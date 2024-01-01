Pics.io 是一款一体化数字资产管理软件，可帮助企业管理其媒体资产库。 Pics.io 是所有媒体文件的集中中心，提供对数字信息的受控访问、自动化营销工作流程和进度跟踪。您可以将 Pics.io 存储用于您的媒体资产库。或者，您可以开始在 Google Drive 或 Amazon S3 云存储上管理数字资产。您将如何从 Pics.io 中受益？： • 获得经济高效的 DAM 解决方案，无需将文件移动到任何地方，也无需为将资产保留在第三方服务器上而支付额外费用 • 使用关键字、元数据可搜索您的无限存储空间和其他功能 • 根据效率、成本和您的需求，决定选择哪种 AI 模型来进行自动关键字标记。为您的文件创建由 AI 支持的资产描述。 • 控制数字图书馆内的团队活动，获取文件更改通知，提供反馈并向所需资产添加注释，在一处跟踪相关通信 • 控制团队对数字内容的访问，为团队分配角色和权限会员 • 让您的数字图书馆可与客户、合作伙伴和同事共享，自定义对您的资产的访问权限 • 控制全新上传、元数据修改、关键字以及云存储中 Pics.io 中所做的所有其他更改

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