替代项 - Plus
Google Slides
google.com
Google Slides 是一个演示程序，是 Google 在其 Google Drive 服务中提供的免费、基于网络的软件办公套件的一部分。该服务还包括谷歌文档和谷歌表格，分别是文字处理器和电子表格。 Google Slides 可作为网络应用程序、适用于 Android、iOS、Windows、BlackBerry 的移动应用程序以及 Google ChromeOS 上的桌面应用程序使用。该应用程序与 Microsoft PowerPoint 文件格式兼容。Slides 允许用户在线创建和编辑演示文稿，同时与其他用户实时协作。用户通过跟踪演示文稿更改的修订历史记录来跟踪编辑。每个编辑者的...
Microsoft PowerPoint Online
microsoft.com
使用 Microsoft PowerPoint 在线版本免费协作。将演示文稿保存在 OneDrive 中。与他人分享并同时合作。 Microsoft PowerPoint 是一款演示程序，由 Forethought, Inc. 的软件公司 Robert Gaskins 和 Dennis Austin 创建。它于 1987 年 4 月 20 日发布，最初仅适用于 Macintosh 计算机。 PowerPoint 出现三个月后，微软以 1400 万美元的价格收购了它。这是微软的第一次重大收购，微软在 Forethought 所在的硅谷设立了一个新的 PowerPoint 业务部门。PowerP...
VEED
veed.io
VEED 是一款为想要扩大视频制作规模的企业提供的一体化平台。 200 多个国家/地区的营销、销售、学习与发展和社交媒体客户制作视频的速度比以往快了 30 倍。 VEED 将权力交给您的团队： * 记录优质内容 * 轻松编辑视频 * 自动转录 忘记学习笨重且昂贵的编辑软件或依赖代理机构。 VEED 是您直观的视频工具套件。从首席执行官到实习生，每个人都可以使用它来制作专业视频，无需专业技能。 VEED Enterprise 让您： * 与其他团队成员实时协作 * 访问包含 30,000 多个媒体资源的库 * 使用自定义模板来节省时间 哦，VEED 拥有一套人工智能工具，可以使生产效率提...
Microsoft Sway
sway.cloud.microsoft
创建和共享交互式报告、演示文稿、个人故事等。 Sway 是一款易于使用的数字讲故事应用程序，用于创建交互式报告、演示文稿、个人故事等。其内置设计引擎可帮助您在几分钟内创建专业设计。借助 Sway，您的图像、文本、视频和其他多媒体都会以一种增强您的故事的方式流动在一起。 Sway 确保您的创作在任何屏幕上都看起来很棒。
iCloud Keynote
icloud.com
Keynote 是一款由 Apple Inc. 开发的演示软件应用程序，作为 iWork 生产力套件的一部分。Keynote for Mac 的最新主要更新版本 10 于 2020 年 3 月发布。2010 年 1 月 27 日，Apple 宣布推出新版本的 Keynote适用于 iPad，具有全新的触摸界面。
Genially
genial.ly
Genially 是交互式视觉传达领域的世界领先者。使用 Genially 作为一体化在线工具，创建令人惊叹的演示文稿、交互式图像、信息图表、档案、测验、简历等，并在几秒钟内通过交互性和动画效果丰富它们。您不再需要由设计师和程序员组成的团队即可通过引人注目的视觉传达瞬间产生影响。使用交互式和动画效果轻松地分层分发信息，供观看者探索和发现。抛弃过时的内容创建软件，用 Genially 震撼并吸引您的受众。只需点击几下即可获得令人惊叹的效果。从 1100 多个模板中进行选择，或者从头开始。加入由全球数百万用户组成的社区，其中包括商人、教师、营销人员、设计师以及 Hulu、达能、米其林和喜力等公司。...
