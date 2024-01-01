Prospre 是一款膳食计划应用程序，可生成个性化的膳食计划以帮助用户实现健身目标。该应用程序创建与用户一周的卡路里和宏观目标相匹配的膳食计划，可以通过更换膳食、添加食谱和设置宏观目标范围来调整膳食计划。 该应用程序还提供人工智能教练，可以分析用户的体重和食物摄入量，并提供保持正轨的建议。宏跟踪器功能可让用户跟踪他们吃的所有东西，并提供条形码扫描和营养成分扫描仪，允许用户扫描超过 300,000 种食品，以跟踪超过 150 种营养成分。 该应用程序灵活的膳食计划提供了在满足宏指令的同时将零食纳入计划的选项。 Prospre 还提供带有 Amazon Fresh 自动填充功能的自动购物清单、可打印的购物清单和体重进度图表。 用户可以下载适用于 iOS 和 Android 设备的应用程序。借助 Prospre，用户可以轻松实现基于宏观的节食目标，而不必每天吃相同的食物。 该应用程序在 App Store 上获得了很高的评价，用户称赞其易用性和设定长期节食目标的有效性。

网站： prospre.io

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