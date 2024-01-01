替代项 - Predibase

Archie

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描述您的想法，让 Archie 生成免费的产品设计蓝图。 * 解决作家的障碍：只需用一两句话描述您的想法，Archie 将立即开始提供有关需要构建的内容的见解。 * 快速概念化：蓝图显着加速了从想法到有形设计概念的转变。 * 数据驱动的评估：Archie 将从几个不同的角度对您的想法进行初步评估。 * 增强创造力：Archie 会发现您可能没有想到的事情，并提出建议，以提高项目的价值和健全性。 * 社交化您的想法：与早期利益相关者分享您的蓝图，以收集更多见解和支持（可选）。