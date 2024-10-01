替代项 - ProdPad
Productboard
productboard.com
Productboard 是一个产品管理平台，通过了解客户的需求、确定下一步要构建的优先级以及围绕路线图协调每个人，帮助产品团队更快地将合适的产品推向市场。包括 Microsoft、Zoom、1-800-Contacts 和 UiPath 在内的 6,000 多家公司使用 Productboard 来了解用户的需求，确定下一步要构建的内容的优先级，并围绕他们的路线图团结每个人。 Productboard 在旧金山、布拉格和温哥华设有办事处，得到 Dragoneer Investment Group、Tiger Global Management、Index Ventures、Kleiner P...
Dovetail
dovetail.com
Dovetail 可帮助您在一个地方存储、分析和协作进行用户研究，从而轻松查看模式、发现客户见解并决定下一步该做什么。我们的客户包括波士顿咨询集团、思科、CSIRO、Deliveroo、Elsevier、Kayak、Mastercard、Sketch、Shopify、Square、Thoughtworks 和 VMware。
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask 是一个基于 Web 的任务和项目管理工具，非常适合敏捷项目管理。设计精美的界面、直观的功能以及与其他工具的无缝集成使其成为项目团队的合理选择。 MeisterTask 提供免费的基本计划（最多 3 个项目），付费订阅价格为每位用户每月 12.50 欧元起。除了可定制的看板式项目板外，MeisterTask 还拥有众多旨在简化项目工作的强大功能。可以使用时间轴来管理工作负载：甘特式的任务概述可以查明瓶颈并保持项目顺利进行。设置自动化以加快手动工作或自动完成特定任务。 MeisterTask 是 Meister Suite 的一部分，Meister Suite 是一组用于完...
Aha!
aha.io
啊哈！是世界领先的产品开发软件。我们帮助超过 100 万产品制造商将他们的战略变为现实。我们的工具套件包括啊哈！路线图，啊哈！想法，啊哈！白板，啊哈！知识，啊哈！发展。产品团队依靠我们的专业知识、指导模板和 Aha! 的培训计划。学院成为他们最好的。我们很自豪能够成为一家与众不同的高增长 SaaS 公司。该业务自筹资金、盈利且100%偏远。我们被公认为最适合工作的完全远程公司之一，倡导 Bootstrap Movement，并通过 Aha! 向有需要的人捐赠了超过 100 万美元。关心。 * 啊哈！是一套全面的工具，旨在帮助产品经理提供简化且协调良好的产品策略，并具有可根据特定工作流程要求进...
Maze
maze.co
Maze 是一个让产品为人们服务的用户研究平台。 Maze 通过以产品开发的速度提供用户洞察，使任何公司能够更快地构建正确的产品。 Maze 专为易用性而设计，允许设计师、产品经理和研究人员在最需要的时候收集和分享用户见解，将其置于每个决策的中心。
Canny
canny.io
Canny 是用于管理用户反馈的一体化解决方案，您可以在一个地方捕获、组织和分析客户反馈，以便您可以做出明智的产品决策。 Canny 拥有导航整个反馈循环所需的一切。从管理功能请求和分析用户见解，到构建公共路线图和宣布产品更新，您只需一种工具即可完成这一切。不要再让想法溜走，今天就开始与 Canny 一起打造更好的产品吧！我们的客户喜爱的功能： • 根据优先级对反馈和功能请求进行评分。 • 根据得分最高的产品功能请求构建路线图。 • 通过变更日志公布产品更新，以提高功能认知度。 • 当您发布功能时自动跟进人员。 • 提供广泛的集成，与现有技术堆栈配合良好。注册免费帐户：https://bit....
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球机器人流程自动化 (RPA) 软件公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在罗马尼亚创立，总部位于纽约市。该公司的软件监控用户活动，以自动执行重复的前台和后台任务，包括使用客户关系管理或企业资源规划（ERP）软件等其他业务软件执行的任务。 2020年12月，该公司秘密申请首次公开募股，并于2021年4月21日公开发行。
Minitab Engage
minitab.com
Minitab Engage™ 是唯一一款旨在启动、跟踪、管理和共享从创意生成到执行的创新和改进计划的解决方案。加速增长和提高盈利能力始于良好的创意，终于扎实的执行。 Minitab Engage™ 帮助组织制定改进和创新计划，借助问题解决工具和经过验证的项目管理方法来执行这些计划，然后实时跟踪关键绩效指标以展示投资回报率。近 50 年来，Minitab 通过提供全面且一流的数据分析和流程改进工具套件，帮助公司和机构发现趋势、解决问题并发现数据中的宝贵见解。结合无与伦比的易用性，Minitab 使从数据中获取深入见解变得比以往更加简单。全球数以千计的各种规模和行业的企业，包括财富 10 强公...
