Precoro 是一种基于云的采购流程优化解决方案。不再存在耗时的手动程序和人为因素错误。仅自动化操作和集中采购流程。 - 使用电子邮件或 Slack 通知从任何设备上批准文档的速度提高 2.5 倍。通过添加所需数量的步骤并为同事分配特定角色来简化审批工作流程。 - 节省高达 19% 的采购预算。跟踪折扣并永远不要超出计划的支出。通过监控公司开支（包括报销）来提高现金流透明度。获得清晰的分析和富有洞察力的报告，以更周到地规划您的采购策略。 - 减少手动数据输入。只需点击几下即可创建、批准和跟踪采购订单，或通过打卡从 Amazon Business 转移订单。在一个平台内管理供应商、商品目录、库存等。 - 使用现成的集成（NetSuite、QuickBooks Online、Xero）或免费 API 将 Precoro 与您的 ERP 和其他业务工具连接。忘记重复付款和手动文档匹配。 - 通过 SSO 和可靠的两因素身份验证确保所有数据的安全。 Precoro 的用户友好界面让您忘记复杂的入职培训和长期培训。您将在需要时随时从 CSM 获得建议和支持。 Precoro 允许您访问所有功能并定期更新。此致， Precoro 团队

目录 : Productivity 费用管理软件

网站： precoro.com

免责声明：WebCatalog 与“Precoro”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。