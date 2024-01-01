替代项 - Predis
Pictory
pictory.ai
Pictory 强大的人工智能使您能够使用文本创建和编辑专业品质的视频，无需技术技能或下载软件。
vidIQ
vidiq.com
vidIQ 可帮助您获取在 YouTube 及其他平台上更快增加受众群体所需的工具和知识。
Minea
app.minea.com
Minea 是终极电子商务产品搜索工具。 Minea 跟踪所有网络上的所有广告。 Facebook 广告、影响者产品植入、Snapspy、所有网络都被跟踪。停止为一个网络支付 149 欧元的 adspy 费用，并发现 Minea。
Bio Link
bio.link
生物链接可让您链接到所有页面（网站、商店、博客、社交帖子、视频等），使您的受众更容易发现您的所有内容。 Instagram、Twitter 和 TikTok 等平台仅允许简介中存在一个链接。通过 Bio Link，您可以使用单个链接将所有页面添加到您喜欢的平台。它的速度也非常快，非常优雅，并且针对点击进行了优化，您还可以永远免费享受分析、主题、嵌入等功能。
Submagic
submagic.co
使用 AI 支持的字幕提升您的视频 🚀 轻松的字幕、完美的表情符号和智能突出显示的关键字，全部由人工智能生成。
Smash Balloon
smashballoon.com
完全可定制的 WordPress 社交媒体源插件。显示您的 Facebook、Instagram、Twitter 和 YouTube 源 - 受到 130 万用户的信任。
Social Champ
socialchamp.io
统治数字空间的社交媒体管理工具。 使用 Social Champ 管理多个社交帐户、创建带有图像或视频的帖子、组织收到的消息、提高投资回报率、跟踪分析、生成报告、简化和自动化内容创建过程。
Ripl
ripl.com
Ripl 使小型企业能够在几分钟内创建具有专业外观的动画视频、拼贴画、幻灯片和分层静态图像帖子，以及立即安排或发布到 Facebook、Instagram、LinkedIn、Twitter 和 YouTube。全部通过简单易用的移动和桌面浏览器应用程序实现。
Inflact
inflact.com
Instagram 营销工具包 使用智能工具调整您的 Instagram 帐户以适应业务 – 建立目标受众、与客户互动并规划内容。只需 3 个步骤即可帮助潜在客户发现您的产品并建立品牌忠诚度。
HeyLink.me
heylink.me
最好的企业和影响者使用的免费生物链接工具。最大限度地发挥每项数字计划的影响。专为移动设备设计。结果是神奇的。
Blog2Social
blog2social.com
WordPress 网站和博客的社交媒体自动化。 在 Twitter、Facebook、LinkedIn、Instagram、Pinterest 等多个社交平台上自动发布、转发、交叉发布和自动安排您的内容。自动将您的 WordPress 内容和博客文章或任何其他来源的文本、图像、链接和视频共享为社交媒体帖子。 Blog2Social 为您提供了许多选项，使您的社交媒体管理更快、更轻松。
Connectio
useconnectio.com
自动化并优化您的 Facebook 广告。
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio 是一家黑人女性拥有和领导的初创公司。 它是 Link-in-Bio 领域的 3 个创始人之一，并且： * 就创作者/用户而言，是全球第二大链接生物服务； * 包括域名：Lnk.bio、Lnk.at 和 Ln.ki * Lnk.Bio 是最受欢迎且最强的生物链接 URL，也是自然 Google 搜索的第一个结果； * Lnk.at 是最有效且最受欢迎的 URL，可提高参与度并增加流量； * Ln.ki 是生物链接行业中最短、最可爱的 URL - 只有 4 个字母； * 向 BIPOC、LGBTQIA+、残疾平等活动人士提供免费的 Activist Pro，即使不是在注册的非政府...
