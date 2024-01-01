Poied 是一款免费的人工智能沟通教练，可提供个性化反馈以帮助进行在线会议。它适用于 Mac 和 Windows，并且保持安全和私密。 它可以在其他人不知情的情况下提供有关所用词语、填充词、自信、精力、同理心等的实时反馈。它还提供了一段时间内趋势的详细分析，以便用户可以跟踪他们的进展并提高他们的口语水平。 它还提供对语音教练创建的内容库的访问，以提供个性化课程。 Poied 与 800 多种通信工具集成，包括 Zoom、Google Meet、Slack 和 Microsoft Teams。 它还提供警报和提示，帮助用户改进演讲并创建清晰的有说服力的演示文稿。 Poied 因其易用性和实时反馈而受到专业人士的称赞，非常适合产品经理、高管、创始人、面试官、销售人员和任何其他想要提高沟通技巧的人。

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