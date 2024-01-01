PlayPlus 是巴西最大的媒体集团之一 Rede Record 拥有和运营的流媒体平台。它提供来自 Record 电视频道的内容的直播和点播，以及原创作品和独家内容。 PlayPlus 平台允许用户使用现有帐户登录或创建新帐户来开始流式传输可用内容。它是观众访问 Rede Record 节目（超越传统电视）的中心，提供了观看直播或点播节目的便捷方式。 PlayPlus 的主要功能包括： * Rede Record 电视频道的直播 * 按需访问记录库中的节目、电影和其他内容 * 为流媒体平台制作的原创节目和独家内容 * 能够创建用户帐户并自定义查看偏好 PlayPlus 是 Rede Record 战略的重要组成部分，该战略旨在扩大其覆盖范围，并为观众在数字时代消费网络内容的方式提供更大的灵活性。

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