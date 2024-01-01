Photoleap 由 Lightricks 开发，是一款主要为 iPhone 使用而设计的一体化照片编辑应用程序。这个创意工具提供了多种功能，包括背景更改、对象移除、拼贴创建以及各种滤镜和效果的应用，以及独家 Aquaman AI 滤镜等新功能。 此外，它还包含一整套人工智能工具，包括人工智能照片增强器、人工智能头像生成器、人工智能纹身生成器、人工智能图像生成器、人工智能头像生成器等。 编辑工具有助于从照片中删除对象、照片组合、从图像中删除背景、图像裁剪、为照片添加边框以及许多其他功能。 Photoleap 还具有将照片动画化以及将文本附加到图像的功能。该应用程序以其独特的功能而脱颖而出，可以使用人工智能将描述和绘图转换为图像。 一个关键属性是它提供了轻松的讲故事转换，以及通过一系列贴纸、滤镜、效果和字体为照片添加创意个人风格的能力。 Photoleap 中还融入了强大的编辑工具，包括合并、双重曝光和图层。此外，它还通过将 Motionleap 的功能集成到 Photoleap 中，为用户提供了在一个应用程序中创建和编辑的便利。

网站： photoleapapp.com

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