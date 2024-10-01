替代项 - ProdPad

Notably

notably.ai

值得注意的是，这是一个人工智能驱动的研究支持平台，为不同行业的研究人员提供一体化解决方案。该平台利用最佳实践和人工智能来进行更好、更快、更智能的研究。 它可以帮助研究人员创建一个研究存储库，该存储库使用得越多，就会变得越智能，使他们能够轻松导入原始研究数据，例如音频、视频、调查、笔记和白皮书。 Notously 的亮点之一是其视频转录功能，可将视频转换为高质量的转录本并自动组织源。 值得注意的是，它提供了一种以人脑工作方式工作的分析功能——突出显示、标记和聚类研究数据以发现模式。 人工智能算法还有助于自动分析情绪和建议标签，使跨项目的一致标记数据比以往任何时候都更加容易。 研究人员可...