替代项 - Phonic
Indeed
indeed.com
Indeed 是一个美国全球就业相关职位列表搜索引擎，于 2004 年 11 月推出。它是日本 Recruit Co. Ltd. 的子公司，总部位于德克萨斯州奥斯汀和康涅狄格州斯坦福，并在世界各地设有办事处。作为单主题搜索引擎，它也是垂直搜索的一个例子。 Indeed 目前在 60 多个国家/地区提供 28 种语言版本。 2010 年 10 月，Indeed.com 超过 Monster.com，成为美国流量最高的招聘网站。该网站汇总了数千个网站的职位列表，包括招聘委员会、人才招聘公司、协会和公司职业页面。他们通过向雇主和招聘公司出售优质职位发布和简历功能来创收。 2011 年，Indeed ...
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank 是一个开发人员技能平台，帮助企业根据技能评估软件开发人员。各行业超过 3000 家客户（包括美国 8 家领先商业银行中的 5 家）依靠 HackerRank 的自动化技能评估来评估和聘用来自世界各地的技术人才。超过 21+ 百万开发人员（占全球开发人员总数的 30% 以上）信任 HackerRank 来学习和练习编码。每八秒，世界各地就有一个人完成一次 HackerRank 评估。欲了解更多信息，请访问 www.hackerrank.com。
Coda
coda.io
Coda 是一款基于云的文档编辑器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 创立。办事处位于贝尔维尤、旧金山和山景城。第一个软件版本1.0于2019年5月推出。此前四年多来，它一直处于内测版本。Coda提供文字处理、电子表格和数据库功能。它是一个将电子表格、演示文稿、应用程序和文档混合在一起的画布。该软件可以与Slack和Gmail等第三方服务集成。2017年，Coda筹集了6000万美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 参与了本轮融资，LinkedIn 联合创始人 Reid Hoffman ...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
UserTesting
usertesting.com
UserTesting 通过帮助组织从客户那里获取从创建到执行的见解，从根本上改变了数字产品和体验的构建和交付方式。建立在世界一流的按需采购引擎之上，客户可以从我们遍布全球的专有和合作伙伴采购的受众网络中获得快速、高质量的选择性反馈。 UserTesting 提供业界最全面的体验研究解决方案。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表单生成器受到超过 20 多万用户的信赖，是从任何设备创建和发布在线表单的简单方法。该公司提供 10,000 多个现成的表单模板、100 多个与第三方应用程序的集成以及先进的设计功能，使其成为世界各地组织领先的在线表单生成器。它广泛用于创建付款表单、潜在客户生成表单、注册表单、联系表单、申请表等。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter 是观众参与平台。易于使用、互动、创新；演讲从未如此轻松、轻松！创建独特且充满活力的演示文稿，给观众留下深刻印象并吸引观众。借助 Mentimeter，您可以更好地与学生、同事和客户建立联系。无论是讲座、研讨会还是会议，Mentimeter 的设计都适合各种类型的演示。 Zoom 和 Teams 集成让您能够更轻松地在远程和混合世界中脱颖而出。 1.构建演示文稿易于使用的在线编辑器使演示文稿构建过程变得快速而简单。创建一个完整的幻灯片，其中包含问题、民意调查、测验、内容幻灯片、文字云等。 2. 与观众联系您的观众使用智能手机连接到演示文稿，他们可以在其中提交回复。无论会议是...
