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Pixcap 是一个基于网络的设计平台，专为各种规模的品牌、初创公司和创意机构量身定制，使他们能够快速制作有影响力的 3D 品牌设计。事实证明，3D 元素在品牌、广告、产品演示和社交媒体内容中的集成比传统的平面设计更具吸引力，从而提高了品牌知名度，并将转化率显着提高了 40%。我们的使命是让每个人都能轻松创建专业级 3D 设计和视频。只需拖放所需的 3D 元素并对其进行自定义即可适合您的品牌审美。借助 Pixcap，您可以通过以下方式提升您的品牌： - 大型可定制 3D 资源库。 - 多样化的品牌模型套件 - 由人工智能驱动，从简单的文本或 2D 图像生成逼真的 3D 模型。 - 引人注目的动画为您的设计注入活力。访问网站：https://pixcap.com
目录:
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