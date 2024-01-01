替代项 - PosherVA

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Trello
trello.com
Trello 是一个基于网络的看板式列表制作应用程序，是 Atlassian 的子公司。最初由 Fog Creek Software 于 2011 年创建，并于 2014 年分拆成立一家独立公司，后来于 2017 年 1 月出售给 Atlassian。该公司总部位于美国纽约市。
Habitica
habitica.com
Habitica 是一款免费的习惯和生产力应用程序，可将您的现实生活视为游戏。 Habitica 可以帮助您实现健康快乐的目标。
Zapier
zapier.com
Zapier 是一家全球远程公司，允许最终用户集成他们使用的 Web 应用程序。尽管 Zapier 总部位于加利福尼亚州桑尼维尔，但其在美国各地和其他 23 个国家/地区拥有 250 名员工。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款以销售为中心的 CRM（客户关系管理）工具，各种规模的团队都喜欢使用。我们的 CRM 简单而强大，优先考虑可用性，在 179 个国家/地区拥有超过 100,000 名付费客户，销售团队被其简单而强大的设计所吸引。使用 Pipedrive 时，不会有任何遗漏，借助灵活且功能强大的 CRM 软件，您的团队可以花更少的时间归档，花更多的时间进行销售。
Reclaim
reclaim.ai
这款由人工智能驱动的日程安排应用程序适用于忙碌的团队，可为您的任务、习惯、会议和休息找到最佳时间。通过自适应实时日程安排，恢复最多 40% 的每周工作时间，同时通过预测智能保持日历灵活性，以便在一周时间紧迫时动态维护优先事项 - 因此您始终有时间专注于工作，同时保持开放的协作态度与你的团队。您可以准确地告诉 Reclaim 您希望如何安排优先事项，就像您是一位出色的助手一样。当计划发生变化时，它会在几秒钟内自动重新调整您的日程安排。想了解更多吗？请查看以下 Reclaim 的部分功能： • 任务：在日历中自动安排待办事项 • 习惯：为重复的日常事务安排灵活的时间 • 智能 1:1：找到一对一会...
Motion
usemotion.com
Motion 是数千名表现出色的首席执行官和专业人士使用的专注和生产力工具。它可以保护您的时间和注意力，以便您可以将其花在最重要的事情上
Any.do
any.do
加入数百万每天使用 Any.do 的用户，保持井井有条并完成更多工作。
Cloze
cloze.com
智能移动应用程序可跟踪客户、客户、潜在客户和潜在客户，无需 CRM 的麻烦。自动整合收件箱、联系人、日历、电话、Evernote、电子邮件、地址簿、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的关系管理。
Mem
mem.ai
Mem 是一款由人工智能驱动的笔记应用程序。它的核心是让忙碌的专业人士保持井井有条，特别是那些生成和管理大量信息的人。 Mem 不仅仅是简单的笔记：它利用人工智能为每个用户创建一个“扩展大脑”。利用 GPT-4 等人工智能组件，它将笔记组织提升到一个新的水平。 主要功能包括 Mem Chat，这是一种经过用户自己的笔记训练的人工智能，可以提取特定信息、总结见解和起草内容。该应用程序还提供“相关笔记”功能，自动显示与用户当前工作相关的笔记，无需手动组织。 对于那些欣赏结构的人来说，人工智能驱动的“收藏”功能简化了笔记管理和组织，无需手动标记系统或复杂的文件夹结构。 此外，Mem 在其“智...
FlowUs
flowus.cn
FlowUs 息流 新一代知识管理与协作平台 以云端笔记为载体，配合在线文档、知识库、文件夹等多形态功能，为个人和团队提供数字信息管理与协同的一站式工作中心。
Unito
unito.io
Unito 通过由实时 2 路同步提供支持的新的、更简单的集成方法，使您的堆栈在应用程序之间保持同步。您团队中的任何人都可以在几分钟内在您已使用的应用程序和工具之间连接和同步数据。将一种工具中的任务转变为另一种工具中的工单；将来自数十个来源的分析数据发送到已按照您想要的方式格式化的单个电子表格中； CRM 和项目管理工具之间实时协作。这些只是 Unito 保持数据同步的一些方法，以便每个人都能通过任何连接的应用程序实时了解最新情况。实时双向同步可让您通过自动在连接的应用程序之间发送关键数据来快速共享信息。 Unito 用户平均在 12 分钟内即可完成同步，无需技术培训或专业服务。通过 Unit...
