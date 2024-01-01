替代项 - Personate AI

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AI Text to Reels Maker 是一款生产力工具，可根据文本或内容（例如有关某个主题的事实、统计数据、测验、见解和教育）生成卷轴。所有卷轴都包含使用先进人工智能或克隆版本语音的语音旁白。凭借其自动驾驶模式，它有助于在 TikTok、YouTube Shorts 和 Instagram Reels 等平台上自动创建和发布 Reels。或者，每个卷轴都可以在发布前进行人工审核。所有卷轴都包含您的公司名称和徽标。 * AI 脚本生成：它根据各种文本提示或类别（如事实、统计数据、琐事、见解、促销等）创建卷轴脚本。 * 人工智能和克隆语音旁白：选择人工智能生成的语音库或克隆您的声音以获得...