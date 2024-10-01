替代项 - Practice
Calendly
calendly.com
Calendly 通过消除来回的日程安排，帮助个人、团队和组织在全球范围内实现会议生命周期的自动化。 Calendly 使公司能够更快地完成交易、雇用候选人、建立关系和发展业务。 230 个国家/地区的超过 2000 万用户使用 Calendly 来简化会议并更有效、高效地进行协作。要了解更多信息，请访问 Calendly.com Calendly 极大地提高了客户满意度和保留率、招聘周期、成本节约、团队生产力等，正如 Forrester TEI 研究中所述，该研究显示了 318% 的投资回报率和 68.7 万美元的总净利润客户预计将获得超过三年的投资。在此下载完整报告：https://cal...
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Motion
usemotion.com
Motion 是数千名表现出色的首席执行官和专业人士使用的专注和生产力工具。它可以保护您的时间和注意力，以便您可以将其花在最重要的事情上
Preply
preply.com
Preply Business 为公司提供由经过认证的语言导师提供的一对一在线课程。借助 Preply，员工可以根据自己的具体需求选择导师，按照灵活的时间表学习，并在课间使用个性化材料进行练习。我们建立了一支由专业导师和方法论专家组成的团队，培训您的员工流利地说英语、法语、西班牙语和其他语言。赋予您的团队使用商业语言的能力，发挥全球影响力
Microsoft Bookings
microsoft.com
Microsoft Bookings 是一款预约安排应用程序，可帮助您跟踪您的预订、员工和客户。您将永远不会错过约会，并且缺席的情况也会减少。
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase（以前称为 Nimbus）是一款由人工智能驱动的一体化客户协作工具，旨在帮助专业服务简化工作流程并通过客户门户提供出色的客户体验。该平台为专业服务提供数百种先进而直观的功能，用于实时协作、项目和信息管理，甚至内容创建。通过集中沟通、项目进度跟踪和知识管理的白标客户门户，以您的品牌提供服务并提供卓越的个性化客户体验。使用创新的拖放文档生成器来制作具有任何文件格式的交互式超级文档，并嵌入 2000 多个支持的集成。尝试使用 FuseBase（以前称为 Nimbus）团队工作区中的看板、项目跟踪工具、实时编辑和更多功能来实现高效协作。使用先进的 FuseBase（以前称为 Nimbu...
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling 是一款基于云的预约安排软件解决方案，使企业主能够在线管理他们的预约。该产品满足中小型企业以及个人专业人士的需求。 Acuity Scheduling 允许用户通过提供自己可用时间的实时视图来自动进行预约。它能够根据用户的时区自动同步日历，并可以定期向用户发送有关其约会安排的警报和提醒。 Acuity Scheduling 的日程安排功能集包括可定制的受理表格、嵌入式日历、第三方应用程序日历同步和研讨会的小组日程安排。 Acuity Scheduling 适用于服务型企业，例如培训和辅导中心、辅导和咨询、摄影和视频制作公司、健身工作室、沙龙和水疗中心以及...
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养...
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Pro 在日常工作流程的各个方面为专业人员提供支持，包括：作业安排、客户数据库、发票和付款处理、技术人员派遣等等。它还完全集成了对 Housecall 消费者预订应用程序的访问。 Housecall Pro 是一款全方位服务工具，使服务专业人员能够在智能手机和免费门户网站上运行整个业务。该应用程序以具有竞争力的低成本提供，并为服务专业人员的工作流程的各个方面提供支持，包括：QuickBooks 桌面和在线集成、作业调度、客户数据库、发票和付款处理、技术人员派遣等等。它还完全集成了对 Housecall 消费者预订应用程序的访问。 Housecall Pro 通过以最具竞争力...