LiveReacting
livereacting.com
运行交互式直播。 LiveReacting 通过向您的直播添加预先录制的视频、游戏、倒计时和民意调查，帮助您获得更多关注者和参与度。
Collabstr
collabstr.com
在几秒钟内找到并雇用有影响力的人。 寻找 Instagram、TikTok 和 YouTube 影响者，为您的品牌创建独特的内容。
Ad Targeting
adtargeting.io
AdTargeting 是一款 Facebook 兴趣定位工具，可帮助广告商找到数千个隐藏的 Facebook 兴趣。
Inksprout
inksprout.co
使用人工智能驱动的字幕，在几秒钟内从您的博客制作引人入胜的小型社交视频。
Trendsmap
trendsmap.com
Twitter 见解可帮助您的业务 - 详细分析全球或按地区的任何主题。创建基于地图的独特可视化效果，显示整个国家、地区或世界的推文活动。我们强大的查询和过滤工具使您能够专注于您感兴趣的特定领域。
Dubb
dubb.com
全球以销售为中心的视频交流平台 - Video Your Self
ShopMyInfluence
shopmyinfluence.com
您的活动必不可少的影响者营销工具。
Hypage
hypage.com
Hy.page 允许您在您的个人简介链接中进行销售。通过与 Stripe 和 Paypal 集成，您可以收集粉丝捐款、付费请求、销售产品和独家内容的会员资格。
PowerIn
powerin.io
PowerIn 是通过 ChatGPT 自动生成评论来提高您在 LinkedIn 上的活动的最佳工具。让您的在线状态处于自动驾驶状态
Trend Watchers
trendwatchers.co
趋势观察者向内容创作者通报 30 多个类别的互联网趋势，并向他们展示如何使用我们的病毒视频制作工具从中获利。我们的趋势还可以用于商业创意、直销、搜索引擎优化、社交媒体和许多其他事物。
LiveCaster 3
livecaster.in
Livecaster 是一款基于 Windows 的应用程序，允许用户在 Facebook 和 YouTube 以及其他直播视频平台上播放预先录制的视频。它还支持多个社交媒体帐户。通过使用直播视频进行视频营销，获得更多观看次数并吸引更多受众。该流量助推器提供 RTMP 支持，因此您可以在所有直播平台上进行直播。它提供详细的培训和 24/6 实时聊天支持，并且不需要任何第三方应用程序。
Growapp
growapp.digital
IA 支持社交媒体管理工具，用于编写、批准、安排、分析和比较社交媒体上的内容。
Pinflux
pinflux.in
Pinflux 是一款数字工具，可让您在 Pinterest 上提升业务。 Pinflux 是电子商务、网站、博客甚至社交网络不断增长的流量来源。随着 Pinterest 的发展，您可以使用 Pinflux 来查找内容、自动执行任务并带来大量流量。 Pinterest 的特点： * 查找优质 Pin 图和趋势，为 Pinterest 表获取免费且无限制的流量 * 创建并推广多张牌桌，以吸引最优质的流量 * 自动安排 pin 和帖子 * 自动追踪点赞、分享、关注者并建立 Pinterest 俱乐部以吸引更多访客 * 取消关注您不关注的帐户 * 无需API即可快速轻松安装 * 添加更多描述、链...
Curator
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免费向您的网站添加社交源的最简单方法 Curator 是一个永久免费的社交媒体聚合器，可帮助您收集和展示内容。 5 分钟内即可设置您的 Feed。
Engage AI
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Engage AI 会为您创建评论，以大规模吸引 LinkedIn 上的潜在客户。节省撰写评论的时间以吸引潜在客户，并通过每个添加的接触点实现更快的转化。
Pushbio
pushbio.io
Pushbio 是社交媒体营销人员生物创建工具中的链接 借助 Pushbio，您可以在一处展示您的产品、最新促销、博客文章、视频和社交媒体资料，让您的受众轻松发现并参与您的内容。
TikBuddy
tikbuddy.com
TikBuddy 是一款一体化 TikTok 分析工具包。它帮助创作者发现趋势、分析、优化和建立他们的TikTok和短视频账号。