化为满意的客户
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一个产品分析平台，可帮助企业借助协作分析来跟踪访客。该平台使用行为报告来了解用户与产品的交互，并提供洞察以实时加速工作。
Zoho PageSense
zoho.com
转化优化和个性化平台。 衡量您的关键网站指标，了解访问者的在线行为，并为他们提供个性化的网站体验以提高转化率。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
FullStory
fullstory.com
FullStory 是您的数字体验分析平台，适用于动态漏斗、像素完美重播、自定义事件、热图、高级搜索、开发工具等。
WebinarJam
home.webinarjam.com
通过唯一可生成从注册到重播的完整直播活动的网络研讨会系统，提高您的销售额和出席率。 WebinarJam 具有更多功能，无需下载，是迄今为止向公众发布的对直播、事件流和网络研讨会广播最显着的改进。受到超过 50,000 名客户的信赖。
Leadpages
leadpages.com
上线并通过 Leadpages 实现增长 全球小型企业的首选。 轻松构建无代码网站、高转化率登陆页面、弹出窗口、警报栏等。
Algolia
algolia.com
Algolia 是一家美国初创公司，通过 SaaS（软件即服务）模式提供网络搜索产品。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce 是一家加拿大软件公司，总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华。该公司为网站制作登陆页面，并且是年度行动呼吁会议的主办方。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一个平台上进行应用程序分析和营销
LogRocket
logrocket.com
现代前端监控和产品分析。 LogRocket 结合了会话重放、性能监控和产品分析 – 使软件团队能够创建理想的 Web 和移动产品体验
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家为全球出版商提供数据和分析的技术公司。该公司成立于2009年，总部位于美国纽约市。该软件即服务 (SaaS) 公司将代码集成到出版商、媒体公司和新闻机构的网站中，以跟踪用户，从而通过受众参与度和忠诚度指标获利，以便他们可以决定在其网站上发布和推广的内容。 2010 年 8 月，该公司从 Betaworks 中分离出来，成为一个独立的实体。 Chartbeat 作为 Google Analytics 实时数据的替代品受到了赞扬和批评。
PostHog
posthog.com
自托管产品分析堆栈，可部署在您的基础设施上。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
Contentsquare
contentsquare.com
利用世界上最完整的数字体验分析平台提高收入、转化率和参与度。
Convert.com
convert.com
A/B 测试软件 Convert.com - 专注于使用 A/B 测试软件、多变量测试软件或对比测试软件进行转化率优化的代理商和电子商务公司的最佳解决方案。
Smartlook
smartlook.com
以前所未有的方式分析用户行为。 Smartlook 是分析用户行为中缺失的一块拼图。获得真正的定性见解，帮助您改进移动应用程序和网站。
Lucky Orange
luckyorange.com
更少的时间处理数字，更多的时间发展您的业务。 使用我们的工具集（包括动态热图、会话记录和实时聊天）提高您网站的转化率。
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的无代码、人工智能驱动的 CDXP，具有本地构建和集成的超个性化营销执行渠道。
AutoOptimize
autooptimize.ai
通过自动 A/B 测试优化您的网站。 AutoOptimize 为您提供 50 个高性能模板 A/B 测试，经证明可以在 90 天内将转化率提高高达 30%。
Plerdy
plerdy.com
转化率优化工具 跟踪、分析访客并将其转化为买家 免费试用 4.9/5 4.5/5 4.9/5 我们的产品
Apptimize
apptimize.com
了解具有前瞻性思维的产品团队如何通过 Apptimize 的移动 A/B 测试和发布管理平台推动数据驱动的增长。
Workbooks
workbooks.com
使用 Workbooks CRM 推动业务成功，这是一种价格实惠、功能丰富的 CRM 解决方案，使企业能够获取、转化和留住客户。
