替代项 - Planisware
Notion
notion.so
Notion 是一个提供数据库、看板、wiki、日历和提醒等组件的应用程序。用户可以连接这些组件来创建自己的系统，用于知识管理、笔记记录、数据管理、项目管理等。这些组件和系统可以单独使用，也可以与其他组件和系统协作使用。
Trello
trello.com
Trello 是一个基于网络的看板式列表制作应用程序，是 Atlassian 的子公司。最初由 Fog Creek Software 于 2011 年创建，并于 2014 年分拆成立一家独立公司，后来于 2017 年 1 月出售给 Atlassian。该公司总部位于美国纽约市。
Jira
atlassian.com
JIRA 是团队规划和构建优秀产品的跟踪器。成千上万的团队选择 JIRA 来捕获和组织问题、分配工作并跟踪团队活动。在您的办公桌上或在旅途中，JIRA 可以通过新的移动界面帮助您的团队完成工作。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
Airtable
airtable.com
Airtable 是一项云协作服务，总部位于旧金山。它由 Howie Liu、Andrew Ofstad 和 Emmett Nicholas 于 2012 年创立。 Airtable 是电子表格与数据库的混合体，具有数据库的功能，但应用于电子表格。 Airtable表格中的字段类似于电子表格中的单元格，但具有“复选框”、“电话号码”和“下拉列表”等类型，并且可以引用图像等文件附件。用户可以创建数据库，设置列类型、添加记录、将表相互链接、协作、对记录进行排序以及将视图发布到外部网站。
Coda
coda.io
Coda 是一款基于云的文档编辑器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 创立。办事处位于贝尔维尤、旧金山和山景城。第一个软件版本1.0于2019年5月推出。此前四年多来，它一直处于内测版本。Coda提供文字处理、电子表格和数据库功能。它是一个将电子表格、演示文稿、应用程序和文档混合在一起的画布。该软件可以与Slack和Gmail等第三方服务集成。2017年，Coda筹集了6000万美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 参与了本轮融资，LinkedIn 联合创始人 Reid Hoffman ...
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects 是一款基于云的项目管理软件，在全球拥有超过 200,000 名客户。它可以帮助您规划项目并完美执行它们。通过项目，您可以轻松分配任务，与团队和客户进行有效沟通，了解所有项目更新，获得有关工作进度的详细报告，并每次都按时交付项目。 Zoho Projects 拥有大量的定制功能和特性，例如甘特图、蓝图和时间表，是一款成熟的项目管理工具，可满足各种规模和行业的公司的业务需求。 Projects 具有广泛的内部和第三方集成功能，是现有集成度最高的项目管理工具之一，非常适合您的工作生态系统。
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet 是一个现代工作管理平台，它将人员、流程和技术结合在一起，使任何人都能够推动有意义的变革。各种规模的组织都使用 Smartsheet 来管理项目、自动化流程并大规模了解计划和项目组合——所有这些都在一个实时、集中的平台上进行，可以从任何地方通过任何设备进行访问。超过 90% 的财富 100 强公司相信 Smartsheet 可以调整其资源，以在当今不断变化的工作世界中提高效率、敏捷性和协作。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
YouTrack
jetbrains.com
一个可以适应您的流程的项目管理工具，可帮助您交付出色的产品。跟踪项目和任务，使用敏捷板，计划冲刺和发布，保留知识库，使用报告和仪表板，创建遵循您的业务流程的工作流程。永远不要再次强迫您的流程适应工具的限制。与其他项目管理工具不同，YouTrack 可以根据您的需求进行定制！
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美国网络软件公司，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 于 1999 年共同创立，是一家名为 37signals 的网页设计公司。自 2004 年中期以来，该公司的重点已从网页设计转向网页应用程序开发。它的第一个商业应用程序是 Basecamp，随后是 Backpack、Campfire 和 Highrise。开源Web应用程序框架Ruby on Rails最初是为37signals内部使用而创建的，后来于2004年公开发布。2014年2月，该公司采取了新的战略，完全专注于其旗舰产品，该软件包也...