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI 是一款基于网络的人工智能日常计划程序，旨在帮助团队和忙碌的专业人士进行日常计划和时间管理。工作原理：借助 BeforeSunset AI 计划器和待办事项软件，您可以通过日历和待办事项列表、回顾昨天的成就和未完成的任务来计划您的一天。通过跟踪每项任务的时间并一次专注于一项任务，您可以全天按计划进行。此外，通过估计每项任务所需的时间，您可以确保您的工作按计划进行并根据需要进行调整。使用 BeforeSunset AI 提供的分析来结束这一天，以回顾和反思您所取得的进展。特点： 让 AI 为您计划您的一天：BeforeSunset AI 通过同步您的日历和待办事项列...
Glasp
glasp.co
Glasp 是一款人工智能驱动的工具，使用户能够快速有效地总结 YouTube 视频。它利用自然语言处理和机器学习的最新进展，为用户提供相关视频的简洁准确的摘要。 Glasp 结合了 ChatGPT 和 YouTube 的强大功能，生成可节省用户时间的摘要。该工具可以快速安装在Chrome、Safari和其他网络浏览器上，并且无需注册即可使用。 Glasp 还可在一系列社交媒体平台上使用，包括 Twitter、LinkedIn、Medium、Substack、Discord 和 Slack。除了总结 YouTube 视频之外，Glasp 还为用户提供了突出显示和组织来自网络的引述和想法的能...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家总部位于美国的公司，为公司提供基于云的软件即服务来管理人力资源，特别注重帮助他们办理健康保险。Zenefits 成立于 2013 年。总部位于旧金山。
Integrately
integrately.com
Integrately 是一款一键式自动化软件，可让您轻松连接多个应用程序。使用 Integrately，您只需单击几下即可创建简单的一对一工作流程或创建复杂的工作流程。您还可以从我们随时可用的自动化中进行选择，只需单击一下即可设置您的工作流程。 Integraly 还具有与同行或客户共享自动化的功能。
Range
range.co
Range 是远程和混合团队相互检查的地方，无论是异步还是实时。按照团队首选的时间表进行高效的签到和会议，让大家都知道： – 了解谁在做什么、谁需要帮助以及他们的感受 – 回答日常团队问题、分享心情并感谢构建信任并加强团队合作的基础 – 连接您使用的工具，如 Slack、Microsoft Teams、GSuite 和 Asana，为您的签到提供支持 对于经理来说，Range 意味着不再进行微观管理，不再进行低效的状态会议，不再想知道工作进展如何继续前进。了解 Twitter、Medium 和 CircleCI 等公司的团队为何使用 Range 来促进出色的团队合作。
Momentum
momentum.io
使用人工智能实现销售自动化。 Momentum 通过连接 Slack、Salesforce 和其他收入堆栈的自动化 MEDDIC、通知、通话摘要和交易室，帮助团队改进管道管理和成交率。
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI 是一个人工智能驱动的销售和营销平台，可帮助全球企业通过基于帐户的营销解决方案更快地扩展规模。在单一平台中：识别和发现您的目标客户，协调与目标群体的一对一对话，通过多个渠道与他们互动，运行人工智能支持的 ABM 广告，衡量并优化所有营销活动中的 ABM 成功。以人工智能为核心的 SalesboxAI Avatar 通过全渠道双向对话自动联系、参与、资格审查和跟进目标客户，帮助公司更快、更高效地找到和保护客户。要了解更多信息，请访问：https://salesbox.ai
CalendarHero
calendarhero.com
更快地安排每次会议。适用于现代商业的智能调度软件。会议需要时间，但日程安排不应该。
TextExpander
textexpander.com
TextExpander 是一款打字效率工具，可帮助团队管理重复的写作任务、创建片段、纠正拼写、共享内容等。让您的整个团队保持高效且一致的语言沟通。与与您一起处理项目的每个人共享消息片段、签名和描述。
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro 帮助您将潜在客户转化为客户并结束更多会议。 利用 AI 掌握电子邮件推广。自动化序列、通过合并标签进行个性化并增强客户参与度。现在就开始赢得更多交易。
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise 是一款人工智能驱动的时间管理日历工具，可以优化团队的日程安排，为他们的一天创造更多时间。它提供了一种灵活、专注的新工作方式。 Clockwise 利用人工智能，特别是 GPT（生成式预训练变压器），根据用户的偏好和生产力模式为他们设计理想的一天。 该工具自动将灵活的会议（例如一对一会议）转移到最有效的时间，并解决日程安排中的冲突。它还通过跨日历工作创建不间断的专注时间块，使个人在一起工作时能够在场，在独立工作时能够集中注意力。 在专注时间期间，Clockwise 通过与 Slack 和 Asana 等工具集成来最大限度地减少干扰，确保心流状态并提高工作效率。 Cloc...
