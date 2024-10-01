替代项 - Pluralsight
Physics Wallah
physicswallah.live
物理就是爱。第 12 届 IIT JEE 和 NEET 准备。现场课程、视频讲座、测试系列、讲座笔记、带有最佳问题的主题明智作业、动态练习等等。
Coursera
coursera.org
Coursera 是一个全球性在线学习平台，由斯坦福大学计算机科学教授 Andrew Ng 和 Daphne Koller 于 2012 年创立，提供大规模开放在线课程 (MOOC)、专业课程、学位课程、专业课程和大师课程。 Coursera 与大学和其他组织合作，提供各种学科的在线课程、认证和学位，例如工程、数据科学、机器学习、数学、商业、金融、计算机科学、数字营销、人文、医学、生物学、社会科学等。
Testbook
testbook.com
欢迎访问 Testbook.com - 最值得信赖的竞争性考试准备网站。通过 26000 多次模拟考试和现场辅导，为银行、SSC、铁路、GATE、UPSC 等考试做好准备。
edX
edx.org
访问来自全球 140 个领先机构的 2000 个免费在线课程。获得新技能并获得结业证书。今天加入。
Khan Academy
khanacademy.org
可汗学院是一家美国非营利教育组织，由萨尔曼·汗 (Salman Khan) 于 2008 年创建，目标是创建一套帮助教育学生的在线工具。该组织以视频的形式制作简短的课程。其网站还包括供教育工作者使用的补充练习和材料。所有资源均免费提供给网站和应用程序的用户。
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning 是领先的在线学习平台，可帮助组织提高学习者的参与度并培养他们当前和未来所需的技能。该图书馆拥有由 Lynda.com 的现实世界专家教授的 16,000 多门课程，并且每周新增 50 多门新课程，始终提供最热门的商业、技术和创意内容。 LinkedIn Learning 借鉴 6 亿多 LinkedIn 会员的见解，还提供个性化推荐，将学习者与最相关的在线学习资源联系起来。欲了解更多信息，请访问 http://learning.linkedin.com。
Scribd
scribd.com
Scribd 是一项美国电子书和有声读物订阅服务，包含 100 万本书。 Scribd 在其开放发布平台上托管了 6000 万份文档。该公司由 Trip Adler、Jared Friedman 和 Tikhon Bernstam 于 2007 年创立，总部位于加利福尼亚州旧金山，得到了 Khosla Ventures、Y Combinator、Charles River Ventures 和 Redpoint 的支持风险投资。 Scribd 的电子书订阅服务可在 Android 和 iOS 智能手机和平板电脑以及 Kindle Fire、Nook 和个人电脑上使用。订户每月可以无限量地访问 ...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business 通过强大的内容市场提供新鲜的、按需的学习内容，帮助公司在当今快速变化的工作场所中保持竞争力。我们的使命是帮助员工完成接下来要做的任何事情——无论是下一个要解决的项目、要学习的技能还是要掌握的角色。为此，我们精选了 15,000 多门 Udemy 顶级课程（仍然只占整个 Udemy 课程集合的一小部分）。我们的内容涵盖各种关键业务和技术主题，从开发和 IT 到领导力、营销、PM、设计和压力管理。 Udemy Business 致力于为全球所有员工提供真实的学习体验，并提供 10 种语言的热门主题，由主题专家用母语教授（超越内容配音和视频字幕的传统方法）。除了精选的内...
