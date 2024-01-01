想象一下它的功能就像一个人工智能驱动的艺术编辑器，允许用户将他们的想法转化为艺术。它提供了一个让创意流动、创造和迭代AI艺术的平台。 该平台提供各种工具和功能来增强用户创作艺术品的体验。其中之一是稳定扩散模型，用户可以选择它来生成图像。 另一个功能“修复”可帮助填充图像缺失或损坏的区域，而“修复”可扩展图像的边界，促进新的构图。该工具具有多种优点，例如具有可调整选项的稳定扩散、绘图引导生成和超越绘画能力。 它还在其功能中提供及时的自动建议和基本图像变化。指南和博客等丰富的资源以及鼓舞人心的人工智能艺术画廊进一步增强了用户体验。此外，Picture it 编辑器是开源的，这促进了社区贡献。 随着时间的推移，用户可以为使编辑器变得更加强大和易于访问做出贡献。我们鼓励那些对人工智能艺术创作有创新想法的人参与并分享他们的想法。

网站： pictureit.art

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