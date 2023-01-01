替代项 - ProofHub
Asana
asana.com
Asana 是一款网络和移动应用程序，旨在帮助团队组织、跟踪和管理他们的工作。 Forrester, Inc. 报告称“Asana 简化了基于团队的工作管理。”它是由同名公司生产的。 （体式公司） 它由 Facebook 联合创始人达斯汀·莫斯科维茨 (Dustin Moskovitz) 和前 Google、前 Facebook 工程师贾斯汀·罗森斯坦 (Justin Rosenstein) 于 2008 年创立，两人都致力于提高 Facebook 员工的生产力。该产品于 2012 年 4 月上市。2018 年 12 月，该公司估值为 15 亿美元。
ClickUp
clickup.com
我们的使命是让世界变得更加高效。为此，我们构建了一个应用程序来替换所有这些内容 - 任务、文档、目标和聊天。
Zoho Projects
zoho.com
项目管理尽可能有效。 Zoho Projects 是一款基于云的项目管理工具，可帮助您规划工作、高效跟踪工作，并与您的团队（无论他们身在何处）进行协作。
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet 是一款用于协作和工作管理的软件即服务 (SaaS) 产品，由 Smartsheet Inc 开发和销售。它用于使用表格用户分配任务、跟踪项目进度、管理日历、共享文档以及管理其他工作界面。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Nifty
nifty.pm
管理项目，而不是工具。停止在聊天、任务、文档、日历和会议工具之间切换 - 将您的团队和客户聚集在一个简单但功能强大的应用程序中。
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以让您的团队全面了解并控制所有任务和项目。项目管理软件从未如此具有协作性。
TeamGantt
teamgantt.com
尝试 TeamGantt 的免费甘特图制作工具，并通过拖放计划在几分钟内在线创建甘特图。评级最高且永久免费——无需信用卡。
Teamwork
teamwork.com
借助 Teamwork 的项目管理软件、帮助台、聊天、文档管理软件和 CRM，创建一支能够协同工作的高效团队。
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一个内容发现工具，可以让内容管理博客和社交媒体轻松适合任何利基或市场的企业。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - 提高品牌知名度和流量的社交媒体营销工具。我们为营销人员量身定制了社交媒体调度自动化。
Hive
hive.com
适用于快速移动团队的第一生产力平台。管理项目、跟踪任务并与各种规模的团队协作。立即开始 14 天免费试用。
CoSchedule
coschedule.com
一系列敏捷的营销工具将帮助您保持专注、按时交付项目并使您的团队感到高兴。现在就组织起来吧。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy 是一款协作且直观的项目管理工具。轻松规划您的任务并安排您的时间，使您的项目成为现实。
Spreadsheet
spreadsheet.com
您熟悉的具有数据库和项目管理系统功能的电子表格。甘特图、日历、看板、表单和自动化。免费开始。
Opal
workwithopal.com
连接战略与执行的灵活动态规划平台。 Opal 创造了无与伦比的可见性，并协调营销和传播团队开展出色的工作。
Planly
planly.com
真正自动化的社交媒体调度程序。 Planly 是一款面向所有人的免费社交媒体调度程序。凭借完全自动化和先进的界面，我们可以让您存储媒体、计划并自动发布到社交媒体 - 无需进一步通知！通过安排社交媒体帖子来节省时间并享受您的创作过程。
ShareFile
sharefile.com
使用 ShareFile 从任何设备或位置安全地共享内容并与客户和内部团队协作。部门和小型企业需要简单、安全的解决方案来与客户和彼此协作。借助 ShareFile，您可以使用任何设备安全地访问文件、共享数据并创建省时的工作流程。设置简单、快速 - 无需 IT。在任何设备上共享、发送任何大小的文件：无论您是在办公室还是在旅途中，您都可以通过云存储随时随地安全地访问您的文件。了解您的文件始终安全：银行级加密可保护您的文件、电子邮件和附件在传输和静态时的安全。安全协作：审核跟踪和可配置权限，以了解和控制谁在访问您的数据。优化客户和员工入职流程：节省时间的工作流程减少了单点协作中的手动文书工作。安全 ...
Narrator
narrator.ai
Narrator 的数据平台让任何人都可以在几分钟而不是几周内获得答案，该平台由客户 360 提供支持，其中包含客户与您的企业的每一次互动。
PromoPrep
promoprep.com
PromoPrep is a marketing calendar & promotion planning platform designed to improve organization and communication for marketing teams of all sizes. Rather than using endless spreadsheets or hacking a project management tool to track marketing activities - PromoPrep is a true marketing calendar full...
Gain
gainapp.com
Simply put: Gain is client feedback for social media content, made easy. Marketing teams across 51 countries trust Gain with social media content for over 9,000 brands because Gain incorporates the layer of client feedback and approvals to their social media workflow. With Gain’s automated approval ...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 Sprinklr 服务 – - 使客户能够在他们的首选渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 - 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 - 为主管提供有意义且可操作的见解，以推动增长和卓越运营 - 通过在整个企业范围内扩展的实时联络中心见解，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。