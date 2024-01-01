PIMworks

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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

PIMworks 是一款全面的产品信息管理 (PIM) 解决方案，可帮助集中管理您的所有产品信息和数据。除了产品数据管理之外，在线零售商和品牌还可以轻松管理数字资产，将准确的产品数据无缝整合到多个渠道，优化符合市场标准的产品内容，并领先竞争对手一步。 PIMworks 可帮助您创建定制的产品内容体验并提供各种集成，包括 Bigcommerce、Magento 以及 Shopify、Amazon 等。 PIMworks 基于 AI-ML 的产品目录丰富功能有助于提高产品内容的准确性。所有创建产品目录的团队都可以通过使用我们的 PIM 系统创建工作流程来有效协作。可以通过仪表板上的见解来监控和分析整体产品数据性能，并且企业可以利用我们世界一流的 pim 解决方案以零复杂性无缝扩展其品牌知名度。
目录:
Productivity
多渠道零售软件

网站： pimworks.io

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