替代项 - Progress
Firebase
firebase.google.com
Firebase 是 Google 开发的用于创建移动和 Web 应用程序的平台。它最初是一家成立于 2011 年的独立公司。2014 年，谷歌收购了该平台，现在它是他们应用程序开发的旗舰产品。
Retool
retool.com
Retool 是构建内部工具的快速方法。拖放我们的构建块并将它们连接到您的数据库和 API，以立即构建您自己的工具。与 Postgres、REST API、GraphQL、Firebase、Google Sheets 等连接。由开发人员构建，为开发人员服务。受到初创公司和财富 500 强企业的信赖。免费注册。
Zoho Creator
zoho.com
为了你内在的造物主。建造。整合。延长。 工作的未来是数字化的，各种规模的企业都需要快速转型。 Zoho Creator 是一个低代码平台，让您能够快速、安全、无缝地进行转变，无论您的需求和编码专业知识有多复杂。
Supabase
supabase.com
Firebase 的开源替代品。在 2 分钟内创建一个后端。使用 Postgres 数据库、身份验证、即时 API、实时订阅和存储来启动您的项目。
Softr Studio
softr.io
Softr 将您的 Airtable 数据转变为美观且功能强大的网站、网络应用程序或客户端门户。选择一个模板或从头开始。
Draftbit
draftbit.com
全部通过浏览器创建、自定义和启动移动应用程序。包括源代码。
Plasmic
plasmic.app
您的技术堆栈的视觉构建器。创建令人惊叹的视觉内容和页面，将无代码无缝集成到您的代码库中。解锁您的团队并快速发货。
Quickbase
quickbase.com
释放团队的创造力，快速改进任何流程。了解为什么全球数以千计的最佳企业信任 Quickbase 来连接他们的数据、流程和人员。免费尝试！
BuildFire
buildfire.com
适用于 iOS 和 Android 的最强大的应用程序制作工具 BuildFire 功能强大且易于使用的移动应用程序生成器使您能够以极少的时间和成本创建适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序。 简单直观的应用程序构建器 - 无需编码 使用我们的开发者 SDK 构建自定义功能 14 天免费构建。无需信用卡
Kissflow
kissflow.com
最接近问题的人知道如何最好地解决问题。因此，我们通过 Kissflow 为企业领导者提供支持，这是排名第一的数字化工作平台，已被 160 个国家/地区的 10,000 多名客户使用。让您的数字化转型之旅变得智能而简单！
AppMaster
appmaster.io
AppMaster 是新一代无代码平台，用于自动化业务流程并通过代码生成为网络和移动设备构建本机应用程序。
AppsGeyser
appsgeyser.com
创建应用程序并每月赚取高达 1000 美元的被动收入。绝对永久免费。无月费、费用或付费功能。无需编码技能。
Mendix
mendix.com
Mendix 是企业用来大规模开发移动和网络应用程序的最快、最简单的低代码平台。访问以了解更多信息并免费试用该平台！
Caspio
caspio.com
Caspio 是世界领先的低代码平台，无需编码即可构建在线数据库应用程序。
Knack
knack.com
十多年来，Knack 一直是无代码领域的先驱，拥有 5000 多家客户，从中小企业到财富 500 强中的最大企业。Knack 使日常创新者能够轻松克服关键的业务挑战。通过利用 Knack 直观的无代码平台和专家构建器网络，团队可以快速构建自定义应用程序来收集和管理数据、自动化流程以及在线移动工作流程。这可以节省您的时间，因为业务构建者可以创建和修改工作流程，并有权解决自己的挑战。 Knack 帮助解决各种功能用例，例如客户和供应商门户、定制 CRM 和项目管理应用程序、LMS 系统、发票和合同管理、物流和供应链、航空公司调度、会员名录和志愿者管理、房地产和租户管理、医疗保健 (HIPAA)、州...