Backlog
backlog.com
Backlog 是一款用于项目管理、任务跟踪、版本控制和错误跟踪的一体化在线工具。将项目和代码管理结合在一起，团队可以在一个平台上规划工作、跟踪进度和发布代码。团队使用待办事项列表来提高透明度、打破孤岛、提高工作效率并简化复杂的项目。值得注意的功能包括子任务管理、可定制状态、看板式板、甘特图、燃尽图、Git 和 SVN 集成以及 Wiki。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款帮助公司和企业家提高内部和外部效率的软件。我们的平台提供 CRM、联络中心、网站构建器、在线商店、营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的内联网、任务和项目管理、实时文件共享和存储、通信工具和组织。人力资源要素和人工智能内置于 Bitrix24 结构中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 于 2012 年 4 月作为基于云的服务推出的一项计划。现在它可在云端和本地使用。到 2024 年，我们公司的组织数量将超过 1200 万个。 Bitrix24 为能够为从小型组织到财富 500 强公司的客户提供服务而感到自豪。
Linear
linear.app
Linear 有助于简化软件项目、冲刺、任务和错误跟踪。它是为高绩效团队构建的。
OpenProject
openproject.org
OpenProject 是领先的免费开源项目管理软件。作为基于网络的解决方案，它使所有团队成员可以随时随地访问所有项目相关信息。 OpenProject 通过任何选定的项目管理方法（敏捷、传统或混合）在整个生命周期中支持您的项目。该软件有 30 多种语言版本，并且可以在本地和云端使用。它非常适合重视数据隐私、安全和主权的公司。主要功能和用例： - 项目管理 - 项目规划和调度 - 任务管理 - 敏捷看板（scrum 和看板） - 时间和成本跟踪、预算规划 - 会议管理
Podio
podio.com
Podio 是一个灵活的自定义协作数据库，使您能够加速和简化您的工作。一种一体化解决方案，可在一个安全的工具中提高生产力、数字化基本流程、简化数据收集并自动化文档工作流程。 Podio 可以实现重要业务和文档流程的自动化、可操作性和安全性，从而减少手动工作并提高效率。通过多功能表单、强大的数据收集以及自动化的客户和文档工作流程来改变工作方式 - 只需单击几下即可由您自定义。从创意机构、法律服务、会计师事务所、房地产、建筑/制造等关键行业，到销售、人力资源、营销、法律、财务等关键部门领域。 Podio 能够连接不同的团队和不同的流程，帮助数千家公司在一个地方优化其整个运营。借助 Podio，为您...
Nifty
nifty.pm
Nifty 是一款一体化工作空间，可让整个组织的人员、项目和职能保持一致。通过将聊天、任务、目标、文档和文件集中到一处 — Nifty 可让您专注于工作，而不是摆弄各种工具。 Nifty 将项目管理的所有重要功能整合到一款软件中，有助于缩短项目开发周期并提高团队生产力。最终结果是里程碑驱动的进度自动化，使每个利益相关者保持一致，确保组织目标按计划进行。 Nifty 的软件允许您通过看板、列表和时间线视图来管理任务。在 Nifty 上进行合作是很自然的，因为每个项目都有一个单独的讨论线程，鼓励项目有一个专门的知识中心。 Nifty 旨在鼓励跨部门协作，这是独一无二的。凭借内置日历，Nifty 可...