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty 是一家快速发展的人工智能实验、个性化和功能管理解决方案提供商，帮助企业快速增加收入。
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Toolkit 是一款网络分析软件，用于自动设置、审核、维护和分析日常 Google Analytics 任务，以分析和优化在线营销活动。
Neurons
neuronsinc.com
预测人类行为。 通过神经科学和我们的人工智能工具在几秒钟内预测客户的反应、注意力和行为。 通过反复试验进行的 A/B 测试缓慢且低效。 停止在无法激发行动的活动上浪费预算。
Kartra
home.kartra.com
您的在线业务变得轻松 - 在线创建、营销和发布，无需聘请文案、网页开发人员、设计师或系统集成商团队！
Crazy Egg
crazyegg.com
使用 Crazy Egg 查看热门内容和冷门内容，并了解网络访问者使用热图、录音、调查、A/B 测试等工具进行的操作。
UserWise
userwise.io
易于使用的 liveops 工具让您的玩家着迷。一站式对玩家进行细分、安排活动并查看结果。
Squeaky
squeaky.ai
隐私第一的客户洞察平台。 Squeaky 通过打造更好的数字体验来帮助您发展业务。我们的一体化工具包括分析、会话记录、反馈和热图。
Flagsmith
flagsmith.com
功能标志和远程配置服务。自信地发布功能；跨 Web、移动和服务器端应用程序管理功能标志。使用我们的托管 API、部署到您自己的私有云或在本地运行。
Silktide
silktide.com
通过在一个平台上进行自动可访问性测试、内容优化和数字营销，让您的网站变得更好。
Bloomreach
bloomreach.com
专为商业打造的数字体验平台。 Bloomreach 解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能和预测决策的速度和规模相结合，因此您可以提供在任何渠道和每次旅程中都能转化的神奇体验。
Testeum
testeum.com
通过网络或移动应用程序提高用户保留率、用户体验和可用性。 从充满热情的众测试人员的全球网络中获取用户测试。优化您的网络或移动应用程序以获得完美的性能。
Mouseflow
mouseflow.com
确定性地优化您的网站，而不是假设 了解用户旅程中每个接触点发生的情况。无需猜测。
Statsig
statsig.com
从简单的 A/B 测试到高级实验，快速发展的公司使用 Statsig 来加速其发展。
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect 是 A/B 测试和优化解决方案，您可以在其中对您的想法进行 A/B 测试、发现见解并个性化整个客户旅程。
Splitbee
splitbee.io
使用 Splitbee 跟踪和优化您的在线业务。分析、漏斗、自动化、A/B 测试等。
VWO
vwo.com
VWO 是市场领先的 A/B 测试工具，快速发展的公司将其用于实验和转化率优化。
Howuku
howuku.com
Howuku 是一套工具，可帮助您通过访客记录、热图、反馈小部件、A/B 测试等创建高性能的用户体验。
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow 致力于转变网站洞察力。我们的创新分析工具，包括热图、行为跟踪和事件分析，支持数据驱动的决策。我们用户友好的仪表板解释用户操作，为卓越的数字之旅提供明智的设计选择。发现实时重播、点击故障等，以优化用户体验并提高参与度。我们相信数据是开启成功的关键，通过 WebTrackFlow，您将拥有一个值得信赖的合作伙伴来驾驭数字景观。通过可行的见解提升您的在线形象 - 与我们一起踏上充分发挥您网站潜力的旅程。
RealEye
realeye.io
具有网络摄像头眼动追踪功能的在线研究平台。它具有： - 比传统眼动追踪硬件更快、更便宜 - 准确（按钮尺寸精度），用于学术研究 - 易于使用（客户称赞我们的用户友好界面） RealEye 是一款在线工具，可让您执行以下操作： 1. 使用常规网络摄像头进行眼球跟踪，2. 情绪分析（面部编码），3. 跟踪鼠标移动和点击，4. 使用高级调查模块，5. 立即雇用参与者/小组，6. 完全在线分析数据，7.将数据导出到 CSV，8. 连接外部工具，9. 100% 远程进行研究。 RealEye 可用于： 1. 购物者洞察研究（包装和货架/货架图评估） 2. 用户体验研究/模型测试 3. 不同的广告评估（视...
