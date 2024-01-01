Plum 是一个无代码弹出窗口生成器，允许您为您的网站创建和自定义具有专业外观的弹出窗口，而无需任何编码经验。它旨在帮助企业提高销售额、捕获潜在客户并更有效地吸引访客。 主要特征： * 可定制的弹出模板 - Plum 提供了各种预先设计的弹出模板，您可以轻松定制这些模板以匹配您的品牌。 * 高级定位选项 - 您可以根据特定受众群体的行为或特征（例如新访问者、回头客、购物车放弃者等）向其显示弹出窗口。 * 与各种工具集成 - Plum 与 Shopify、WordPress、Squarespace 等流行平台无缝集成。 * 分析和优化 - 该工具允许您跟踪弹出窗口的性能并进行调整以优化结果。 * 用户友好的界面 - Plum 的拖放编辑器使任何人都可以轻松创建和发布弹出窗口，而无需任何编码技能。 * 价格实惠 - Plum 提供免费和付费计划，使各种规模的企业都能从其功能中受益。

网站： plumpopup.com

免责声明：WebCatalog 与“Plum”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。