Wrike
wrike.com
Wrike 是最强大的工作管理平台。 Wrike 专为希望每天进行协作、创造和超越的团队和组织而打造，将所有人和所有工作集中到一个地方，以消除复杂性、提高生产力，让人们能够专注于最有意义的工作。凭借无与伦比的功能、多功能性和直观性，Wrike 是组织在竞争激烈的世界中扩展、优化和快速发展所需的唯一工作管理解决方案。超过 20,000 名满意的客户齐聚 Wrike，助力他们的未来，其中包括雅诗兰黛、Hootsuite、尼尔森、奥美、西门子和蒂芙尼公司。如需了解更多信息，请访问 www.wrike.com。
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一个拥有一流的客户运营以及团队喜爱的易于使用的项目管理的平台。在一个平台上按时按预算交付工作、消除客户混乱并了解盈利能力。 Teamwork.com 总部位于爱尔兰科克，由之前经营过代理机构的团队创立，在全球拥有超过 20,000 名客户，全球团队由 350 多名员工组成。请访问 teamwork.com 了解更多信息。
Taiga
taiga.io
Taiga 是一款简单、直观但功能强大的项目管理工具，适用于多功能敏捷团队。 - 提供 Scrum 和看板 - Backlog 允许根据特定角色的估计轻松进行冲刺计划 - 一流的冲刺任务板 - 可以切换到 Scrum，反之亦然 - 提供 20 多种不同语言版本。 Taiga 是一款易于使用的敏捷工具，可帮助您有效管理项目。无论您是敏捷专家还是刚刚开始学习敏捷，该工具都将帮助您以正确的方式掌握敏捷方法。
Adobe Workfront
workfront.com
Adobe Workfront 是协作工作管理领域的领导者。 Workfront 将战略与交付联系起来，整合整个企业的人员和数据，并从头到尾管理工作，以帮助团队交付可衡量的成果。在规划和执行工作的每个阶段，Workfront 都能为公司提供提供卓越客户体验所需的业务能力。
Float
float.com
Float 是一款资源管理软件，可让 5 至 500 人的团队保持同步。通过实时查看可用性（包括休假和公共假期）来快速安排任务。一目了然地查看团队的能力和利用率，以优化分配的工作。通过直接集成与项目管理、日历和通信工作流程连接。通过轻松的批量编辑使项目计划保持最新状态。扩大审批工作流程和访问权限的合规性。 14 天免费试用。
TeamGantt
teamgantt.com
不会浪费您时间的项目管理软件。没有令人困惑的系统可供学习。只需拖放项目管理即可 - 就应该如此。使用以下功能轻松保持您的项目盈利并按时完成：甘特图、日历、工作负载、时间跟踪、项目组合视图、依赖关系等。各种规模的团队都使用 TeamGantt 在办公室或远程进行项目规划和协作。
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader 消除了日常运营企业的麻烦。我们的工作管理软件可让您在一个地方销售、计费和组织工作。通过集中所有这些信息，您可以避免分散在不同收件箱、Excel 工作表和工具中的混乱信息。您可以全面了解正在进行的销售机会、项目和付款，并深入了解您的业务的实际表现。超过 60,000 人每天通过我们的工作管理解决方案掌控自己的工作。从 IT 机构和数字营销人员一直到管道工和建筑公司。准备好迎接更多业务并减少麻烦了吗？
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask 是一个基于 Web 的任务和项目管理工具，非常适合敏捷项目管理。设计精美的界面、直观的功能以及与其他工具的无缝集成使其成为项目团队的合理选择。 MeisterTask 提供免费的基本计划（最多 3 个项目），付费订阅价格为每位用户每月 12.50 欧元起。除了可定制的看板式项目板外，MeisterTask 还拥有众多旨在简化项目工作的强大功能。可以使用时间轴来管理工作负载：甘特式的任务概述可以查明瓶颈并保持项目顺利进行。设置自动化以加快手动工作或自动完成特定任务。 MeisterTask 是 Meister Suite 的一部分，Meister Suite 是一组用于完...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（纽约证券交易所代码：NOW）让世界为每个人提供更好的服务。我们基于云的平台和解决方案可帮助组织数字化和统一，以便他们能够找到更智能、更快、更好的方法来实现工作流程。因此，员工和客户可以更加紧密地联系、更加创新、更加敏捷。我们都可以创造我们想象的未来。世界与 ServiceNow 合作。
SmartTask
smarttask.io
SmartTask 是管理团队进度的最佳在线协作工具。简单而强大，足以处理所有业务运营。跟踪任务、项目、客户互动并与团队进度保持联系
GoodDay
goodday.work
我们的工作方式已经改变，您的工具也应该改变。 GoodDay 是一个现代化的工作管理平台，汇集了基于透明度、敏捷性和积极性的高级规划、项目和产品管理、任务组织和生产力增长的最佳工具。
ProofHub
proofhub.com
ProofHub 成立于 2012 年，是一个基于云的项目管理和团队协作平台，供全球团队使用。 ProofHub 是一款顶级的工作管理应用程序，旨在帮助团队进行日常工作，全球有超过 85,000 个团队使用，包括 Netflix、Google、NASA、Nike 和 Trip Advisor。 ProofHub 是一款极其简单但功能强大的项目管理软件，可提供任务和进度的综合视图。该项目管理软件允许团队在任何地方使用任何设备进行工作沟通。这款在线 SaaS 工具将丰富的功能集中在一个位置，旨在帮助企业快速规划、协调、组织和交付各种规模的项目。 ProofHub 是一种经济高效的解决方案，可供各行...