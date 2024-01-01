Promethean AI 是一款革命性的人工智能 (AI) 工具，可与艺术家合作构建虚拟世界。它提供了一系列功能，旨在帮助艺术家创造性地解决问题、产生想法以及自动执行平凡和非创造性的任务。 它还具有学习和适应每个艺术家的个人品味的能力。 Promethean AI 的免费版本可用于非商业用途，并且对于融资低于 10 万美元/年（独立）和以上（专业）的项目，可以使用其他许可选项。 Promethean AI 是 Naughty Dog Inc.（索尼互动娱乐）技术艺术总监 Andrew Maximov 的创意。 Andrew 与技术和娱乐领域经验丰富的专家团队共同创建了一个工具，使艺术家可以更轻松地创作和分享他们的作品。 Promethean AI 的目标是使创作过程民主化，让任何人都能够创作原本不可能实现的故事。Promethean AI 具有一系列旨在帮助艺术家的工具，从安装和自定义资产到命令行基础知识和教授 Promethean 。 此外，Promethean AI 还提供环境艺术实习计划，他们可以利用构建虚拟世界的经验来深入了解如何让艺术家获得更好更快的体验。 最后，他们还出现在各种出版物中，例如 WIRED、VentureBeat、80.lv、GamesIndustry.biz 和 Gamasutra。

网站： prometheanai.com

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