替代项 - Pinwheel

API2Cart

api2cart.com

API2Cart 有助于将您的服务与多个购物车集成。它是 1 个 API，在所有不同的购物平台上以相同的方式工作，因此，如果您的客户在不同的平台上拥有商店，您不必为每个平台一一创建单独的 API 集成，您只需通过一。您可以轻松增加支持的平台数量。您可以从客户的商店获取（检索）有关产品、订单、客户、发货和其他类别的数据，并将其发送回商店。我们与超过 35 个平台集成，其中包括 Shopify、Magento、Bigcommerce、Woocommerce。