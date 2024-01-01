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Plazbot 是市场上最完整的客户服务平台。 我们的平台拥有集成所有服务渠道的技术，例如 Whatsapp、Messenger、Instagram、Telegram、Webchat、SMS、Vozip Calls、Mercadolibre、CRM、共享邮箱以及与人工智能聊天机器人、Whatsapp Marketing 和 chatgpt 集成的所有内容。 我们与一个针对客户的平台合作，包括人工干预、机器人培训、与 Mailchimp 和 Whatsapp API 的集成。与 Facebook Messenger 集成。 我们不仅是一个全渠道平台，而且还是一个客户服务、营销和销售平台。
目录:
Business
聊天机器人软件

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