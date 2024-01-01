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Pickit 的目标是成为地球上最智能、最简单的 DAM 平台，使获取、存储、共享、组织和优化数字资产变得比以往更加容易。据统计，70% 的数字资产没有得到充分利用或根本没有被利用，使得大多数内容创作完全是浪费时间。还有美元。常见原因是分散的文件、多个存储系统以及没人愿意使用的复杂 DAM。 Pickit 通过所有视觉资产、文档、模板和指南的单一事实来源解决了这个问题，所有这些都与您喜爱的应用程序集成。 Pickit Enterprise 包括： - 媒体资产管理 - 文档管理 - 品牌管理 - 许可证管理 - 见解仪表板 - 内容创建 - Pickit Family™ 多品牌 - Pickit Boards™ - Pickit Transfer™ - 外部共享和协作 - 组织访问和 SSO - 用户管理 - 媒体市场 - Pickit Stock™ - Pickit Academy™ - 即插即用集成 - Pickit API DAM smart。 DAM 简单。™
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