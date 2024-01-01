替代项 - Productsup
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Veeqo
veeqo.com
多合一电子商务运输软件。通过低运费、自动化和无忧的履行工具，降低履行订单所需的成本和时间。
Flipsnack
flipsnack.com
在线创建精美的翻页书。 创建、共享和嵌入在线翻页目录，将您的 PDF 转换为在线翻页书籍。使用我们先进的翻页书制作工具在线制作翻页书。免费试用！
Algolia
algolia.com
Algolia 是一家美国初创公司，通过 SaaS（软件即服务）模式提供网络搜索产品。
Webgility
webgility.com
立即登录即可访问面向在线零售商和商业企业的领先会计自动化和多渠道软件平台。
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite 是品牌和零售商在全球最大的在线市场上列出和销售其产品的最简单方式。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一个产品绩效管理 (PPM) 平台。该平台使零售商能够了解其单个产品在整个产品生命周期中的表现，从而使他们能够通过做出更好、更明智的决策来最大化利润。常见的零售运营结构（购买、采购、推销、营销和分销）对产品的看法都不同，并使用不同的指标来管理其活动。我们发现营销与组织其他部门之间的摩擦最大，因为很难将营销工作分解到 SKU 级别，也很难使 SKU 级别的数据在营销中具有可操作性。这导致真正的促销成本没有计入产品利润，从而导致对不良产品的过度投资和对潜在优质产品的投资不足。产品性能管理通过将跨营销渠道的产品数据与有关 SKU 的业务数据相结合，创建真实产品性能的综合视图，...
OnWhatsApp
onwhats.app
为 WhatsApp 现有和未来 10 亿用户提供社区商务支持。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一种零售营销技术，它重新构想了零售商如何通过电子邮件营销和网站个性化与客户沟通。立即申请免费演示！
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 连接品牌和 3PL，创建更灵活、更可靠的履行网络，超越当今消费者的极高期望。
Channable
channable.com
我们的一体化平台提供您所需的解决方案，以实现更高的可见性、更智能的广告活动和更个性化的营销。
Coveo
coveo.com
Coveo 是一家总部位于魁北克市的企业软件即服务 (SaaS) 公司，提供基于云的平台，使数字体验更加智能，并提供基于该平台构建的特定软件。 Coveo Relevance Cloud™ 利用搜索、分析和机器学习技术来统一不同的内容和数据，自动交付相关的个性化信息。 Coveo 提供电子商务、客户服务和劳动力熟练程度的解决方案。该公司被公认为 Gartner 洞察引擎魔力象限的领导者、Forrester Wave™：认知搜索的领导者以及 Forrester Wave™：旅程编排平台的强劲表现者。
Salsify
salsify.com
Salsify 的 CommerceXM 平台为购物者在购买旅程的每个阶段、数字货架上的每个阶段所需的体验提供支持。
Syte
syte.ai
发现它。购买它。通过视觉搜索体验提升电子商务绩效，将购物者与他们喜爱的产品联系起来。
Feedonomics
app.feedonomics.com
我们排名第一的数据馈送优化和产品馈送管理系统平台可让您在人们在线购物的任何地方列出您的产品，包括 Google Shopping、Amazon 和 Facebook
Bloomreach
bloomreach.com
专为商业打造的数字体验平台。 Bloomreach 解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能和预测决策的速度和规模相结合，因此您可以提供在任何渠道和每次旅程中都能转化的神奇体验。
Searchspring
searchspring.net
提供购物者期望的购物体验和产品效果。掌控并超越相关性。做你的平台不允许你做的事情。
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer 是一个专为企业（尤其是在北美运营的企业）量身定制的电子商务管理平台。它提供了一个集成的解决方案，可以帮助企业管理其电子商务运营的各个方面。 MarketSyncer 的一些主要功能包括： 综合仪表板：提供关键业务指标的综合视图，包括对市场份额、产品性能、运输状态和库存水平的洞察。集成：与 Amazon、Shopify、eBay、沃尔玛等主要在线市场无缝连接。它还与领先的运输公司整合以简化物流。订单管理：提供对订单状态的详细洞察，使企业能够跟踪、管理和优化其履行流程。产品管理：管理整个产品组合、分析表现最佳的品牌和了解销售趋势的中心。库存管理：允许企业监控库存历史记录、...