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank 是一个开发人员技能平台，帮助企业根据技能评估软件开发人员。各行业超过 3000 家客户（包括美国 8 家领先商业银行中的 5 家）依靠 HackerRank 的自动化技能评估来评估和聘用来自世界各地的技术人才。超过 21+ 百万开发人员（占全球开发人员总数的 30% 以上）信任 HackerRank 来学习和练习编码。每八秒，世界各地就有一个人完成一次 HackerRank 评估。欲了解更多信息，请访问 www.hackerrank.com。
Skillshare
skillshare.com
Skillshare 是一个位于美国的在线学习社区，提供教育视频。这些课程未经认证，只能通过付费订阅获得。课程主要涵盖创意工作，少量商业和创业课程。 大多数课程都注重互动，主要目标是通过完成项目来学习。
Codecademy
codecademy.com
学习您想要的工作所需的技术技能。作为在线教育和学习编程领域的领导者，我们已经使用经过测试的课程和交互式学习环境为超过 4500 万人提供了教学。从 HTML、CSS、JavaScript、SQL、Python、数据科学等开始。
Programiz
programiz.pro
Programiz是一个由程序员为程序员量身定制的平台，提供丰富的资源来掌握编程技能。 Programiz 受到全球超过 5000 万爱好者的信赖，是行业的开拓者，帮助学习者在编程方面取得优异成绩。我们明白了——编码很难。但通过正确的方法，您可以轻松地学习。 Programiz PRO 将为您指明正确的道路。该平台提供了学习编码的实践方法 - 解决挑战和构建项目。通过 PRO，您可以获得 - 认证：您将获得专业认证，帮助您提升 LinkedIn 个人资料和简历。 - 实践学习：从头开始学习编程概念，并通过互动挑战、测验和图书馆管理系统等现实项目以及石头剪刀布和井字棋等游戏来测试它们。 - 无需...
Simplilearn
simplilearn.com
来自 150 多个国家/地区的超过 200 万学习者；每月 1500 场直播课程，85% 的学习者表示职业受益 - Simplilearn 是当今世界排名第一的数字技能学习在线训练营。 从角色匹配的学习路径和大学合作项目到初学者免费课程，只需点击一下鼠标即可获得世界一流的学习和职业成功！
Brilliant
brilliant.org
Brilliant 的使命是激励和培养人们实现 STEM 目标——一个人、一个问题、一次一小部分的学习承诺。我们让优秀的教师通过简短的互动学习体验来阐明数学、科学和工程的灵魂。我们的课程探索塑造我们世界的规律，并将数学和科学从令人恐惧的事物提升为引导发现的令人愉快的体验。我们的目标是培养一个充满更好学习者、思考者和问题解决者的世界。
DataCamp
datacamp.com
什么是 DataCamp for Business？ DataCamp 是学习数据和人工智能、通过数据进行协作以及招聘做好就业准备的人才的首选平台。 DataCamp for Business 可为您的整个组织提供重要的数据和 AI 技能，无论您的起点如何。结合世界上最受欢迎的技术和技能，为 2-10K+ 的团队提供支持。通过针对各个级别的 460 多个数据和 AI 课程进行主动学习，帮助您的团队建立信心和技能。针对您公司的特定需求构建量身定制的数据学院。提高生产力、投资回报率和数据驱动的决策。世界领先的数据和 AI 课程：帮助您的团队使用业界最深度的学习课程（包括 Python、SQL、R、...
BYJU'S
byjus.com
欢迎来到 BYJU'S - 学习应用程序，印度最大的在线学习计划！该应用程序完美融合了引人入胜的视频课程和个性化学习，旨在帮助学生以深入且易于掌握的方式练习、学习和理解概念。
Hack The Box
hackthebox.com
一个巨大的黑客游乐场。加入动态发展的黑客社区，通过最迷人的游戏化实践培训体验，将您的网络安全技能提升到一个新的水平！
Chegg
chegg.com
Chegg, Inc. 是一家美国教育技术公司，总部位于加利福尼亚州圣克拉拉。它提供数字和实体教科书租赁、教科书解决方案、在线辅导和其他学生服务。该公司于 2005 年成立，并于 2013 年 11 月开始在纽约证券交易所公开交易。截至 2020 年 3 月，该公司报告拥有 2.9 Chegg 服务的百万订户。
O'Reilly Learning
oreilly.com
O’Reilly 跟踪并过滤技术的趋势和进步，通过 O’Reilly 学习平台分享专家从业者的见解。因此，您可以获得解决棘手问题所需的答案 - 从一行代码到学习新工具或技术。
Perlego
perlego.com
借助 Perlego 的在线学术资源和工具图书馆，受到全世界学生的信赖。
Udacity
udacity.com
Udacity 隶属于埃森哲，是人才转型领域的市场领导者，通过培养就业就绪的数字人才来改变生活、企业和国家。消除人工智能、数据科学、机器学习、云、网络安全等数字技术方面的人才缺口。培养做好就业准备的人才，以加速您最关键的计划，释放推动增长的创新。如需了解更多信息，请访问 udacity.com/enterprise/overview
Genially
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Genially 是交互式视觉传达领域的世界领先者。使用 Genially 作为一体化在线工具，创建令人惊叹的演示文稿、交互式图像、信息图表、档案、测验、简历等，并在几秒钟内通过交互性和动画效果丰富它们。您不再需要由设计师和程序员组成的团队即可通过引人注目的视觉传达瞬间产生影响。使用交互式和动画效果轻松地分层分发信息，供观看者探索和发现。抛弃过时的内容创建软件，用 Genially 震撼并吸引您的受众。只需点击几下即可获得令人惊叹的效果。从 1100 多个模板中进行选择，或者从头开始。加入由全球数百万用户组成的社区，其中包括商人、教师、营销人员、设计师以及 Hulu、达能、米其林和喜力等公司。...
