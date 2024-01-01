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Playform 是一个人工智能艺术生成器和创意平台，使艺术家、创作者和设计师能够将生成式人工智能集成到他们的创作过程中。它提供了一个集成平台，将许多人工智能艺术生成工具集中在一个地方，使艺术家无需学习技术技能或编码即可使用人工智能。 艺术家可以在从灵感到制作的整个创作过程中使用 Playform。 Playform 的大多数工具都提供无限免费的探索使用权。 Playform Studio 允许艺术家创作和销售人工智能生成的原创艺术品，并提供 60 个每月 Playform 积分和独家展览机会。 Playform 以艺术家聚光灯和展览为特色，展示使用其平台创作的作品。 Playform 可以通过其 Art Mine 市场创建和销售生成式 AI 艺术 NFT。 Playform 将自己定位为专业艺术家的创意伴侣和工具，将人工智能集成到他们的工作流程和创意过程中。

网站： playform.io

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