替代项 - Privacy1

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Ketch 使企业和平台能够与消费者建立信任并随着数据一起成长。 Ketch Trust 设计平台是一组协调的应用程序、基础设施和 API，可降低隐私运营的成本和复杂性，并调动负责任地收集的数据，以实现更深入的客户参与和营收增长。借助用于隐私操作的 Ketch Programmatic Privacy™，公司可以以编程方式适应快速变化的法规，同时管理风险并将运营和隐私工程成本削减 80%。借助 Ketch 数据管理，企业可以对公司的重要数据资产实现完整、动态的数据控制和智能，建立信任并为负责任的人工智能和高级数据和分析计划奠定基础。客户使用 Ketch 来消除风险、降低成本并实现数据驱动的增长...