OutSystems
outsystems.com
OutSystems 为全球范围内有远见的组织创建高性能低代码和云原生开发平台。正式成为世界第一的零妥协软件创新平台。我们走吧。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一个云平台，可将人和物与空间连接起来，将建筑物转变为智能空间。该平台利用思科设备作为传感器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生态系统的强大功能，旨在使建筑物安全、智能、可持续和无缝。 Cisco Spaces 利用思科硬件和传感器（Catalyst、Meraki、Webex）的强大功能，使建筑物安全、智能、可持续，并提供无缝的人员体验。
Tadabase
tadabase.io
专为 99% 的人打造的数据库平台，就像 1% 的人一样工作。 使用自定义的无代码数据库可以节省数千美元、时间和咖啡，帮助您轻松扩展业务。
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie 是适用于 iPhone、Android、iPad 和 Mobile Web 的最强大的移动应用程序创建者。在几分钟内构建、托管和创建应用程序。
Unlayer
unlayer.com
Unlayer 提供了最简单的方法来以最少的努力设计美观的电子邮件和登陆页面。我们在全球拥有 80,000 多名用户，包括 Airship、Keap、Netflix 和 Fidelity，他们创造的响应式设计让他们的受众爱不释手。 Unlayer 提供 2 种不同的解决方案来满足不同客户的需求；工作室和嵌入。 Unlayer Studio：一款无代码电子邮件生成器，可在几分钟内创建令人惊叹的电子邮件。用户友好的拖放编辑器和 1,000 多个 HTML 电子邮件模板库使设计电子邮件变得轻而易举。上面的樱桃呢？所有电子邮件都可以顺利导出到 11 个电子邮件服务提供商，其中包括 Mailchimp、...
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ 是一个低代码应用程序开发平台，来自 Deltecs InfoTech Pvt。有限公司位于印度孟买，帮助构建内部工具和业务应用程序。平台通过可视化构建器、在线数据库、代码编辑器、预构建模板、可配置工作流程和自动化构建器、现成连接器、分析等提供多体验输出（移动和网络）。它允许产品经理、IT 团队、应用程序领导者、公民开发人员在数据源之上构建应用程序。 项目管理、时间管理、内部工作门户、开发和培训中心等内部工具；审批、报销、绩效审核和考核系统等业务流程自动化；数据收集应用程序，例如订单捕获、商店认证；销售排行榜等仪表板是在该平台上构建的一些流行应用程序用例。 DronaHQ 宣...
Ionic
ionic.io
一种构建和发布移动设备的新方法。 Ionic 正在改变移动应用程序的构建和交付方式。从我们流行的开源移动 SDK 到行业领先的移动 CI/CD 和微前端解决方案，Ionic 可帮助您满足整个企业的移动需求。
Superblocks
superblocks.com
构建强大的内部工具。开发人员节省了数百个小时。查询任何数据源。连接任何 UI 组件。自动化任何工作流程。安排任何工作。
Quixy
quixy.com
Quixy 是一个基于云的无代码数字化转型平台，用于业务流程管理 (BPM) 和工作流程自动化。 Quixy 使没有编码技能的业务用户能够使用简单的拖放设计构建无限的企业级应用程序，速度提高十倍，从而提高组织范围内的效率、透明度和生产力。
Back4App
back4app.com
在云端存储和查询关系数据。通过可扩展的开源后端，使其可通过 GraphQL 和 REST 进行访问。
Composable Prompts
composableprompts.com
可组合提示的使命是彻底改变应用程序与内容交互的方式。 虽然像 GPT 这样的大型语言模型 (LLM) 从根本上改变了我们与文本数据的交互，但可组合提示相信更进一步。可组合提示确保每个企业，无论其规模或领域如何，都可以以最有效的方式利用法学硕士的本机数据处理功能。 Composable Prompts 是作为构建 AI/LLM 应用程序的平台而开发的。 Composable Prompts 的综合工具包使企业团队能够设计、部署和操作 LLM 支持的任务，从而增强和自动化业务流程和应用程序。 Composable Prompts 套件提供了一种结构化的、特定领域的方法，从基本的、基于文本的交互...
PubNub
pubnub.com
利用托管实时 API 的强大功能，通过应用内聊天、推送通知、位置跟踪等构建引人入胜的远程体验。
Jitterbit
jitterbit.com
连接 SaaS、本地和云应用程序，同时立即将智能注入任何业务流程。了解有关 API 与 Jitterbit 集成的更多信息。
Apptimized
apptimized.com
Workspace 是一款应用程序打包工具，使您能够在浏览器中发现（创建安装文档）、打包和测试应用程序，无论 VPN 或特定技能如何。该工具将您的工作流程与打包环境以及适用于 MSI、MSIX、App-V 和 Intunewin 格式的工具集集成。您只需单击一个按钮即可编辑、部署和重新打包它们。我们的解决方案允许您同时使用多个应用程序，并使用一个打包工作区，无需数千个设置，也无需用户友好的界面。 Apptimized 提供对干净虚拟机的访问，您可以在其中跨不同操作系统打包和测试应用程序包，并确保其符合您的软件环境。包括来自应用程序打包专家的免费 24/5 支持聊天。
Clinked
clinked.com
Clinked 客户端门户是领先的在线协作软件。安全、移动且高度可定制。轻松共享文件、沟通、管理项目。