Craft.io
craft.io
Craft.io 是一款产品管理工具，使产品经理能够在一个与当今最常用平台集成的专用工具中完成反馈捕获、规划、决策、路线图等工作。 Craft.io 成为产品记录系统：支持重要产品决策的权威数据源，使产品经理更加自信、影响利益相关者并以权威领导。
Looppanel
looppanel.com
Looppanel 是一款由人工智能驱动的研究分析和存储库产品，使发现和分享用户见解的速度提高了 5 倍。
Ideanote
ideanote.io
Ideanote 的创新平台可以轻松收集、开发员工和客户的最佳创意并加以实施。现在有了人工智能、自动化工作流程和集成（Zapier 和 Microsoft Teams）。立即免费试用或个人演示！立即启动创意集合、更有效地管理创意并衡量您的创新影响。企业相信 Ideanote 可以在几天而不是几个月内推出完全定制的创新计划。 500 多条五星级评论。
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激发并连接您的整个公司！ MangoApps 是一个统一的员工体验平台，将内联网、培训、团队合作和内容管理整合到仪表板和工作区中。我们用户友好、可无限定制的方法适合您公司现有的业务方式，创建一个单一的数字中心，弥合您的办公桌和一线员工之间的差距。员工可以在可定制的基于小部件的仪表板中找到他们需要的所有公司信息以及通信和协作工具，该仪表板充当单一事实来源。我们的产品适用于各个行业各种规模的团队，并具有企业规模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的界面基于现代社交媒体，包含主题、评论、表情符号反应以及团队和项目组。因此，我们客户的员工立即发现它直观且用户友好。此外，容纳所有这些工具...
UserVoice
uservoice.com
UserVoice 是产品发现的终极工具，旨在弥合产品团队与其用户之间的差距。 UserVoice 提供全面的反馈管理系统，使公司能够收集用户的建议和见解、确定优先级并采取行动。通过直观的界面，用户可以提交他们的想法，对现有想法进行投票，并跟踪建议的进度，从而促进品牌与其客户之间的透明度和信任。先进的分析工具为产品团队提供了对客户真正需求的清晰洞察，使他们能够做出明智的决策并构建与用户群产生共鸣的产品。 UserVoice 不仅仅提供反馈；还提供反馈。它是关于利用集体智慧的力量构建更好、更以客户为中心的产品。
Notably
notably.ai
值得注意的是，这是一个人工智能驱动的研究支持平台，为不同行业的研究人员提供一体化解决方案。该平台利用最佳实践和人工智能来进行更好、更快、更智能的研究。 它可以帮助研究人员创建一个研究存储库，该存储库使用得越多，就会变得越智能，使他们能够轻松导入原始研究数据，例如音频、视频、调查、笔记和白皮书。 Notously 的亮点之一是其视频转录功能，可将视频转换为高质量的转录本并自动组织源。 值得注意的是，它提供了一种以人脑工作方式工作的分析功能——突出显示、标记和聚类研究数据以发现模式。 人工智能算法还有助于自动分析情绪和建议标签，使跨项目的一致标记数据比以往任何时候都更加容易。 研究人员可...
Zeda.io
zeda.io
Zeda.io 是一个由人工智能驱动的产品发现和战略平台，可帮助产品领导者识别需要为客户解决的问题，根据可操作的产品智能决定下一步要构建什么，并制定产品策略来推动业务成果。
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale 是一款屡获殊荣的创意管理软件解决方案，可帮助企业、政府和社会变革者增强员工的能力。借助 IdeaScale，这些不同的实体可以捕捉员工的想法并简化他们的开发，以便最大限度地发挥每个想法的影响。
Featurebase
featurebase.app
创建可定制的反馈板和小部件，以轻松捕获所有用户反馈、功能请求和错误报告。分析反馈，通过功能投票确定开发优先级，并通过公共产品路线图和变更日志让客户了解情况。
Marvin
heymarvin.com
你好，你好，很高兴认识你。我们是 Marvin，一个定性数据分析平台和研究存储库，旨在帮助您集中所有客户知识并设计以用户为中心的产品。在先进人工智能的支持下，我们将繁琐的研究部分自动化，以便您可以自由地组织、分析、发现和分享丰富的用户见解。请访问 heyMarvin.com 预订演示，看看我们的客户称之为“令人印象深刻的新功能——用户体验研究领域的巨大转变”。
GetCurious
getcurious.io
GetCurious 使产品公司能够更快地进行更深入的用户研究 该产品允许产品团队在参与者使用目标 Web/应用程序/原型时通过视频、音频和屏幕共享收集见解 通过 UserStudy 的参与者小组可以快速招募参与者，以便团队可以专注于产生见解
GroupMap
groupmap.com
实时在线协作头脑风暴和决策。从 60 多个头脑风暴模板开始，或者设计您自己的模板。模板包括 SWOT、六顶思考帽、感知图、利益相关者图、风险图、思维导图、精益业务画布等等……
Great Question
greatquestion.co
Great Question 是 Canva、Drift 和 Brex 等一流团队的用户体验研究中心。招募研究参与者，进行用户访谈、调查和焦点小组，并通过全球激励措施表示感谢。然后在中央存储库中存储、分析和分享您的所有见解、亮点、录像、录音和文字记录。
featureOS
featureos.app
featureOS 改变了您聚合、分析和根据用户反馈采取行动的方式，将分散的数据转化为可操作的见解，由我们的 AI 助手 - KAL 提供支持。 featureOS 可以通过反馈板和许多其他来源（如 Intercom 聊天、Zendesk 票证等）收集见解，并帮助您制定详细的产品路线图，并通过发行说明传达更新。借助我们的高级搜索和过滤器，组织反馈变得轻而易举。通过与 Jira 等工具的无缝集成，featureOS 可以更轻松地跟踪进度并掌控项目。为什么选择featureOS？ - 简化团队沟通和决策。 - 价格实惠、用户友好，并根据您的业务需求量身定制。 - 提高客户参与度和产品认知度。 - ...