HeyGen
heygen.com
专业的AI视频只需打字、点击、拖动即可完成，就是这样！ 凭借无与伦比的定制和个性化体验，HeyGen 的 100 多个逼真的 AI 化身可以成为您的代言人，以 40 多种语言和不同的口音针对各种用例进行交谈，包括营销推广、个性化销售宣传、电子学习、培训和开发、解释器和操作方法视频。 不再需要昂贵且耗时的摄制组、视频机构或演员。您现在拥有了一个个人视频工作室！ * 该产品是一款视频创建工具，允许用户生成具有 AI 头像和文本转语音功能的视频。 * 用户喜欢易用性、头像和口型同步的质量以及创建视频的速度。 * 审阅者指出了客户服务问题、预览的隐藏限制、昂贵的信用系统以及视频翻译功能的问题。
Beautiful.ai
beautiful.ai
Beautiful.ai 是一个在线演示文稿制作工具，可以在几分钟内轻松创建令人惊叹的演示文稿。它拥有数百张采用人工智能辅助设计构建的智能幻灯片，因此用户可以以有影响力且高效的方式表达想法。 该平台具有可定制的模板、数百万张免费库存照片和视频以及动画功能。它还具有高级分析、安全共享和协作工具以及语音旁白，可帮助用户创建最佳演示文稿。 此外，Beautiful.ai 还提供了团队计划，不仅允许团队轻松协作，还提供共享的团队幻灯片和主题，以便他们可以确保他们的演示文稿始终具有创意和品牌特色。
Zoho Show
zoho.com
Zoho Show 可让您以更智能的方式创建、协作、演示、广播和发布演示文稿。让您的想法产生共鸣：Show 提供干净整洁的界面设计，让您的故事成为焦点。零干扰地专注于为您的演示文稿创建引人注目的内容 设计视觉上引人入胜的故事：使用 Show 的广泛工具（包括格式化文本框、形状、图表和表格）以可视方式组织和增强数据，所有这些工具都集中在一个屋顶下。您还可以将视频、图像和推文等视觉效果添加到幻灯片中。强调内容：通过向文本添加笔画、用纯色和图案填充标题或关键点或添加倒影并使信息脱颖而出，让您的内容更加引人注目。根据您的想象力改变形状：使用编辑点塑造您的想法。 Show 的编辑工具包可让您以矢量般的精...
Prezi
prezi.com
Prezi 是一家匈牙利演示软件公司，成立于 2009 年，在布达佩斯、旧金山和里加设有办事处。截至 2018 年 4 月，Prezi 拥有超过 1 亿用户，创建了超过 3.25 亿份公共演示文稿，观看次数超过 35 亿次次。prezi这个词是匈牙利语中“presentation”的缩写形式。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter 是观众参与平台。易于使用、互动、创新；演讲从未如此轻松、轻松！创建独特且充满活力的演示文稿，给观众留下深刻印象并吸引观众。 借助 Mentimeter，您可以更好地与学生、同事和客户建立联系。无论是讲座、研讨会还是会议，Mentimeter 的设计都适合各种类型的演示。 Zoom 和 Teams 集成让您能够更轻松地在远程和混合世界中脱颖而出。 1.构建演示文稿：易于使用的在线编辑器使演示文稿构建过程变得快速而简单。创建一个完整的幻灯片，其中包含问题、民意调查、测验、内容幻灯片、文字云等。 2. 与观众联系：观众使用智能手机连接到演示文稿，他们可以在其中提交回复...
Synthesia
synthesia.io
Synthesia 是公认的人工智能视频创作平台。数千家公司使用它创建 120 种语言的视频，节省高达 80% 的时间和预算。受到埃森哲、BBC、谷歌、亚马逊等机构的信赖。 只需输入文本即可创建 AI 视频。易于使用、便宜且可扩展。直接通过浏览器与真人演示者制作引人入胜的视频
Powtoon
powtoon.com
Powtoon 是领先的视觉传播平台，任何人都可以在几分钟内创建具有专业外观和吸引力的视频和演示文稿，而无需任何设计或技术技能。超过 3000 万人（包括 96% 的财富 500 强公司）使用 Powtoon 来吸引受众——无论是企业培训和学习发展、人力资源、内部沟通、营销、销售等。 Powtoon 成立于 2012 年，在伦敦、旧金山、特拉维夫、乌克兰和菲律宾设有办事处。借助 Powtoon，您可以轻松创建自己的免费（或付费）工作室品质的高清直播和动画视频，从而消除雇用视频制作团队的高昂成本。 Powtoon 提供了一个庞大的专业设计模板、场景、角色、道具、视频、配乐等库。上传您自己的媒体、...
Renderforest
renderforest.com
Renderforest 是一个一体化品牌平台，为用户提供最好的在线工具，让他们以最少的时间和精力创建高质量的视频、图形设计、徽标、模型和网站。与在线徽标制作者一起开始创建过程，无需聘请设计团队即可打造独特且令人难忘的品牌。该工具允许您根据不同需求制作高分辨率的自定义徽标，只需点击几下即可下载。使用逼真的模型在各种对象和布局上显示您的设计。从不断增长的即用型模型模板库中，选择您最喜欢的模板，上传文件，更改颜色，并获得高质量的视觉效果。视频编辑器允许您制作工作室品质的解释动画、徽标展示、简介、幻灯片和许多其他类型的视频，而无需任何技术技能。您所需要做的就是浏览视频模板库，选择您最喜欢的模板，直接...
