替代项 - PrivacyEngine
TrustArc
truste.com
TrustArc 弥合了隐私和数据之间的差距，以提供更深入的洞察、更广泛的访问和持续的合规性。
DPOrganizer
dporganizer.com
DPOrganizer 是一家瑞典公司，成立的目的是帮助像您这样的隐私专业人士完成更多工作。无论您需要更好地组织隐私计划、更快地管理 RoPA 还是更有效地提高意识，专业人员都可以在 DPOrganizer 中的整个隐私计划生命周期中提高工作效率。
ComplyCloud
complycloud.com
ComplyCloud 是确保数据保护和 IT 安全合规性所需的唯一软件。它将法律和 IT 专业知识与软件相结合，使您的所有合规管理实现自动化，并为您提供强制性文档输出。您可以期待将更多的时间花在对您的业务重要的事情上，因为我们的平台可以为您节省高达 80% 的合规工作量。您可以随时获得 GDPR 和 NIS2 专家和项目经理的帮助。这样，您实现 GDPR 和 NIS2 合规性所需的一切都已包含在内，且易于实施、直观且自动化。我们的软件由欧盟数据保护律师和 IT 安全专家开发并保持最新。与任何其他解决方案不同，ComplyCloud 将合规软件与法律专业知识相结合，为您作为我们的客户提供法律知...
Keepabl
keepabl.com
Keepabl 屡获殊荣的隐私管理软件可以实施和维护世界一流的隐私框架，专注于 GDPR，直观而简单，具有易于使用和熟悉的工作流程，将智能繁重的工作隐藏在幕后。 Keepabl 在 2021 年和 2022 年再次被评为著名的全球 RegTech100 100 家最具创新性的金融提供商之一，可立即为董事会、审计师和客户等提供有关隐私治理的强大分析和见解。你不需要成为隐私专家，尽管他们也喜欢 Keepabl；它是许多顾问首选的隐私管理软件，可为持续合规管理节省高达 70% 的费用。 Keepabl 引导您构建并维护您的隐私框架，从您的数据地图开始，包括风险、违规、处理器等。当您使用时，我们的软件...
PrivIQ
priviq.com
通过在 SAAS 模式下提供清晰、简洁的数据隐私合规管理软件，为我们的客户及其利益相关者建立信任。智能合规，简单的全球隐私法律合规服务。设计：多语言。英语、荷兰语、希腊语、葡萄牙语、巴西葡萄牙语 多重立法 渠道合作伙伴协作白标 适用于：中小型企业 中型企业 当前法规：欧盟/英国/美国/土耳其/南非/尼日利亚/巴西/泰国/加利福尼亚/肯尼亚 不可变同意管理。 PCI DSS – 控制清单。 ISO27001 (2013) – 控制检查表。 CIS 8.0 IG1、IG2、IG3 – 控制清单。 NIST 1.1 框架 – 控制清单。我们提供： 组织范围内的数据隐私和保护 可证明且适当的 员工意识...
Seers
seersco.com
Seers 同意管理平台是世界领先的 Cookie 同意横幅，受到英国 50,000 多家企业的信赖，并满足其 GDPR、CCPA、PECR 和 LGPD 义务。 Seers 同意管理平台为您的网站提供一体化解决方案。您可以扫描、阻止和跟踪 cookie。该横幅是高度可定制的（可提供预先设计的主题、位置和布局）。 Seers CMP 具有许多有用的功能，包括 Google 和 Facebook 同意模式、儿童同意管理、同意到期限制、同意日志等。只需点击几下即可创建您的 cookie 策略。同意横幅自动检测地理位置并支持 30 多种语言翻译，涵盖德国、西班牙、意大利、法国和奥地利等所有欧盟国家。
DATEV
datev.de
欧洲最大的税务咨询和中型企业 IT 服务提供商之一。
Securiti
securiti.ai
Securiti 是数据指挥中心的先驱，该中心是一个能够安全使用数据和 GenAI 的集中式平台。它跨混合多云环境提供统一的数据智能、控制和编排。全球大型企业依靠 Securiti 的数据指挥中心来实现数据安全、隐私、治理和合规性。 Securiti 荣获众多行业和分析师奖项，包括 RSA 授予的“最具创新性初创公司”、《福布斯》授予的“25 强机器学习初创公司”、CB Insights 授予的“最具创新性人工智能公司”、Gartner 授予的“数据安全领域最酷供应商”、以及 Forrester 的“隐私管理浪潮领导者”。