FullSession
fullsession.io
FullSession 帮助公司了解客户如何通过综合数字体验平台与其网站互动。我们为您提供必要的工具来识别用户摩擦点、退出，并了解用户与您网站的每次交互背后的见解。 FullSession 提供会话重放解决方案和交互式热图，以了解数字交互以及客户反馈目标小部件，以消除猜测工作；帮助我们的客户实现完美的数字体验。
Dragonfly AI
dragonflyai.co
借助人工智能的力量优化内容的性能。我们的预测热图会立即向您显示任何内容中最先吸引受众注意力的内容，帮助您做出基于数据信息的坚定决策，而不会减慢您的速度。 • 获得实时洞察，发现真正吸引客户注意力的因素 • 通过预测分析提高整个设计周期的效率 • 提高所有渠道的转化率 • 通过最大限度地提高跨渠道的注意力份额来提高投资回报率 最大的品牌和代理机构都在使用 Dragonfly AI衡量和优化其内容的性能，包括 Sony、GSK 和 BBDO。要了解更多信息，请访问 Dragonflyai.co
Clueify
clueify.com
在您启动概念之前，Clueify 会为您提供有关概念的重要性能反馈。使用我们的 AI，您可以以 92% 的准确度预测用户会看向哪里以及他们将如何看待您的设计。这就像只需点击一下鼠标即可拥有数百个测试用户，但无需产生相关成本。遵循数据驱动的设计方法以获得更好的结果。
Mousestats
mousestats.com
记录并观看网站访问者视频+网站热图+表单分析+调查
Feng-GUI
feng-gui.com
Feng-GUI 由人工智能提供支持，并经过数十年的神经科学研究验证，提供预测性视觉分析以及可操作的见解和建议，使数字机构能够为客户带来最大的成果。 https://feng-gui.com/ 自 2007 年以来，Feng-GUI 服务为全球 30,000 名专业人士分析了超过 400 万个视觉效果，涵盖所有媒体渠道，从网站、广告和视频到标牌和包装，其中包括知名公司，例如：WSI、Omnicom、Walker Sands、OgilvyOne、WPP、McCann Erickson、Interpublic 和阳狮。
expoze.io
expoze.io
认识 expoze.io 在 expoze.io，我们有一个明确的使命：让每个人都能获得开发最佳创意所需的资源。我们的平台就是这么做的。我们的人工智能预测眼动追踪解决方案 expoze.io 让您能够以惊人的准确性分析任何创意。对于您上传的每个创意，expoze.io 都会使用预先训练的神经网络来预测您的客户注意到的内容。开发、测试和改进我们的平台可帮助您开发、测试和改进任何创意，并提供快速且可行的结果。通过测试对创意所做的更改来改进您的设计流程，而无需退出设计流程：只需前往 expoze.io，上传您的设计并在几分钟内根据您的偏好生成热图，您可以以此为基础您的设计决策。所有这些，只需单击一个...
TWIPLA
twipla.com
网站情报平台 准确、即时地了解您的网站。网站统计、会话重播、热图、民意调查等。 TWIPLA（以前称为“访客分析”）是一个先进且易于访问的网站智能平台，在全球范围内拥有超过 250 万次安装，并具有一套易于使用且符合隐私要求的功能。通过无 Cookie 跟踪消除数据隐私问题，并获得 100% 网站访问者（不仅仅是小样本）的数据访问权限。有了 TWIPLA，一切都只需点击一下即可： ◾ 高级网站流量统计（新！公司揭晓） ◾ 营销活动跟踪 ◾ 热图 ◾ 会话记录 ◾ 转化渠道 ◾ 民意调查 ◾ 调查 ◾ 竞争流量分析 ◾ 隐私优先的设计分析（新！自定义国家/地区数据）✔️ 使用优惠券代码 UNLI...
