Poised

Poised

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：poised.com

使用 WebCatalog Desktop 上“Poised”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Poied 是一款免费的人工智能沟通教练，可提供个性化反馈以帮助进行在线会议。它适用于 Mac 和 Windows，并且保持安全和私密。 它可以在其他人不知情的情况下提供有关所用词语、填充词、自信、精力、同理心等的实时反馈。它还提供了一段时间内趋势的详细分析，以便用户可以跟踪他们的进展并提高他们的口语水平。 它还提供对语音教练创建的内容库的访问，以提供个性化课程。 Poied 与 800 多种通信工具集成，包括 Zoom、Google Meet、Slack 和 Microsoft Teams。 它还提供警报和提示，帮助用户改进演讲并创建清晰的有说服力的演示文稿。 Poied 因其易用性和实时反馈而受到专业人士的称赞，非常适合产品经理、高管、创始人、面试官、销售人员和任何其他想要提高沟通技巧的人。

网站： poised.com

免责声明：WebCatalog 与“Poised”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

myEssai

myEssai

myess.ai

BoldVoice

BoldVoice

boldvoice.com

Speakable

Speakable

speakableapp.com

Gliglish

Gliglish

gliglish.com

Tap My Back

Tap My Back

tapmyback.com

Fuel50

Fuel50

fuel50careerdrive.com

Languate

Languate

languate.com

Forma

Forma

forma.run

Yoodli

Yoodli

app.yoodli.ai

SpeechAce

SpeechAce

speechace.com

Pear Deck

Pear Deck

peardeck.com

OCA

OCA

ocaindonesia.co.id

探索

产品

下载

支持

公司

法律信息

© 2024 WebCatalog, Inc.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

隐私政策