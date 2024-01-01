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《美国国家科学院院刊》(PNAS) 是美国国家科学院 (NAS) 的同行评审期刊，是广泛涵盖生物、物理和社会科学领域的高影响力原创研究的权威来源。该期刊的范围是全球性的，提交内容向全世界所有研究人员开放。 PNAS 成立于 1914 年，旨在纪念美国国家科学院成立 500 周年。从那时起，我们一直致力于只发表最高质量的科学研究，并使广大受众能够接触到这些研究。此外，PNAS 还出版科学新闻、评论、观点、专题、播客和 NAS 成员简介。

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