替代项 - Prismm

Real Tour Vision

realtourvision.com

RTV 的 Fusion 虚拟旅游系统专为希望向房地产经纪人或当地企业主提供最好的最终产品的专业摄影师而创建。 Fusion 可生成精美的虚拟旅游和房地产网站。用户可以上传1080高清视频、静态照片、360全景、360视频、嵌入matterport和其他3D作品、插入平面图、创建完整的虚拟导览，并为房地产经纪人提供已创建的营销工具和服务赢得更多房源并更快地出售房产。 Real Tour Vision 摄影师通常通过使用 RTV 的私人标签虚拟旅游托管平台来主导当地市场。完整的系统用于安排摄影工作、收取费用、管理摄影师、提供照片、旅游、房地产网站并提供其他系统所没有的推广营销服务。今天就给 RT...