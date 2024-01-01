PresentationGPT 是一款人工智能驱动的演示文稿生成器，可在几秒钟内创建高质量的演示文稿。它使用 GPT-4，这是最先进的语言生成模型，可为其 AI 算法提供动力并生成令人印象深刻的演示文稿。 该工具旨在与 PowerPoint 和 Google Slides 无缝协作，允许用户轻松下载和编辑演示文稿。 PresentationGPT 具有各种主题和设计模板，可用于制作引人入胜且详细的演示文稿，给观众留下持久的印象。 此外，该工具还提供免费计划，其中包括无限演示文稿、基本设计模板以及用于 PowerPoint 和 Google 幻灯片的高质量、可编辑文件格式等功能。 还有一种按下载付费计划，价格为 4.99 美元，允许用户每次下载一次性付费即可访问类似功能。 PresentationGPT 具有简单透明的定价结构，无需隐藏费用、订阅或注册。 用户可以免费访问他们的演示文稿，并且只需在下载时付费。该工具因其简单性、透明度以及立即生成高质量可定制演示文稿的能力而受到用户的好评。 对于任何寻求高效且有效的方式来开发令人惊叹的演示文稿而无需花费大量时间进行设计和格式化的人来说，PresentationGPT 是一个理想的工具。

网站： presentationgpt.com

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