ClassDojo
classdojo.com
与家长和学生建立美好的课堂社区
Zoho Bookings
zoho.com
在线调度程序可提供最佳咨询。 Zoho Bookings 会同步您的日历，同时让客户自行安排预约并付费。我们的用户界面会根据您的行业自动定制，这意味着您有宾至如归的感觉。向智能调度问好！
Doodle
doodle.com
作为在线日程安排领域的全球领导者，Doodle 是安排与客户、同事和团队会议的最强大方式。使用我们用户友好的日历工具套件找到进行一对一会议、团队会议等的最佳时间。了解为什么 Doodle 每月受到 3000 万用户的信赖，可以将人们聚集在一起，无论他们使用哪种日历解决方案。
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook 是集中式客户流管理平台，使独立企业能够提供卓越的客户体验并充满信心地运营。核心功能： - 发票 - 提案 - 在线支付 - 日程安排 - 联系表格和潜在客户管理 - 品牌手册 - 簿记 - Quickbooks 集成 - 自动付款提醒 - 客户门户 + 登录
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可让您在几分钟内为您的企业创建客户端门户和内部工具，无需编写代码。它可与 Airtable 和 Google Sheets 配合使用。加入超过 90,000 个团队，为其客户或合作伙伴构建门户、员工内部网、项目管理工具、仪表板、CRM 等。
Flowlu
flowlu.com
Flowlu 是一个一体化业务运营平台，包含项目、任务、财务和客户管理的所有基本工具。 Flowlu 为您提供对公司中正在发生的一切的深刻概述。您可以跟踪业务的每个部分，从团队花费的时间和工作量到总体成本和客户发票。
Varsity Tutors
varsitytutors.com
Varsity Tutors 为所有学生和专业人士提供私人和团体辅导、课程、考试准备和虚拟学习。立即在线访问 3,000 多个科目和 40,000 多名教师。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash 不仅仅是客户端软件，它还是一个完全集成的基于云的平台，将完全满足大多数中小型企业的软件需求。不幸的是，许多企业主对软件感到非常沮丧，因为他们花费了太多的时间和金钱来尝试学习多个系统，然后让这些多个系统一起工作。 SuiteDash 通过将最常用的商业工具合而为一来解决这一问题。
Vagaro
vagaro.com
寻找您的下一个沙龙、水疗中心或健身专业人士。阅读并发表评论。安排 24/7 在线预约，提供理发、染发、指甲护理、皮肤护理、按摩、化妆、私人教练、瑜伽、普拉提等！
Copilot
copilot.com
Copilot 的产品套件为企业提供了针对客户沟通、支付、文件共享、合同、表格、服务台等的一体化解决方案。此外，Copilot 使企业能够通过品牌客户门户为客户提供统一的体验。如今，数百家技术支持的服务企业在技术、营销、金融服务和其他行业运营，都在 Copilot 上运行。 Copilot 成立于 2020 年，于 2022 年筹集了 1000 万美元的 A 轮融资，总部位于纽约市。
Mindbody
mindbodyonline.com
正在寻找新的锻炼方式？想要花更少的钱参加瑜伽课程吗？需要帮助寻找新的家庭锻炼方法吗？ Mindbody 应用程序可以帮助您找到在海滩上锻炼身体的最佳场所。无论您是在寻找初学者锻炼还是试图实现 30 天的健身目标，您都可以在 Mindbody 上找到这一切。超过 52,000 家企业提供瑜伽、普拉提、HIIT、自行车、杠铃、跆拳道、舞蹈、举重训练、循环训练、训练营等健身课程！为了让您在锻炼后恢复健康，可以预订按摩、面部护理、针灸或冷冻疗法，并以美容预约结束一切——所有这些都在一个应用程序中完成。
Bloom
bloom.io
Bloom 是一个面向独立企业主、自由职业者和服务专业人员的商业工作区。它以专业体验连接所有客户接触点，包括数字表格、报价、合同、发票、数字支付、通信、日程安排，甚至客户门户。 Bloom 是一整套适合现代创意人士、自由职业者和小型企业的商业工具。
Simplero
simplero.com
Simplero 通过将软件堆栈简化为一个有趣且易于使用的平台，帮助教练和知识创造者建立他们喜爱的业务和生活，以便他们能够与客户建立有意义的关系。从创建课程、构建网站和发送电子邮件，到销售产品、管理联属计划和自动化。借助 Simplero，您可以在一个地方（而不是到处）运营您的在线业务。 Simplero 帮助领导者建立改变世界的社区。 - 出色的支持 - 构建网站和登陆页面 - 会员管理 - 电子邮件营销和自动化 - 付款和订阅 - 课程和社区 - 客户洞察
Picktime
picktime.com
Picktime 是一个预约安排平台，使企业能够轻松管理预约、员工和服务。对于需要任何类型的调度的企业来说，它是一站式解决方案。无论是房间管理、设备租赁、课程预订、活动管理还是课程管理，我们都会为您提供支持。免费注册并看到您的业务收入突飞猛进
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai 是创意和数字机构、咨询公司和专业服务提供商的一站式平台。它旨在为企业提供完整、实时的业务概览。简化您的业务运营，并将您的项目、客户和团队整合到一个易于使用的集成平台中。从合同、提案和项目管理到客户计费、收入跟踪和资源管理。项目管理 将项目和任务分配给您的团队，确定一周的优先顺序，并准确了解项目的进展情况。设定项目预算并避免意外成本。看板视图、易于计费的集成计时器以及与外部合作伙伴的协作以实现高效工作。团队时间跟踪 通过准确的时间表获取团队跟踪时间的即时报告，并一目了然地了解谁超出了工作能力。监控您的业务利用率并清楚地了解您团队的效率和盈利能力。提前规划您的资源，以使您的项目按计划...
