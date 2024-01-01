替代项 - Polly

Mem

mem.ai

Mem 是一款由人工智能驱动的笔记应用程序。它的核心是让忙碌的专业人士保持井井有条，特别是那些生成和管理大量信息的人。 Mem 不仅仅是简单的笔记：它利用人工智能为每个用户创建一个“扩展大脑”。利用 GPT-4 等人工智能组件，它将笔记组织提升到一个新的水平。 主要功能包括 Mem Chat，这是一种经过用户自己的笔记训练的人工智能，可以提取特定信息、总结见解和起草内容。该应用程序还提供“相关笔记”功能，自动显示与用户当前工作相关的笔记，无需手动组织。 对于那些欣赏结构的人来说，人工智能驱动的“收藏”功能简化了笔记管理和组织，无需手动标记系统或复杂的文件夹结构。 此外，Mem 在其“智...