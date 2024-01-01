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Protolabs，提供按需定制制造服务。该网站提供同样广泛的功能、质量和价格。 Protolabs 允许用户获得即时报价并获得各种制造服务，包括 3D 打印（FDM、SLA、SLS、MJF）、CNC 加工、钣金制造和注塑成型。 他们与经过审查的全球专业制造合作伙伴网络合作，提供广泛的材料、饰面和制造能力，以满足客户从原型设计到生产的需求。 主要功能包括用于协作的团队帐户、知识产权保护以及通过其流程和供应商管理维护的高质量标准。 Protolabs 为航空航天、汽车、工业机械、消费电子、机器人和医疗等行业的客户提供服务。该网站提供广泛的知识库、教育资源、案例研究和其他信息，以支持设计师和工程师使用其制造服务。

网站： hubs.com

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