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai 是世界上第一个通用人工智能平台之一，使世界各地的大型企业能够跨工作流程和功能构建各种支持人工智能的应用程序。与任何其他单点解决方案不同，Vue.ai 提供的价值是将整个企业的图像、视频和文本数据汇集在一起，使用其 AI 堆栈对其进行解码，从而使智能能够在整个企业中提供数据驱动的决策。通过结合即用型 API、无代码和低代码工具，Vue.ai 使营销、产品、业务和技术团队能够对收入增长、效率和成本降低产生数量级的影响。 Vue.ai 目前已部署在多个行业，包括零售、金融、保险、物流和医疗保健。 Vue.ai 是由 Ashwini Asokan 和 Anand Chandrase...
EasyStore
easystore.co
各种规模的品牌都可以通过 EasyStore 在店内和网上拓展业务。
ChannelGrabber
channelgrabber.com
ChannelGrabber 多渠道电子商务软件，用于库存管理、订单管理（包括发票、运输、消息传递等）。 以前称为订单中心。
Sellercloud
sellercloud.com
您的电子商务业务的终极解决方案。 简化您的运营并扩展到更多渠道。无缝控制您的库存、目录、采购和履行。
Stockpilot
stockpilot.com
Stockpilot 是您在线销售的中心枢纽。连接您的渠道并管理您的库存、订单、运输标签和财务报告 Stockpilot 提供了一整套功能，可通过单个面板简化您的电子商务流程。我们提供来自每个重要市场和网上商店 CMS 以及许多运输承运商的广泛集成。防止交叉销售，保持健康的库存并专注于发展您的业务！
Omnirio
omnirio.com
Omnirio 可让您在一个易于使用的地方管理所有在线商店，以便您可以在任何地方进行销售！
3DSellers
3dsellers.com
该标记的领先 eBay 销售工具位于 3Dsellers eBay 销售经理平台上。通过 eBay 自动化和列表、订单、消息等的批量操作，获得更多 eBay 销售和反馈并节省时间。借助甚至与 Shopify、Etsy、亚马逊和其他市场集成的帮助台和订单管理器，为您的 eBay 买家提供快速（甚至自动）客户支持。
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator 是一种灵活的商务管理解决方案，可让您跨多个渠道和市场简化、自动化和管理您的产品、列表、定价、库存和订单。 StoreAutomator 客户在第一年不必要的管理任务上花费的时间减少了 50%，销售额快速增长，收入也增加了。
edrone
edrone.me
edrone 是一个自主电子商务云，是第一个专为电子商务设计的 eCRM。 edrone 基于其算法提供先进的营销自动化解决方案，且易于安装（即插即用）。 edrone 的目标是帮助了解客户行为（客户智能）并利用一体化电子商务营销云吸引他们（营销自动化）。 该系统由两个部分组成：学习和参与。学习：高级统计数据、RFM 细分和每个客户的详细视图（甚至包括社交媒体统计数据）。参与：20 个准备发送的场景，包括恢复废弃的卡片、发送建议以及根据我们的客户智能算法通过交叉销售增加收入。营销机器不仅仅是一个简单的推荐框架：它使分段的想法在每个电子商务中都很容易实现。
commonsku
commonsku.com
commonsku 是专门为促销产品行业设计的软件。它是一个集成在一个复杂中心中的 CRM、订单管理和电子商务平台。 commonsku 借助能够直观地连接分销商和供应商的软件，为您的团队带来一股新鲜空气。
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter 帮助公司在其数字资产（网络、移动、电子邮件、推送等）中受益于基于实时机器学习的本地推荐。我们的技术可与领先的网络资产（Youtube、亚马逊等）为其“为您推荐”或“您可能喜欢”等部分构建的技术相媲美。
Publitas
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