Slidesgo
slidesgo.com
Slidesgo 是 Freepik 公司的垂直产品，诞生于 2019 年，有着明确的目标：让所有类型的受众在视觉和主题上都能轻松编辑和高质量的 Google 幻灯片和 Powerpoint 模板的设计。我们通过专业且可定制的模板帮助人们节省时间。我们的价值主张基于六个支柱： - 具体结构：根据项目和演示的全球主题调整每个模板的结构（例如研讨会上的模板）。 - 定制资源：每个模板都包含适合主题的信息图表、图标、插图、照片和教学资源。 - 可定制的设计：由专业人士创建的设计，可在 PowerPoint 和 Google 幻灯片中轻松编辑。 - 视觉传达：它们包括讲故事的技巧和影响观众的视觉传达的...
Piktochart
piktochart.com
Piktochart 是一个直观、易于使用的视觉交流平台，用于设计视觉效果和重新调整视频的用途。它的信息图表、演示文稿、传单、海报和报告制作工具可帮助传播者讲述重要的故事并产生影响。通过有影响力的演示来表达您的观点，通过强大的报告说服您的利益相关者，并通过与观众对话的视觉效果在您的博客或社交媒体平台上获得更多参与度。从创建到发布的整个过程快速而简单 - 选择设计精美的模板，编辑或拖放您想要的元素，最后发布。就这么简单！其在线视频编辑工具使用户能够将长视频、网络研讨会、虚拟事件、缩放或网络摄像头录制内容转换为定制的小片段。可以自动添加字幕，视频是针对社交媒体定制的。Piktochart 是一款一...
Visme
visme.co
Visme 是一个一体化平台，使来自领先公司的非设计专业人士能够在更短的时间内改变他们创建、共享和发布引人入胜的演示文稿、文档、可视化报告、数据可视化和其他可视化格式的方式。来自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用户以及其他 1500 万用户利用 Visme 作为内容创建工具来讲述和展示他们的故事，并将无聊的数据转化为引人入胜的视觉效果。单独工作或作为团队进行协作。在线发布、嵌入到您的网站或下载以供离线使用。用户可以协作，在文件夹中组织项目数据，并向相关团队或个人提供基于角色的权限。此外，Visme 还配备了多种用于发布和显示的自动化功...
Prezo
prezo.ai
PrezoPage 是一款多功能工具，可帮助使用人工智能构建演示文稿、文档和网站。这种人工智能驱动的技术主要用作综合演示画布，旨在增强和简化工作流程。 它以交互式块的形式提供独特的产品，使用户能够轻松创建动态且具有视觉吸引力的内容。这些不仅扩展到幻灯片演示，还扩展到数字文档和网站。 PrezoPage 的这一方面为用户的内容创建过程提供了广泛的灵活性。该平台的特点是专注于人工智能优先的操作，将其定位于新一代技术娴熟的演示工具的最前沿。 PrezoPage 的一个显着特点是其可共享性，用户只需点击一下即可将其创作传播给所需的受众，从而促进无缝信息交换。 总体而言，PrezoPage 是一...
PresentationAI
presentations.ai
ChatGPT for Presents - 在几分钟内创建设计精美的演示文稿。 Presentations.ai 是一款支持 AI 的演示文稿制作工具，可让您根据简单的提示、Word 或 PDF 文件、Youtube 视频、详细大纲等创建演示文稿。您可以在一分钟内创建具有令人惊叹的设计和视觉效果的演示文稿。全球约 200 万开发人员和最聪明的演示者都在使用它。
Vyond
vyond.com
毫不费力即可获得专业结果。在几秒钟内制作引人入胜的视频。 Vyond 是一个由人工智能驱动的视频创作平台，让视频制作工作室的力量（从脚本编写到成品视频）触手可及。使用业界首款基于 AI 的生成式脚本和视频创建器 Vyond Go，通过简单的文本提示即可立即创建粗剪视频。然后使用我们强大的拖放视频创建器 Vyond Studio 来编辑这些视频或借助数千个预制角色、模板和背景创建原创视频。 Vyond 旨在帮助您更好地沟通。轻松高效地创建专业视频，提升您的业务沟通水平。通过与任何行业和工作角色相关的引人入胜的视频来吸引当今心烦意乱的利益相关者的注意力。请放心，您的数据在我们为企业构建的平台中是安...