Cal.com
cal.com
开源调度：发送链接并会面或构建整个市场供人们联系。
Moxo
moxo.com
与客户、供应商和合作伙伴一起简化外部项目。借助 Moxo，加快从帐户获取到入职和服务的工作流程。与客户、供应商和合作伙伴协调，实现联合交付成果、跟踪里程碑、交换文档、收集批准等。 Moxo 为金融服务、咨询、法律、会计、医疗保健等多个行业的项目工作空间提供支持。我们的客户包括花旗银行、FIS、Balfour Homes、AMCK Models、Hibernia College、法国巴黎银行等公司。我们的团队在互动领域拥有丰富的开拓历史：Moxo 的联合创始人兼首席执行官 Subrah Iyar 是 Webex 的联合创始人兼首席执行官，Moxo 的联合创始人兼首席技术官 Stanley Hua...
Timely
gettimely.com
及时。吸引回头客的预订软件。使用易于使用的预订软件像专业人士一样经营您的沙龙，让您掌控整个客户体验。这一切都始于我们华丽的、可定制的日历。该日历允许您随时随地管理您的美发或美容业务，并让您的客户随时在线预订自己的预约。但这只是开始。从那里，您可以利用各种旨在帮助您提供卓越的客户体验、增加收入并完美管理业务的工具。这是您在沙龙门上的名字，也是您的声誉——我们明白。这就是为什么我们使 Timely 的每个功能都高度可定制。因此，从在线预订到客户沟通、付款和存款到忠诚度计划，一切都可以按照您想要的方式进行设置，以反映您独特的品牌和业务需求。无论您是刚刚开始自己创业，还是已经经营一家沙龙多年，您都...
Setmore
setmore.com
Setmore 是一款在线预约安排软件，可帮助您在线安排预约、管理预约、日程安排和客户，所有这些都通过易于使用的 Web 应用程序完成。
Booksy
booksy.com
Booksy Biz 为您提供管理和发展业务所需的所有工具。一款可以接受预约、管理日历、处理付款、吸引新客户并让他们成为回头客的应用程序。全球有超过 3800 万客户使用 Booksy 进行预约，您一定会扩大您的影响力。列出您的企业，以获得数百次个人资料浏览和每个月 24 小时的时间。 Booksy Biz 移动应用程序允许您随时随地管理您的业务。日历、客户、结账和营销——我们将核心业务功能放在您的口袋里，因此没有什么可以让您慢下来。或者，在平板电脑或计算机上使用 Booksy Biz 来体验 Booksy 的全部功能。除了移动功能之外，您还可以访问员工日历、库存管理、强大的报告和高级定制。如...
Accelo
accelo.com
Accelo 受到世界各地专业服务企业的使用和喜爱，用于管理其客户工作并实现盈利。基于端到端云的平台可以管理客户工作交付的各个方面，从潜在客户到付款，包括销售、项目、票据、保留、时间表、资源等，无论您身在何处。客户工作管理平台注重时间和金钱，让您全面了解最新的业务数据和财务绩效。将客户通信、活动和工作集中在一个平台上，您始终知道事情在哪里，而无需请求状态更新。 Accelo 简化了整个业务和团队的工作流程并提高了效率，以增强可见性和协调性，帮助领导者运营业务，帮助专业人员专注于最重要的工作。通过利用强大的自动化功能，管理人员能够轻松地在预算范围内按时交付项目。 Accelo 的最新且安全的分析...