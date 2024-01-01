替代项 - POEditor
Crowdin
crowdin.com
Crowdin 的本地化管理平台是为您的团队提供的技术解决方案。使用我们的云软件翻译和更新您的多语言产品的内容。
DevTranslate
devtranslate.app
面向开发人员的在线 json 翻译应用程序。 对所有 json、xml、arb 和字符串文件使用自动多语言翻译，而不是浪费时间将所有文本复制粘贴到在线翻译器中。
Smartcat
smartcat.com
一体化平台将企业和翻译人员连接到简化的内容交付循环中
XTM Cloud
xtm.cloud
跨多个区域本地化和部署材料非常复杂。您需要一个简单、可扩展且强大的翻译解决方案。 XTM 翻译管理系统 (TMS) 将帮助您更快、更经济高效地交付本地化为多种语言的内容。
Unbabel
unbabel.com
Unbabel 提供 30 多种语言的多语言翻译服务，以增强您的客户服务体验。了解更多关于我们的语言操作解决方案！
Transifex
transifex.com
与 Transifex 集成以管理多语言网站和应用程序内容的创建。订购翻译、查看翻译进度以及 TM 等工具。
Phrase Localization Suite
phrase.com
最精简、最快、最可靠的本地化平台。 利用可扩展软件本地化平台的强大功能，可靠地进入新市场，实现增长，避免任何麻烦。
Lokalise
lokalise.com
为增长而构建的本地化平台。 通过以他们的语言提供本地体验，吸引全新的应用程序用户、在线购物者、网络浏览器和游戏玩家，无论他们身在何处。
Locize
locize.com
使用 locize（一个现代且经济实惠的本地化管理平台）缩小翻译和开发之间的差距。它使您的网站、应用程序、游戏或任何项目变得全球化、充满活力且更具吸引力，尤其是在释放持续本地化功能时。
Localazy
localazy.com
在睡觉时本地化数字产品。有超过 4B 人因语言障碍上网。今天讲每个人的语言，并享受对本地化和翻译管理的全面而简单的控制。
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate 提供翻译管理、对译者或文案人员的访问以及生成人工智能 - 所有这些都集中在一款集中式软件上。以有效的方式管理和自动化您的翻译。查找直接集成到您的 CMS、PIM 和其他系统中的各种无代码插件。此外，EasyTranslate 现已与 GPT-4 集成，因此您可以轻松生成多种语言的高质量内容。
Lingpad
lingpad.com
Lingpad 是一款功能强大的 TMS，可简化复杂的全球增长。在 Lingpad，我们致力于让多语言客户服务变得简单、方便、无缝且无忧。为客户体验增加价值，在全球地区发展您的品牌，而无需投资额外的人力或财务资源，建立更深层次的联系并促进无拘无束的增长。我们独一无二的翻译管理系统在构建时充分考虑了客户服务团队的需求。您可以使用一整套翻译工具，帮助各种规模的企业提供无缝的多语言客户支持。一些世界领先品牌，如 AbInBev、Rebtel、Veo、Atlas、Renewtrak、Luxreaders 等，通过 Lingpad 增强了客户的信任。使用 Lingpad，您可以： 翻译您的本地化文件 无...
Translized
translized.com
Translized 是一个帮助软件公司走向全球的翻译管理平台。凭借市场上最简单的 UI/UX 和强大的自动化功能，轻松管理、组织和自动化您的 Web/移动应用程序、游戏或网站的本地化。更快地交付您的多语言产品，不会出现拼写错误或遗漏上下文，同时降低整个过程的成本。
Tolgee
tolgee.io
开源开发人员和翻译人员友好的基于网络的本地化平台，使用户可以直接在他们开发的应用程序中进行翻译。借助 Tolgee SDK，您只需在您开发的应用程序中通过 ALT + 单击文本即可翻译文本。不再需要在源中寻找密钥，不再需要编辑本地化文件，也不再需要为译者导出数据。所有不准确翻译背后的核心原因是缺少上下文。上传屏幕截图以提供上下文从未如此简单。使用 Tolgee Chrome 插件可以在上下文编辑视图中自动生成屏幕截图。我们尝试用不同的方法重塑软件本地化的流程，旨在节省每个参与本地化流程的人的时间和精力。
LocaleData
localedata.com
LocaleData 是一个翻译管理平台，用于本地化 Ruby on Rails 应用程序。
Respresso
respresso.io
Respresso 使整个软件产品团队可以在线协作编辑软件的数字资产（例如本地化文本、图像、颜色等）。 Respresso 可以自动转换这些数字资产并将所需文件直接交付到源代码，从而取代昂贵的手动工作流程，从而减轻开发人员的负担并加快其他团队成员的工作速度。
Texterify
texterify.com
Texterify 是一个本地化管理平台，旨在让软件本地化变得尽可能简单。非常干净、快速且用户友好的界面使其超级易于使用，同时提供充分的灵活性和强大的工具，将其完美集成到您的工作流程中。 - 适合各种情况的美丽明暗模式 - 内置所见即所得 HTML 编辑器，可轻松编辑丰富的内容 - 语言继承和后处理 - 导出翻译的灵活方式 - 翻译和活动历史记录 - 团队协作功能 - 无线翻译快速应用程序翻译更新 - 大量集成选择 - 云和本地选项
Translation.io
translation.io
Translation.io 允许您使用 YAML 或 GetText 本地化 Ruby on Rails 应用程序。
Lingohub
lingohub.com
掌控项目的本地化 - 更快地管理、协调和推出国际产品。 Lingohub 是一款一体化本地化解决方案，您可以专注于技术目标、避免手动工作、跨不同语言测试设计并简化本地化流程。集成的支付系统、与存储库的可靠连接、通信工具、质量检查等等使本地化变得比以往更容易。使用 Lingohub 简化、优化和自动化本地化。
Localize
localizejs.com
Localize 是一款适用于软件平台的无代码翻译解决方案，可让您轻松翻译 Web 应用程序、UI、网站、帮助文档、电子邮件等。