Reactflow
reactflow.com
Reactflow 强调了访客没有转化为客户的视觉和逻辑原因，并确保无缝的销售渠道以获得更快的投资回报。 Reactflow 以视频形式播放客户的活动记录、编译热图、漏斗分析、错误、控制台日志并提供反馈，帮助您了解客户的痛点、解决问题并产生出色的流程。
Browsee
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Browsee - 停止猜测，开始行动✔ 会话上的人工智能标签 - 通过 5% 的会话，了解 100% 的用户问题✔ 页面故事 - 获取可操作的见解以改进您的登陆页面✔ 用户板 - 识别用户以分析参与度并了解他们的问题。在您的聊天工具中获取直接会话 URL！ ✔ 添加您自己的图表 - 快速分析点击次数、页面、细分和推荐。 ✔ 根据用户操作创建渠道和细分 - 无需代码✔ 出于安全和定价考虑而进行有限记录 - 挑选要记录的内容和不记录的内容✔ 永久免费计划
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant 是一种预测人工智能，可以在视觉上突出显示人们看到的内容、他们首先看的位置以及设计的特定元素吸引了多少注意力。
UXCam
uxcam.com
UXCam 是一款一体化移动应用分析平台，使企业能够了解用户行为。 UXCam 最初是作为会话重放和热图解决方案，但我们意识到有很多问题仅靠定性数据无法回答。因此，我们将定性数据的粒度与定量数据的影响结合起来。借助 UXCam，您可以创建漏斗图、保留图表和仪表板，以了解每个阶段流失的人数百分比。一旦看到下降，您可以放大并查看记录和热图，以了解发生下降的原因。在 UXCam 网站上预订免费快速演示以了解更多信息。
Quantum Metric
quantummetric.com
通过快速部署，我们的平台开始摄取并可视化您的客户在网络、本机应用程序和自助服务终端上体验的所有内容。每次客户交互的影响都会自动量化，每个客户会话都可以重播，最重要的是，您的所有团队都可以根据单一事实版本开展工作。这就是为什么阿拉斯加航空、lululemon、联想和西联汇款等最大品牌都实现了巨大飞跃。
Maxymizely
maxymizely.com
Maxymizely 是一个面向移动和 Web 应用程序的创新发现导向平台，它将大数据分析与预测建模相结合。借助 Maxymizely，您将能够提高应用程序的投资回报率、提高用户参与度和终生价值、为您的营销活动确定最成功的定位细分，并降低应用程序的低效率。 今天，您可以注册我们的分析平台并开始实时监控您的用户数据。有 40 多个令人惊叹的分析报告可以向您揭示应用程序用户的重要趋势。通过我们的实时免费演示，您可以查看系统报告和功能。 Maxymizely 3D分析是一种全新的用户评估理念。 Maxymizely的算法以用户属性和过去的用户行为为关键部分，可以对用户进行“评分”，并向您展示高质量用...
Fluid Ads
fluidads.com
在 Fluid Ads，我们提供两种服务选项，每种服务都包含以下优势。流体广告提供以下功能： - 使用我们的广告生成器工具创建令人惊叹的数字展示广告。 - 利用我们行业领先的地理定位和地理围栏系统，随时随地精确定位您想要覆盖的受众。 - 选择和管理您希望广告展示的渠道和网站，并密切控制您的预算。 - 通过我们深入的报告套件充分了解您的广告活动的效果，为您提供可行的见解。完全托管服务我们通过为您管理广告活动的各个方面来节省您的时间和金钱，从制作引人注目的广告到定位广告的显示位置，再到提供您了解活动效果所需的数据。我们的专业数字广告活动经理将不断确保您的活动得到优化，以最大限度地提高您的投资回报 ...