Doodle
doodle.com
作为在线日程安排领域的全球领导者，Doodle 是安排与客户、同事和团队会议的最强大方式。使用我们用户友好的日历工具套件找到进行一对一会议、团队会议等的最佳时间。了解为什么 Doodle 每月受到 3000 万用户的信赖，可以将人们聚集在一起，无论他们使用哪种日历解决方案。
Typeform
typeform.com
Typeform 是无代码、精心设计、人性化表单、测验、调查和异步视频解决方案的黄金标准。为您的客户创造个人体验，建立品牌形象和忠诚度，并加速您的成长。凭借 120 多个现有集成，Typeform 可确保您所需的数据无缝插入您的工作流程，并允许您进行大规模通信。具有企业级安全性和BU
Metaview
metaview.ai
让每一次采访都成为精彩的采访。 在扩大团队规模时，不可能保持面试的一致性和高质量。 Metaview 提供独特的数据和分析以及可操作的反馈来帮助面试官改进。其结果是候选人更满意、偏见更少、招聘流程更高效。
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth Assessments 是市场上最先进的编码评估平台。 HackerEarth 评估的编码问题库包含超过 22,000 个问题，涵盖 1000 多种技能和 40 多种编程语言，使技术招聘人员和招聘经理能够创建有史以来最准确的编码测试。还有什么？ HackerEarth 评估会自动为每个编码测试创建一个排行榜，因此您可以在几秒钟而不是几天内列出最佳候选人！
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Textline
textline.com
为现代支持和销售团队提供快速、友好、便捷的商务短信渠道，让业务变得个性化。在最安全的商业短信平台上通过双向通信建立更牢固的客户关系。我们帮助包括 1-800-GOT-JUNK?、Tuft & Needle 和 Stuart Weitzman 在内的数千家公司打造创新的客户和员工体验。在 www.textline.com 上注册免费试用，无需信用卡。问题？请致电 +1 415-849-4349 给我们发短信。
Mettl
mettl.com
美世让在线评估变得简单 | Mettl 的虚拟人才评估工具。进行组织和员工人才定位、管理和获取的最佳远程评估公司 - 立即免费演示！
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Personio
personio.de
Personio 是一款一体化人力资源软件，使您能够管理员工生命周期的每个阶段，从而帮助释放员工的力量。我们的软件简化了您招聘、入职、管理、发展和支付员工工资的方式。欧洲超过 10,000 个组织相信 Personio 能够通过薪酬管理、人力资源帮助台、绩效与发展以及调查等创新功能来提高效率。我们拥有 300 多名员工，提供支持，客户满意度达 90%，并提供 180 多个集成。立即将您的人力资源团队从电子表格升级为战略 – 立即预订免费演示：https://www.personio.com/webdemo/
Breezy HR
breezy.hr
您和您的团队将使用的现代、轻松的端到端招聘产品。 Breezy 简化了您的整个招聘流程；通过自动执行职位发布、招聘广告、面试安排和后续等手动任务，让您有更多时间与候选人联系。我们独特的可视化渠道管理方法将提高您的招聘流程的生产力。简单的拖放界面意味着团队中的任何人（所以，每个人！）都将在几分钟内启动并运行，而轻松任务可确保没有任何遗漏。您也将与候选人联系并更快地做出更好的决定：从全新的候选人匹配分数（立即计算出最适合您的申请人）到世界一流的简历解析，将每个人都放在统一的个人卡片上；我们的记分卡系统和面试指南能够客观地处理每个人对候选人的意见。此外，我们还通过强大的分析和报告来支持这一切。它还符...
Visme
visme.co
Visme 是一个一体化平台，使来自领先公司的非设计专业人士能够在更短的时间内改变他们创建、共享和发布引人入胜的演示文稿、文档、可视化报告、数据可视化和其他可视化格式的方式。来自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用户以及其他 1500 万用户利用 Visme 作为内容创建工具来讲述和展示他们的故事，并将无聊的数据转化为引人入胜的视觉效果。单独工作或作为团队进行协作。在线发布、嵌入到您的网站或下载以供离线使用。用户可以协作，在文件夹中组织项目数据，并向相关团队或个人提供基于角色的权限。此外，Visme 还配备了多种用于发布和显示的自动化功...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM 被超过 13,000 个品牌和 75% 的财富 500 强企业使用，是最值得信赖、智能且可扩展的一体化体验管理平台。 Qualtrics CoreXM 是用于构建、启动和分析调查研究的基础研究工具。借助 CoreXM，您可以将孤立或外包的运营引入一个整体的端到端平台，以获得您希望收集并采取行动的所有见解。 CoreXM 具有适用于每个部门的功能和解决方案，可帮助您接触随时随地的受众，确保您比以往更快地获得见解。您甚至可以创建自己的项目，或使用 Qualtrics 专家设计的项目（用于品牌、客户洞察、产品研究或员工体验），以便您可以在最需要的地方采取行动。借助 ...
