Powerful Medical

PMcardio 是一款经过 IIb 类认证的医疗人工智能工具，旨在解释心电图 (ECG) 数据，以诊断和治疗各种心血管疾病。 PMcardio 可作为智能手机应用程序使用，支持 39 种心血管诊断，包括一系列心律、传导异常、异位、轴偏差、梗塞和肥厚。 PMcardio 可与任何 12 导联心电图配合使用，无论其状况如何，并将心电图数据转换为数字格式，以增强可读性和共享性。其先进的图像识别功能可以即时解释从任何来源获取的心电图，包括来自用户计算机屏幕的直接图像。 除此之外，PMcardio 应用程序还提供即时诊断和治疗计划，并允许用户安全地导出这些报告。 PMcardio 还可在所有智能手机设备上运行，并可与所有 12 导联心电图机配合使用，使其成为一种易于使用且多功能的心电图解读工具。

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