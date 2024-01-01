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Profi 是一个为专业服务提供商提供的一体化操作平台。教练、顾问、培训师、治疗师等。 Profi 专为专业服务提供商而构建，可帮助您轻松简化所有运营并更有效地发展业务。 Profi 受到 1000 多名专业人士的信赖，它使您能够： - 通过自动化繁忙的工作，每年节省 140 个小时 - 通过提供差异化​​的体验轻松打动客户 - 扩展您的业务范围 您可以将 Profi 作为单独的提供商、作为专业团队使用，或者作为一项业务。常见用例： - 与客户安排 1:1 和小组辅导课程 - 通过内置视频会议工具或 Zoom 进行课程 - 创建和销售课程/项目 - 跟踪客户的进度并通过表格与他们互动 - 收取会员费或订阅费费用 - 通过统一的计费系统获得会议和其他服务的费用

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