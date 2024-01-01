Portrait AI 是一款人工智能驱动的工具，可以根据上传的自拍照生成 18 世纪风格的肖像。它可以作为 iOS 和 Android 平台上的移动应用程序使用。 用户只需上传类似于护照的脸部照片即可创建自己独特的肖像。该工具建议避免戴眼镜，并建议使用大面积的照片以获得最佳效果。此外，该应用程序还提供多种其他滤镜，包括卡通、高清肖像、万圣节等，总计超过 100 个选项。 这些滤镜可以让用户根据自己的喜好进一步增强和改造自己的肖像。官方网站提供了从 Apple App Store 和 Google Play Store 下载该应用程序的链接，确保了广大用户的可访问性。 该网站还为那些寻求更多信息的人提供了隐私政策和服务条款的链接。总体而言，Portrait AI 为个人提供了一种有趣且富有创意的方式，通过使用人工智能来体验 18 世纪肖像画的美学。

网站： portraitai.app

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