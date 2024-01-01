替代项 - Postman Web
UserTesting
usertesting.com
可用性测试和研究工具可通过 UserTesting（Human Insight Platform）改善您的在线客户体验。 G2 排名第一的 CX 行业软件。
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack 是一个云 Web 和移动测试平台，使开发人员能够跨按需浏览器、操作系统和真实移动设备测试其网站和移动应用程序，而无需用户安装或维护虚拟机、设备或模拟器的内部实验室。他们有四种主要产品——Live、App Live、Automate 和 App Automate。 用户可以从超过 1,200 种按需的真实移动设备、浏览器和操作系统中进行选择，并依靠安全、稳定和可扩展的基础设施来支持数千个并发手动和自动测试。 这项基于订阅的服务由 Ritesh Arora 和 Nakul Aggarwal 于 2011 年在印度孟买创立，从那时起，它就获得了全球 Web 开发社区的广...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Qase
qase.io
用于手动和自动测试的单一工作区。开发和质量保证团队的测试管理系统有助于提高软件测试工作。
Apigee
google.com
Apigee 是 Google Cloud 的一部分，可帮助领先公司设计、保护和扩展应用程序编程接口 (API)。免费试用 Apigee。
Stoplight
stoplight.io
使用 Stoplight，您可以比其他 API 工具更快地创建 OpenAPI 描述、文档、模拟服务器，而无需在一个集中式平台上具备专业知识。
Userfeel
userfeel.com
即用即付 用户测试工具，无需订阅或月费。从我们的高品质测试人员小组中获得更好的见解，每位测试人员仅需 30 美元。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster 是新一代无代码平台，用于自动化业务流程并通过代码生成为网络和移动设备构建本机应用程序。
Sauce Labs
saucelabs.com
全球最大的 Web 和移动应用程序持续测试云。访问网络浏览器、移动模拟器、模拟器和真实的移动设备。
Browserling
browserling.com
在线跨浏览器测试。
Mockaroo
mockaroo.com
免费的测试数据生成器和 API 模拟工具 - Mockaroo 可让您创建自定义 CSV、JSON、SQL 和 Excel 数据集来测试和演示您的软件。
TestProject
testproject.io
所有人免费测试自动化。社区供电。 TestProject 是一个免费的端到端测试自动化平台，用于 Web、移动和 API 测试，由排名第一的测试自动化社区提供支持。
Tray.io
tray.io
Tray.io 是最先进的集成平台，用于连接您日常使用的工具。使用我们的可视化工作流程编辑器轻松简化流程。通过点击或代码进行构建。
SwaggerHub
swaggerhub.com
加入成千上万使用 SwaggerHub 的开发人员来构建和设计出色的 API。立即注册或登录。
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic 是一家商业软件公司，提供集成平台即服务 (iPaaS) 工具，用于连接云数据源、SaaS 应用程序和本地业务软件应用程序。 SnapLogic 成立于 2006 年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥。SnapLogic 由 Informatica Gaurav Dhillon 前首席执行官兼联合创始人领导，并获得了 Andreessen Horowitz、Ignition Partners、Floodgate Fund、Brian McClendon 和 Naval Ravikant 的风险投资。截至 2017 年，该公司已筹集 1.363 亿美元。 2015 年 12 月 1...
Kernex
kernex.io
Kernex 是一个无头 CMS，可让您轻松构建自己的 API 并管理您的内容。
Workato
workato.com
Workato 是 Gartner MQ 的领导者，它不仅仅是一个 iPaaS。它是一个可供业务和 IT 部门使用的智能自动化平台。它支持数千个企业和工作流程用例，因此您可以自动化一切。
GetWhy
getwhy.io
GetWhy 是一家下一代洞察公司。 GetWhy 的端到端洞察平台由 Gen. AI 提供支持，以前所未有的速度提供一流质量的消费者洞察，而成本仅为传统洞察公司的一小部分。 GetWhy 将您的营销理念、概念或内容呈现在观众面前，并将他们的视频响应收集为可行的见解。我们训练我们的 Gen AI 平台在几分钟内执行人类需要几天时间才能完成的任务： - 转录语音， - 进行情感和情绪分析，以及 - 在您选择的尽可能多的视频采访中识别和收集关键见解。从研究问题到见解仅需 4 小时。因此，您可以更少地专注于分析，而更多地专注于创建切中要害的概念、产品和活动。
UserZoom
userzoom.com
用户体验研究，做得对。借助 UserZoom 的用户体验洞察系统，您可以更深入、更快地挖掘，在整个产品开发生命周期中提供卓越的数字体验。
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest 的 QA 平台结合了无代码测试自动化和专业 QA，可帮助您发布高质量的软件。
Loadster
loadster.app
Loadster 是一款适用于高性能网站和应用程序的云混合负载测试解决方案。对站点进行负载测试以查找瓶颈、提高稳定性并优化用户体验。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是一个客户沟通平台，帮助企业通过 WhatsApp 和其他社交消息渠道向客户销售产品并为其提供支持。功能亮点： - 具有双向消息传递功能的共享团队收件箱 - WhatsApp 聊天机器人 - WhatsApp 广播和批量消息传递 - 开放 API 和 Webhooks - 自动化 - 集成（Shopify、HubSpot、2000 多个带有 Zapier 的应用程序等） - 适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序Android Rasayel 快速、可靠且直观。使用 Rasayel 的共享团队收件箱，您可以通过 WhatsApp 管理客户对话，确保高质量的销售对话，...
LambdaTest
app.lambdatest.com
下一代移动应用程序和跨浏览器测试云 通过我们的下一代提供无与伦比的数字体验 AI驱动的测试云平台。确保在所有设备和浏览器上提供卓越的用户体验。
Backendless
backendless.com
可视化应用程序开发平台，使应用程序构建直观且易于管理，无需任何代码。
elastic.io
elastic.io
基于微服务的混合集成平台，用于跨不同的基于云和本地应用程序、平台和数据库的实时数据同步。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球应用测试是一种众测解决方案，使 QA、产品、用户体验、工程、本地化和数字团队能够在超过 189 个国家/地区测试他们的产品和体验，超过 90,000 名经过专业审查的专业人员在真实环境中使用真实设备对数百种设备组合进行测试。我们将对您的软件进行访问、翻译质量、本地和文化细微差别的测试，以便您能够在您所在的或即将推出的每个市场中获得知名度。包括 Meta、Microsoft、Google、BBC 和 iHeartMedia 在内的数百个领先品牌都依赖 Global App Test 的平台可以提高产品质量，使敏捷和 DevOps 团队能够更定期地发布并获得重要的反馈来解决问题，或对用户旅程进...
Userlytics
userlytics.com
利用我们最先进的用户研究平台和超过 160 万的全球小组来改善您的客户和用户体验。
Waldo
waldo.com
Waldo 是唯一从头开始构建的无代码测试解决方案，不涉及任何脚本，可以有效地扩展测试自动化，并且不必在发布速度和产品质量之间进行选择。
People Data Labs
peopledatalabs.com
在人员数据实验室，我们正在构建最大、最准确的人员数据真实来源。我们提供超过 15 亿个人的简历、联系方式、社交和人口统计信息数据集，并按您需要的规模提供给您。注册免费 API 密钥并开始免费丰富个人资料，无需信用卡。
Reflect
reflect.run
极快的自动化测试。 Reflect 使回归测试易于创建且易于维护。高增长团队使用 Reflect 来捕获错误，而不会减慢开发速度。