Pitch
pitch.com
Pitch 是现代团队的协作演示软件。 Pitch 专注于实时协作、智能工作流程和直观的设计功能，使团队能够快速、愉快地创建和交付精美的演示文稿，并且任何人都可以轻松地从专家制作的模板中找到灵感。数以万计的团队已转向使用 Pitch，其中包括 Intercom、Super human 和 Notion 等顶级品牌。 Pitch 是一款非常出色的演示软件，旨在帮助各种规模的团队更好地工作。以下是它与众不同的一些特点。 💬 Pitch 是为团队工作方式而构建的：这意味着留下评论、分配幻灯片、跟踪进度、分享反应，甚至进行快速视频通话 - 所有这些都在一个应用程序中完成。 Pitch 可以帮助任何人...
Decktopus
decktopus.com
使用 Decktopus AI 体验演示的未来 - 这是一款由先进人工智能技术提供支持的一体化演示软件。借助 AI 生成的轮廓、幻灯片内容、图像、图标、幻灯片项目，甚至幻灯片注释和脚本，Decktopus AI 减轻了演示文稿设计和格式设置的压力。无论您是准备召开重要会议的商务专业人士、进行重要讲座的教育工作者，还是希望轻松创建令人印象深刻的演示文稿的任何人，Decktopus AI 都能满足您的需求。凭借其自动调整的布局，您的幻灯片将始终看起来完美并根据您的需求量身定制。花费数小时格式化幻灯片的日子已经一去不复返了。借助 Decktopus AI，只需用几句话写下您的演示想法，然后让 AI ...
Rephrase.ai
rephrase.ai
由生成式人工智能和您提供支持的文本到视频。 Rephrase Studio 是一个文本到视频生成平台，可消除视频制作的复杂性，使您能够在几分钟内使用数字化身创建具有专业外观的视频。
Elai.io
elai.io
Elai.io是一款用于企业学习的一体化人工智能视频生成平台。 Elai 受到 2000 多家客户（包括富士通、拜尔斯道夫、忠意等顶级公司）的信赖，让您可以在几分钟内生成由数字真人演示者讲述的交互式视频内容，而无需摄像机、演播室或绿屏。 通过以来，您可以： * 从文本或 URL 输入生成训练视频。 * 在几秒钟内将您的视频翻译成 75 多种语言。 * 使用 AI Storyboard 从头开始制作培训脚本。 * 向您的视频添加交互式测验和工作流程。 * 访问包含 80 多个高质量头像的库。 * 从视频或照片创建自定义数字化身。 * 用 28 多种语言克隆您的声音。 * 添加多个头像以进行...
Slidebean
slidebean.com
Slidebean 是一个面向初创企业和小型企业的融资平台设计平台。我们的在线演示工具可以帮助您使用人工智能演示软件或业务专家和设计师团队创建专业幻灯片。
Slides
slides.com
幻灯片是一套现代演示工具，可直接通过浏览器使用。与传统的演示软件不同，无需下载任何内容。与合作者合作制作令人惊叹的演示从未如此简单。
Colossyan
colossyan.com
在 Colossyan，学习的未来是由人工智能视频构建的。 Colossyan 易于使用的 AI 视频平台正在重塑 L&D 内容创作的格局。加入诺华、大陆集团、WSP 和派拉蒙等顶级公司，告别昂贵的拍摄、日程安排延误和低参与度。 Colossyan 使您能够使用 AI 创建培训视频，其成本仅为传统制作的一小部分，并且比纯文本材料的效率更高。 * 从文本创建视频 从文本、PDF、专业设计的模板或使用人工智能驱动的视频提示工具创建有效的视频。利用 Colossyan 先进的文本转语音技术的强大功能，辅之以即用型模板、本地化工具和简单直观的视频编辑器。 * 选择最适合你的人工智能主播 Colo...
Office Timeline
officetimeline.com
没有人喜欢每周浪费时间为审查会议创建和更新项目时间表。 Office Timeline 是一款简单但功能强大的应用程序，可帮助您在几秒钟内将复杂的项目数据转换为 PowerPoint 时间表、甘特图和项目路线图。只需点击几下即可自定义它们，以创建每个人都能理解的清晰、优雅的高级演示文稿。
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