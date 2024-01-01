替代项 - Profit Matters
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks 是由 Intuit 开发和销售的会计软件包。 QuickBooks 产品主要面向中小型企业，提供本地会计应用程序以及接受企业付款、管理和支付账单以及薪资功能的基于云的版本。
Osome
osome.com
我们将您从手工会计中解放出来，理清电子商务，并成立公司。在您发展业务的同时，让我们的专家处理发票、报告和税务事宜
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360 是一款面向中小型企业的 Quickbooks 和 Xero 簿记、会计和咨询解决方案。
Paro.ai
paro.ai
Paro 是一个成长平台，它将专家人才社区和企业聚集在一起，以应对眼前的挑战并制定长期成功的计划。凭借专有的人工智能技术和深入的行业专业知识，Paro 为企业匹配最合适的专家和解决方案，以解决问题并推动增长。我们的精英财务和会计专家群体为客户提供一系列服务，从簿记和会计到高度专业化的企业发展和战略咨询。通过利用人力和技术的力量，帕罗使企业和专业人士能够追求有意义的工作，甚至超越他们最崇高的目标。
Pilot
pilot.com
专注于您的业务，了解我们的专业簿记员在软件超能力的帮助下，正在照顾您的账簿。
Zeni
zeni.ai
人工智能驱动的初创公司财务团队。 借助 Zeni 的智能簿记、会计和 CFO 服务，解锁实时财务洞察和全方位服务的财务团队。
Fincent
fincent.com
体验无缝的财务管理。简化 ✓ 簿记 ✓ 报税 ✓ 发票和付款 ✓ 费用跟踪等。预订演示！
inDinero
indinero.com
inDinero 是一家提供会计和财务软件的会计软件和服务公司。 inDinero 由 Jessica Mah、Andy Su 和 Andrea Barrica 于 2009 年创立，于 2010 年从创业孵化器 Y Combinator 毕业。2018 年 5 月 8 日，inDinero 收购了总部位于圣何塞的 tempCFO 公司。 2019 年 2 月 1 日，inDinero 收购了第二家公司 mAccounting，这是一家位于印第安纳波利斯的会计和税务公司。
Ceterus
ceterus.com
自动化就在这里——让它成为您会计的一部分！ 无论您是小型企业企业家还是支持小型企业的注册会计师事务所，您都需要自动化才能在当今的市场中竞争。 Ceterus 结合了簿记和报告流程中自动化步骤的技术，从而降低了成本、提高了准确性并缩短了结账时间。我们的客户和合作伙伴依赖我们的技术，以便他们能够专注于自己的业务和客户。 为您的会计带来自动化，而无需中断您的业务。
Digits
digits.com
数字就是会计，经过重新想象。想象一下干净的账簿、深刻的见解和直观的报告，所有这些都在月底（而不是晚 2-3 周！）交付，成本是任何传统公司的一半。 Digits 在 20 多年来构建了第一个现代会计平台，该平台从头开始设计，旨在为技术领先的企业实现簿记和会计的自动化。 Digits 将尖端人工智能与美国专业注册会计师结合起来，为种子期至 B 轮融资的公司提供全方位的会计和簿记服务。
CoCountant
cocountant.com
CoCountant 为美国的初创企业和小型企业提供全面、完全托管的簿记和会计解决方案。通过我们的固定价格计划，您可以清楚地知道您所支付的费用，为您带来超值的体验，不会带来任何意外。我们使用最新的技术和经过认证的专家团队意味着我们的簿记不仅仅提供基础服务 - 它有助于推动您的业务发展寻求全面的簿记和会计服务，或考虑聘请全职簿记员、会计师或财务总监在船上？我们来谈谈吧。在此处开始 30 天免费试用：https://cocountant.com/start-your-free-Trial/
BlueMeg
bluemeg.com
有了 BlueMeg，公司治理就不再是一件麻烦事。 BlueMeg 控制台是企业数据的全球操作系统。为您的客户和员工提供一个安全的、基于云的平台，消除繁琐且耗时的文书工作，并使您的公司治理和子公司管理数字化。我们的平台连接到值得信赖的合作伙伴，例如新加坡 ACRA、香港 CR、马来西亚 SSM、MyInfo、Xero、Stripe 等，以简化您的工作流程并提高效率。借助我们的平台，您可以在一个方便的位置轻松访问和管理您企业的所有重要文档和信息，从而腾出时间和资源来专注于其他重要任务。告别物理文书工作的麻烦，迎接更高效、更现代的经营方式。
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors 是一家提供税务准备和规划服务的公司，旨在帮助个人和企业应对任何复杂的税务情况。
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant 是美国最大的小型企业虚拟会计师事务所。我们的使命是为各行业的小型企业提供财务专业知识。我们的服务由专业注册会计师和技术相结合，使企业能够最大限度地减少任务，同时最大限度地节省税款。这使得业主可以将时间和精力集中在发展业务上，而我们则负责其余的事情。
Xendoo
xendoo.com
Xendoo 为需要财务安心的企业主提供全方位服务的簿记和税务解决方案。我们由簿记员和注册会计师组成的专业专家团队以节税的视角审查您的业务支出。每月订阅套餐起价仅为 395 美元/月，可用于基本簿记。除了每月记账之外，我们还提供税务咨询、准备和报税（企业+个人）以及部分首席财务官服务，以满足您的所有财务需求。我们随时为您和您的业务服务！
Counto
mycounto.com
Counto (https://mycounto.com) 是一家金融科技会计公司，它使用专有的人工智能技术 - 从会计自动化到税务优化，再到账单支付和支出管理 - 使小型企业的合规变得轻而易举。成立于2019年，我们的使命是帮助企业家蓬勃发展。 Counto 是新加坡第一家向其会计客户提供无限交易和基于收入的定价的公司，以此提高合规部门的透明度。自此，Counto 的税务系统获得了 IRAS ASR+ Tier 3 资格，这是新加坡可能获得的最高认证。
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co 成立于 1986 年，作为大型全国性会计师事务所的替代公司，同时专注于该地区少数人持股公司的业务需求。 Perkins 在俄勒冈州波特兰和华盛顿州温哥华设有办事处，专注于许多行业，包括制造、批发分销、房地产、建筑、专业和创意服务、技术、食品和饮料、汽车经销商和非营利组织。 Perkins 连续 10 年因卓越客户服务而荣获 ClearlyRated 最佳会计™奖、连续 16 年被《波特兰商业杂志》评为最受尊敬的公司、一家以女性为主的公司以及该地区最多元化的会计师事务所之一。从人群中出来。请立即致电我们，了解有关 Perkins 差异的更多信息！
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud 为高增长初创企业提供最佳的全栈财务功能。财务经理和强大的软件为初创企业提供无与伦比的会计、研发税收抵免和金融服务。每个初创公司都可以使用我们的软件，该软件提供财务报告和管理信息以协助决策。在过去 5 年里，客户的收入平均增长了 3 倍，估值超过 5 亿英镑，我们支持了 10 个退出，其中包括 Facebook、Coinbase 和 Just Eat。