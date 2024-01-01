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PseudoEditor - 在线伪代码编辑器是一款免费的基于 Web 的工具，旨在帮助用户快速轻松地编写和调试伪代码。它包括语法突出显示、代码保存和错误突出显示等功能，使用户可以更轻松地编写和调试代码。 该工具还具有伪代码编译器功能，允许用户只需单击一下即可测试其代码。该编辑器完全免费，并且使用它没有隐藏的成本或费用，因为其运营和托管成本由广告支持。 该工具可通过任何网络浏览器访问，并且可以在任何设备上使用，这意味着用户无需任何设置即可立即开始编码。用户界面易于导航，该工具具有两种不同的样式选项：浅色模式和深色模式。 该编辑器提供了更好的编写环境，编写伪代码的速度比其他程序（例如记事本）快 5 倍。在线伪代码编辑器具有高级设置和个性化同意选项，供用户控制其在网站上的隐私。 总的来说，对于任何需要快速轻松地编写伪代码的人来说，这个工具是一个有用且实用的解决方案。

网站： pseudoeditor.com

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