Savio
savio.io
跟踪功能请求以推动扩展和保留收入。将功能请求集中在一处，不会中断工作流程。跟踪来自 Intercom、Help Scout、Slack 等的功能请求。创始人、客户成功和产品管理团队跟踪客户请求的声音，以取悦客户、减少客户流失并推动追加销售。
Condens
condens.io
Condens 是一款软件工具，可以让存储、分析和共享用户研究数据变得更容易、更快、更愉快。由于特别注重易用性和快速入门，您可以在几分钟内开始使用 Condens。主要优势包括： • 更快地从原始数据获得见解 • 与同事合作进行定性数据分析 • 轻松在线共享研究成果 • 构建用户体验研究存储库 主要功能： • 自动转录、视频剪辑和精彩片段 • 人工智能辅助标记• 通过亲和力集群组织证据 • 建立和管理您的参与者小组 • 专用的利益相关者存储库，供同事查找过去的研究
Screeb
screeb.app
Screeb 是一个以产品为主导的用户研究平台，帮助产品团队通过更好地了解用户来构建更好的产品。产品分析、应用内调查、社区、网络和移动 SDK...Screeb 是一个功能齐全的平台，可提高您的成长、采用率和保留率。
Chisel
chisellabs.com
传统的路线图工具已被破坏。凿子是一种现代解决方案。与其他路线图平台不同，Chisel 将反馈融入产品开发生命周期的各个方面，并为您提供更多内置反馈收集工具、更好的反馈合成以及所有工作流程中的直接连接和可见性。凭借强大的人工智能，Chisel 可以在不到 30 秒的时间内将数百个想法转变为完全实现的 PRD。这就是Chisel在G2上排名如此之高的原因。请访问我们的网站获取演示，并了解 Chisel 如何帮助您的现代产品团队。
Supahub
supahub.com
Supahub 是一款免费的客户反馈工具，用于收集、管理功能请求并确定其优先级。不再丢失或忽略反馈。与通过电子邮件或聊天收集反馈的传统方法不同，Supahub 通过将对话和电子邮件整合到一个集中平台中，为您节省宝贵的时间。通过 Supahub 看板，您可以创建专门的空间来提供特定主题的反馈，例如功能请求、错误报告、博客主题和常见问题解答。董事会可以是公共的，也可以是私人的，使团队能够在需要时在内部管理反馈。借助 Supahub，您可以通过评论帖子并更新其状态来轻松跟进反馈
Sideways 6
sideways6.com
“一个无需动脑筋的员工创意众包平台。” 2023 年 1 月 在 Microsoft Teams、Interact Intranet 等上快速、简单地吸引您的员工、改进您的组织并建立创新文化 在 Sideways 6，我们了解让您的员工通过创意实现业务目标的重要性。但大规模运行创意项目很容易变得笨拙且难以产生影响。因此，我们开发了一种解决方案，彻底改变公司共享、管理和审查员工想法的方式，通过以员工为核心的文化来推动业务目标。我们的软件使公司可以轻松地在员工每天使用的工具中分享和组织员工的想法，确保没有一个伟大的想法被忽视。借助自动化和可定制的工具、通信、跟踪、投票和审查，我们的平台使公司能够快...
CoNote
conote.ai
当您与团队合作时，CoNote 会转录、分析和组织您的定性研究。
NEXT
nextapp.co
NEXT 是一个人工智能驱动的产品发现平台，可将客户互动转化为产品洞察。 NEXT 收集客户互动，准确理解这些互动，并提供基于证据的见解，团队使用这些见解来验证日常产品决策和总体想法。结果呢？ - 打造更好的产品。 - 加快产品适应市场的时间。 - 开发成本减少高达 50% Deloitte、Autodesk、Bosch 和数百家其他组织使用 NEXT 让客户参与每一个决策。 欲了解更多信息，请访问 www.nextapp.co