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招聘体验平台，提供视频面试软件、评估、文本招聘工具和对话式 AI 聊天机器人。使用 HireVue 构建更快、更公平、更友好的招聘流程。我们的企业级软件可实现工作流程自动化，使扩大招聘变得容易。我们可以共同改善您发现、吸引和雇用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
iMocha
imocha.io
iMocha 为组织提供整体平台和解决方案，通过其下一代专利、人工智能驱动的技能评估和技能智能平台实施“技能第一”战略 - 用于人才招聘（全职员工和队伍）以及内部人才发展和人才管理。我们的全球客户包括德勤、PayPal、Cap Gemini、E&Y、Reveture、爱立信、阿斯顿·马丁、Vanguard、711、Telstra、戴姆勒卡车、ABSA SA、Avayya、Vanguard、9 个不同的联合国机构。来自 3 大洲（北美、UKI/EMEA 和印度/亚太地区）的 500 多家客户，财富 500 强公司中有 30 家使用 iMocha 来交付他们的产品
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal（原CodeFights）是由美国BrainFights, Inc.公司运营的技能测评平台，其使命是发现、培养和提升技术人才。 CodeSignal 成立于 2014 年，总部位于旧金山，它采用的游戏机制为所有技能水平的开发人员提供在线计算机编程挑战，用于教学和招聘目的。 截至 2017 年 8 月，CodeSignal 报告称，有近 100 万开发人员在使用 CodeSignal for Developers截至 2018 年 7 月 10 日，CodeFights 已更名为 CodeSignal，并根据公司博客提供了更多功能。
Tally
tally.so
正在寻找 Typeform 的免费替代品？ Tally 是一种新型的表单生成器，其工作方式类似于文档，并且免费且无限制地提供表单。没错，您创建的表单数量、收集的回复数量或可以使用的输入块（问题类型）的数量没有限制，以及大量免费的高级功能，例如收集付款、计算、表单逻辑和答案管道。只需几秒钟即可创建表格，无需注册！
SurveyMonkey
surveymonkey.com
SurveyMonkey 是领先的调查和反馈管理解决方案，使全球超过 300,000 个组织的数百万用户能够收集反馈、解释结果并确定可操作的见解，以推动增长和创新。凭借 20 年的经验，SurveyMonkey 及其人工智能工具可以帮助任何人（从新手调查创建者到最有经验的市场研究人员）轻松创建、启动和分析调查。 SurveyMonkey 提供的计划和定价可以满足大大小小的组织的所有需求，包括与同事无缝协作的团队计划。请访问 www.surveymonkey.com 进行注册，以便您可以开始从重要人士那里收集所需的信息。
Codility
codility.com
Codility 是全球企业使用基于技能的评估来建立强大的工程团队的第一大合作伙伴。我们的技术评估和面试平台可帮助您做出基于证据的招聘决策，减少偏见，节省工程时间，并建立您今天所需的团队 - 以及未来的技能。自 2009 年以来，Splunk、Tesla、TD 和 Unity 等公司的世界级技术招聘团队都信任 Codility。借助 Codility，您可以： · 通过在线编码测试远程筛选候选人 · 使用我们直观的共享 IDE、白板工具等主持视频面试 · 使用我们的 AI 助手 Cody 等工具识别具有 AI 协作技能的工程师 · 加快交付时间- 通过更快地识别顶尖候选人来招聘并节省工程时间 ...
Zoho Survey
zoho.com
免费轻松创建在线调查和问卷。使用 Zoho Survey 收集客户满意度、反馈、业务、研究、人力资源等方面的数据。
forms.app
forms.app
forms.app 是一个在线表单生成器应用程序和调查制作器，使您能够轻松创建在线表单和调查。您可以在几分钟内创建表单和调查，在不同平台上共享它们并立即获得回复。
TWIPLA
twipla.com
网站情报平台 准确、即时地了解您的网站。 网站统计、会话重播、热图、民意调查等。 TWIPLA（以前称为“访客分析”）是一个先进且易于访问的网站智能平台，在全球范围内拥有超过 250 万次安装，并具有一套易于使用且符合隐私要求的功能。通过无 Cookie 跟踪消除数据隐私问题，并获得 100% 网站访问者（不仅仅是小样本）的数据访问权限。有了 TWIPLA，一切都只需点击一下即可：◾ 高级网站流量统计（新！公司展示） ◾ 营销活动跟踪 ◾ 热图 ◾ 会话记录 ◾ 转化渠道 ◾ 民意调查 ◾ 调查 ◾ 竞争流量分析 ◾ 隐私优先的设计分析（新！自定义国家/地区数据）✔️ 使用优惠券代码 UN...
Spark Hire
sparkhire.com
Spark Hire 是一个易于使用的视频面试平台，在 100 多个国家/地区有 6,000 多名客户进行视频面试。自 2012 年推出以来，Spark Hire 已成为增长最快的视频面试平台。各种规模的组织都在利用 Spark Hire 比以往更快地招聘到更好的员工。所有计划均包括无限制的单向和录制的实时视频采访，起价为每月 119 美元。
AhaSlides
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