Geekbot
geekbot.com
Geekbot让您安心！ - 让您的团队保持同步。当站会、站会、回顾和调查自动运行时，您可以在一天中找到和谐。 - 完成更多工作。简化的工作流程可以释放宝贵的时间，享受自我管理团队的自由。 - 帮助表演者，表演。建立跨越国界和时区的沟通文化，以便您的员工能够发挥最佳水平。 - 保持分析。通过人工智能语言分析来衡量参与度、幸福感和生产力，揭示答案背后的想法。 - 设置 Slack。将关键活动转移到您最喜欢的 Slack 频道，因为 Geekbot 可以直接开箱即用。
Workast
workast.com
Workast 是 Slack 团队最好的项目管理平台。 Workast 帮助团队轻松管理项目、任务、事件、客户和待办事项。使用您的 Slack 帐户在不到一分钟的时间内注册并在 Slack 和 Workast 中跟踪工作，快速创建任务并查看需要在您喜欢的工作地点完成的工作。
DailyBot
dailybot.com
异步工作#1。与远程团队进行异步站立会议、回顾、团队签到和调查。 DailyBot 还可以跟踪您团队的积极性，并帮助您通过荣誉来庆祝胜利。免费开始。
Seismic
seismic.com
Seismic 是赋能领域的全球领导者，帮助组织吸引客户、赋能团队并推动收入增长。 Seismic Enablement Cloud™ 是最强大、统一的支持平台，为面向客户的团队提供正确的技能、内容、工具和见解，以实现成长和获胜。从世界上最大的企业到初创公司和小型企业，全球有超过 2,200 个组织信任 Seismic 来满足他们的支持需求。 Seismic 总部位于圣地亚哥，在北美、欧洲和澳大利亚设有办事处。要了解更多信息，请访问 Seismic.com 并在 LinkedIn、Twitter 和 Instagram 上关注我们。
Magical
getmagical.com
Magical 是一款生产力应用程序，可在您工作时加快重复性任务的速度 - 无需 API 或集成。 只是一个浏览器扩展。 只需按一下简单的按键，Magical 即可自动执行日常任务，例如消息传递、数据输入、采购和勘探工作流程。与昂贵、笨重且需要技术团队来设置的现有自动化解决方案不同，Magical 是为非技术用户设计的，提供适用于任何应用程序的免构建任务自动化。 使用 Magical 在您键入时快速个性化和扩展消息、在应用程序之间移动数据以保持数据库最新或立即将数据移动到电子表格中。无论您在哪里工作，您甚至可以使用人工智能通过快速回复或自定义提示来编写新消息。 邀请您的整个团队加...
Troops
troops.ai
Troops 是一款为您服务的软件，在设计时就以人为本。它是一个收入通信平台，是您的市场营销团队的中枢神经系统，可以在正确的时间向正确的人员提供正确的信息。团队永远不会错过任何收入信号，从而使他们能够快速采取行动、分享情报并做出更好的决策。有了军队，人类就会变得消息灵通、有目的性和高效。 Slack、Twilio、DoorDash、Snap、Shopify 和 Stripe 等世界一流品牌通过 Troops 提高预测准确性、组织透明度和获胜率！友好：Troops 在人们喜欢且使用起来舒适的消息应用程序（Slack、Teams、SMS）中提供人们所需的收入信号。它是（真正的）无代码：部队实现了解...
APILayer
apilayer.com
APILayer 是一个 API 市场。 APILayer 是现成的、基于云的 API 产品的领先提供商，旨在帮助世界各地的开发人员和企业快速有效地运营。如今，各种规模的组织都在努力支持复杂的数字化转型以及对连接和实时数据爆炸式增长的需求。 APILayer 通过高度可靠和可扩展的 API 满足了这一需求，这些 API 可以快速配置并且需要最少的维护。 APILayer 的产品为超过 1,200,000 家客户提供服务，其中包括个人开发人员到大型企业。
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG 是一款 AI 生产力应用程序，可让您在工作时快速处理重复性任务，从而每天为您节省 1 小时以上的时间。想象一下，有一个生产力助手可以为您编写、扩展和参与。 FlyMSG 可以在线任何地方在纳秒内自动填充片段或整个消息，允许任何用户： * 提高参与度 * 提高个人生产力 * 沟通更有效、更有效率 FlyMSG 的核心功能是： * 为任何类型的消息或片段（销售、管理、客户支持、招聘、人力资源、财务等）分配快捷方式 FlyCut * 在云端对您的 FlyCut 进行分类，以便从 Google Chrome 轻松访问 * 在任何文本输入字段中输入 FlyCut，以自动填充、自动填充或...