Preply
preply.com
Preply Business 为公司提供由经过认证的语言导师提供的一对一在线课程。借助 Preply，员工可以根据自己的具体需求选择导师，按照灵活的时间表学习，并在课间使用个性化材料进行练习。我们建立了一支由专业导师和方法论专家组成的团队，培训您的员工流利地说英语、法语、西班牙语和其他语言。赋予您的团队使用商业语言的能力，发挥全球影响力
Scaler
scaler.com
通过 Scaler Academy 的 MAANG 专家提供的个性化 1:1 指导，培养您的编码技能。我们还提供模拟面试和定制课程，帮助您掌控自己的职业生涯。
Scrimba
scrimba.com
Scrimba 是程序员提高技能的下一代平台。事实上，我们完全重新发明了截屏技术（我们称之为稀松布），因此您作为学习者可以直接与老师的代码交互 - 就像魔术一样！这样，您将获得更多乐趣并学得更快。我们提供小型课程和完整的学习路径，涵盖从前端开发到最新人工智能技术的所有内容。所有这些都可以通过 Scrimba Pro 计划订阅获得。是的，我们为寻求完全控制员工学习和发展的组织提供团队计划。
Educative
educative.io
提高您的编码技能。不再是被动学习。交互式浏览器环境让您保持参与并随时测试您的进度。
SkillUp
simplilearn.com
SkillUp Online 提供您所需的教育资源、策略和解决方案，帮助您的组织为未来十年的发展做好准备。我们创建完全定制的基于云的教育课程，包括课程规划、内容、部署和分析。我们的混合学习方法已经过测试并证明可以推动您保持学习所需的深度变革性学习体验。
Powtoon
powtoon.com
Powtoon 是领先的视觉传播平台，任何人都可以在几分钟内创建具有专业外观和吸引力的视频和演示文稿，而无需任何设计或技术技能。超过 3000 万人（包括 96% 的财富 500 强公司）使用 Powtoon 来吸引受众——无论是企业培训和学习发展、人力资源、内部沟通、营销、销售等。 Powtoon 成立于 2012 年，在伦敦、旧金山、特拉维夫、乌克兰和菲律宾设有办事处。借助 Powtoon，您可以轻松创建自己的免费（或付费）工作室品质的高清直播和动画视频，从而消除雇用视频制作团队的高昂成本。 Powtoon 提供了一个庞大的专业设计模板、场景、角色、道具、视频、配乐等库。上传您自己的媒体、...
Treehouse
teamtreehouse.com
Treehouse 是一所在线技术学校，提供由专家教师团队教授的网页设计、网页开发、移动开发和游戏开发方面的初级到高级课程。它的课程面向希望学习编码技能并开始在科技行业职业生涯的初学者。 2016 年 5 月，Treehouse 推出了技术学位项目，这是一个综合性学习项目，专注于帮助人们学习开始技术职业所需的技能。通过获得技术学位认证，学生将挑战自我，深化技能，并向潜在雇主证明自己的知识。一切都按照他们自己的时间表在 6 至 12 个月内完成。 Treehouse 相信理解、沟通和控制技术是每个人都应该有机会学习的基本技能。通过 Treehouse 的学习，每个学生都有机会学习他们所需的宝贵技...
upGrad
upgrad.com
upGrad 在新加坡提供业界最好的数据科学、数字营销等在线学位课程和认证。获得世界顶尖大学的学位和证书课程。