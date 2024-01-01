Plotch 是一款面向全球小型企业的人工智能驱动的电子商务 ERP。 Plotch 是一个完全专注的技术平台，利用人工智能推动在线业务自动化，满足电子商务业务的所有需求。 Plotch 以无缝的方式汇集了所有工具和集成。 Plotch 还在所有流程和分析之上放置了人工智能层，以实现自动化、增长和异常处理。如果您是企业主，这是可用于电子商务运营的最简单但功能最强大的电子商务软件。 以下是使用 Plotch 的一些主要好处： * 简单-易于操作 * 全面 - 一切都集中在一处 * 可扩展 - 轻松扩展 以下是 Plotch 中可用的解决方案： A。推出电子商务网上商店 b.推出电子商务移动应用程序 C。启动在线市场 d.推出全渠道线下商店 e.管理库存

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