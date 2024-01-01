Photoleap

Photoleap

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：photoleapapp.com

使用 WebCatalog Desktop 上“Photoleap”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Photoleap 由 Lightricks 开发，是一款主要为 iPhone 使用而设计的一体化照片编辑应用程序。这个创意工具提供了多种功能，包括背景更改、对象移除、拼贴创建以及各种滤镜和效果的应用，以及独家 Aquaman AI 滤镜等新功能。 此外，它还包含一整套人工智能工具，包括人工智能照片增强器、人工智能头像生成器、人工智能纹身生成器、人工智能图像生成器、人工智能头像生成器等。 编辑工具有助于从照片中删除对象、照片组合、从图像中删除背景、图像裁剪、为照片添加边框以及许多其他功能。 Photoleap 还具有将照片动画化以及将文本附加到图像的功能。该应用程序以其独特的功能而脱颖而出，可以使用人工智能将描述和绘图转换为图像。 一个关键属性是它提供了轻松的讲故事转换，以及通过一系列贴纸、滤镜、效果和字体为照片添加创意个人风格的能力。 Photoleap 中还融入了强大的编辑工具，包括合并、双重曝光和图层。此外，它还通过将 Motionleap 的功能集成到 Photoleap 中，为用户提供了在一个应用程序中创建和编辑的便利。

网站： photoleapapp.com

免责声明：WebCatalog 与“Photoleap”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Deep Image

Deep Image

deep-image.ai

RemovePanda

RemovePanda

removepanda.com

Pics Enhancer

Pics Enhancer

picsenhancer.com

Photopea

Photopea

photopea.com

Claid.ai

Claid.ai

claid.ai

autoRetouch

autoRetouch

autoretouch.com

Bg Eraser

Bg Eraser

bgeraser.com

Pixcleaner

Pixcleaner

pixcleaner.com

PFPMaker

PFPMaker

pfpmaker.com

PicWish

PicWish

picwish.com

Photokit

Photokit

photokit.com

Sumophoto

Sumophoto

sumo.app

探索

产品

下载

支持

公司

法律信息

© 2024 WebCatalog, Inc.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

隐私政策