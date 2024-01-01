Perceptif Insights 是一款人工智能驱动的软件工具，可为企业提供实时流程洞察。该工具旨在通过模拟和优化用户体验以及设置自动化优先级来帮助企业实现卓越运营。 Perceptif Insights 通过利用数据驱动技术来发现底层业务流程并识别客户、供应、需求和运营相关问题。 该平台为用户提供现成的模板，其中包含流程改进的最佳实践，使企业能够快速启动并将定制的解决方案纳入其工作流程。 通过以事实为基础的运营洞察，Perceptif Insights 使企业能够确定优先级并做出改变，从而获得更好的业务成果、提高客户满意度和合规性。 该工具的自动流程发现消除了在 Visio 或 PowerPoint 中手动映射的需要，它允许企业找到其实际流程与他们认为正在发生的情况之间的差异，这可以带来巨大的商业价值。 Perceptif Insights 深受客户、行业分析师和合作伙伴的信赖，提供行业和功能解决方案，帮助企业与竞争对手进行比较。

网站： perceptif.ai

免责声明：WebCatalog 与“Perceptif”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。