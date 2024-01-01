Pixelcut 是一款在线设计工具，利用人工智能帮助用户轻松为在线商店创建产品照片、广告和其他视觉内容。其主要功能之一是能够从图像中删除背景或擦除对象，从而更轻松地创建具有专业外观的图像。 用户可以从数千个模板中进行选择，以帮助将观看者转化为客户。该工具还具有一个图像放大器，可以提高图像质量，以及一个魔术橡皮擦，可以快速轻松地编辑照片。 虚拟工作室允许用户创建10倍以上的产品照片，而无需旅行或专业设备。 Pixelcut 为那些想要使用该技术来增强自己的产品或服务的人提供 API。 总体而言，Pixelcut 旨在简化电子商务企业设计产品照片和广告的复杂且耗时的过程。人工智能驱动的编辑工具使用户能够以最少的努力创建具有视觉吸引力的内容，并且不需要专业的摄影技能或设备。 对于那些没有设计经验但希望为其网站、社交媒体或在线商店创建高质量图像的人来说，这是一个有用的工具。

网站： pixelcut.ai

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